El bolillero de la ilusión se puso en marcha

El certamen dará comienzo el próximo sábado 19 de febrero con la presencia de 22 equipos en la máxima categoría. El calendario quedó definido y habrá varias fechas entre semana.

El fixture de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol se sorteó este viernes por la noche en la sede de la casa madre del fútbol local. Durante la tarde noche santafesina, gran cantidad de dirigentes y periodistas se dieron cita en la Casona de calle Corrientes para conocer cómo se disputará el certamen, que por primera vez contará con la presencia de 22 equipos.

El torneo tendrá lugar a lo largo de 21 fechas, con la intención de que finalice como máximo en el próximo mes de julio. Para eso, por lo menos dos de las jornadas se disputarán entre semana, siempre y cuando no haya lluvias. En ese caso habrá más partidos durante la semana para poder recuperar las fechas y que el certamen no se atrase.

En la primera jornada habrá encuentros sumamente interesantes, como Cosmos vs. Sanjustino, La Perla vs. Ateneo Inmaculada y Colón de San Justo vs. Sportivo Guadalupe. Por su parte, el campeón La Salle visitará a Independiente en Santo Tomé, mientras que se dará el duelo de ascendidos: Las Flores recibirá a Nuevo Horizonte.

En cuanto a los clásicos, el primero será entre Colón y Unión, con el Sabalero actuando como local. El clásico colegial tendrá lugar en la fecha cinco, en cancha de Ateneo. Por su parte, el Portón del Norte vibrará en la jornada número 12, con el clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo en cancha del Matador.

Esta temporada, la Liga Santafesina contará con tres ascensos desde la Primera B, y además, otros tres equipos de Primera descenderán de categoría. De esta forma, la próxima temporada se disputará de manera muy similar a esta.

Cambio de pelota

La noche del sorteo sirvió para que Gustavo Pueyo diera a conocer otros aspectos referidos a la temporada 2022. "Para éste año la Liga utilizará otro pelota. En este caso se trata de la marca Toro. Es un muy buen balón que fue aprobado para que sea utilizado desde el inicio del campeonato. La fabrican en Paraná y tiene un costo accesible en momentos donde la economía de los clubes no es la mejor", anticipó el máximo dirigente.

En otro orden de cosas anticipó que el torneo de ascenso comenzará la primera semana de marzo. "El campeonato de ascenso, inferiores, infantiles y femenino comenzarán después del fin de semana de carnaval. También lo harán la senior, el futsal", analizó.

Por último, Pueyo habló de las elecciones que se llevarán a cabo en el mes de marzo: "Nos estamos reuniendo con los directivos de los clubes para ir delineando el tema eleccionario. No es mucho lo que puedo aportar ahora debido a que estamos en la organización del Apertura que comienza el 19 de febrero", sintetizó en presidente de la Liga.

Lo que viene

Fecha 1 (sábado 19 de febrero): Unión-Gimnasia y Esgrima; Cosmos-Sanjustino; La Perla del Oeste-Ateneo Inmaculada; Newell's-Colón; San Cristóbal-UNL; Ciclón Racing-El Pozo; Las Flores-Nuevo Horizonte; Argentino-Pucará; Colón de San Justo-Sp. Guadalupe; Nacional-Náutico El Quillá; Independiente-La Salle. Fecha 2: Argentino-San Cristóbal; Pucará-Colón de San Justo; Gimnasia y Esgrima-Sp. Guadalupe; El Pozo-Independiente; Nuevo Horizonte-Cosmos; Newell's-Ciclón Racing; Colón-Unión; UNL-La Perla del Oeste; Sanjustino-Las Flores; La Salle-Nacional; Náutico El Quillá-Ateneo Inmaculada.