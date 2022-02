Piden la liberación de una santafesina detenida en México

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven María Fernanda Avalo se encuentra en la Estación Migratoria de Cancún. Fue a hacer un voluntariado y se quedó como turista. Le extendieron el permiso visado por 180 días, pero de igual manera la retuvieron. Su madre denuncia que a su hija la Policía le exigió dinero para liberarla.

La santafesina María Fernanda Avalo (27 años) llegó a México en 2020, en plena época de pandemia, con el objetivo de hacer un voluntariado. Su ingreso fue como turista y su permiso de estadía expiraba a los 180 días, pero ante la situación sanitaria solicitó una prórroga de su visa turística, la cual fue concedida por 180 días más, a partir del 30 de octubre del 2021.

Documento que le habilitaron a la joven a quedarse más tiempo en suelo mexicano. Foto: Gentileza

Sin embargo, mientras recorría el país azteca, el pasado martes fue detenida en la Estación Migratoria de Cancún, previo a su embarque rumbo a la ciudad de Guadalajara. "La tienen incomunicada y hay muchas personas que hace más de cuatro semanas que están en condiciones infrahumanas sin protocolos Covid, de hecho hay personas que están con síntomas y no nos dan ninguna información", dijo su mamá Graciela al comunicarse con El Litoral, frente a la situación dramática que le toca atravesar a su hija.



Según comentó Graciela, al comunicarse con la Embajada Argentina en México no le dieron respuestas y la derivaron al Consulado. "Me dijeron que la habían entrevistado y le dieron solo 4 minutos para comunicarse conmigo. Me contó que le pidieron 2.500 dólares para liberarla y que si no lo hacía iba a estar detenida 15 días", denunció la madre y señaló que habría 15 argentinos en una situación similar.

María Fernanda fue a hacer un voluntariado a un hostal en Puerto Vallarta por seis meses y luego le extendieron el permiso de 180 días para quedarse como turista en México. Foto: Gentileza



"Todo depende de la Policía Migratoria"



-¿Cuál fue el motivo de su detención?



-No lo sé, supuestamente que está en México de forma ilegal, pero ella tiene su pasaporte sellado y su visa de turista en vigencia. Dicen que es un trámite migratorio que no aparece en el sistema, pero al mismo tiempo es un trámite que lo generan ellos y después lo tildan de ilegal. Es injusta esta retención arbitraria. Llamé a la Estación Migratoria General en Ciudad de México y dice que el trámite sí figura en el sistema.



-¿A qué fue a México?



-Ella está como turista, fue a hacer un voluntariado a un hostal en Puerto Vallarta por seis meses y luego con el permiso de 180 días se quedó paseando con su pareja que es de México. Estaba muy feliz de que le hayan renovado para quedarse más tiempo.



-¿La causa que le imputan es que violó las leyes migratorias mexicanas?



-Sí, exactamente. Es contradictorio que por una ventana la habiliten y por otra no.



-¿Ahora cuál es el siguiente paso?



-Todo depende de la Policía Migratoria, tal vez mañana se les antoja liberarla y la sueltan. Estoy moviendo cielo y tierra para que la situación se resuelva.