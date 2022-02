https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 05.02.2022

10:30

Santa Fe Amplio respaldo a la Lista Blanca en las elecciones Sindicato FOECYT

En una jornada histórica Alberto Cejas deja la conducción del gremio de los telepostales santafesinos en manos de Néstor Belotti y Nicolás Gatti, nuevos secretario general y adjunto respectivamente. Luego de los comicios, la Junta Electoral proclamó ganadora a la Lista Blanca, única presentada, con el 98% de los votos a favor, un guarismo que refleja el masivo acompañamiento a la conducción de FOECYT que regirá los destinos de la institución por el periodo 2022 - 2026.

Las autoridades electas asumieron sus cargos al final del escrutinio y hasta el 2026 quienes estarán al frente de la conducción serán: Secretario General: Néstor Belotti; Secretario Adjunto: Nicolás Gatti; Secretario de organización: Milton Spesso; Secretario Gremial: Raúl Viale; Secretario Tesorero: Daniel Esper; Secretario Pro Tesorero: Rubén Lombo; Secretaria de Acción Social, Turismo y Vivienda: Lucrecia Sánchez; Secretaria de Prensa, Relaciones Públicas y Deportes: Liza Piazza; Secretaria de Actas: Natalia Martínez.

El ex secretario general del sindicato telepostal, Alberto Cejas, manifestó tener sentimientos encontrados ya que por un lado dejar el cargo le va a permitir dedicarse de lleno a su función como secretario general de FOECYT Nacional y a su familia, pero por otro fueron casi treinta años al frente del sindicato y “luché para que crezca y se consolide; arranqué en el 93 con una sede a remate y un complejo turístico rústico y precario y entrego una institución ordenada, sólida que no sólo tiene una sede propia y un complejo de primera línea sino que cumple con su deber social y está presente en cada etapa de la vida del afiliado como nunca antes”, aseguró. Y agregó que “es de todos modos un orgullo y una satisfacción enorme ver que quien queda al frente no sólo es un compañero de toda la vida, que ha luchado conmigo codo a codo desde distintos cargos dentro del secretariado, sino que siempre lo ha hecho siguiendo los principios de este sindicato. Es una suerte que haya aceptado este gran desafío que sin duda afrontará con la misma lealtad con la que me acompañó todos estos años”.

Por su parte, el nuevo conductor de FOECYT Santa Fe aseguró que continuará los lineamientos de la gestión anterior que ya han demostrado ser eficaces para llevar al gremio a lo más alto. “Es un honor continuar la labor de Alberto, además de un gran desafío pero lo cierto es que el equipo que formamos es excelente y no tengo dudas de que le haremos justicia al legado que nos deja Cejas. De todos modos, contamos con su apoyo también porque sabemos que nos va a seguir acompañando como siempre, FOECYT es su familia y el sindicato su casa”.