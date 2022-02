Juan Martín Del Potro anunció su retiro del tenis profesional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre lagrimas, el ganador del US Open y uno de los mejores de la historia de nuestro país, dice basta. El martes, jugará en Buenos Aires frente a Federico Delbonis en lo que podría ser su último partido.

Juan Martín Del Potro, quien será parte del ATP de Buenos Aires la próxima semana, confirmó que disputará sus últimos partidos como tenista profesional.

"Es uno de los mensajes más difíciles que me toca decir, tal vez sea más que una despedida, que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante, pero la rodilla me tiene viviendo una pesadilla" señaló entre lagrimas el oriundo de Tandil.

Agobiado por sus problemas físicos, Del Potro intentó varias veces volver al circuito, "Hace muchos años que vengo intentando tratamientos, médicos, distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando; no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo".

"Lo que si tengo claro es que hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años trantando de no tener dolores" dijo "la torre" de Tandil.

Este martes, Del Potro saldrá a la cancha en el Abierto de Buenos Aires y el rival será su amigo Federico Delbonis, "No veo la hora de entrar a esa cancha, sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar porque amo este deporte. No podía pedir otro rival; juntos compartimos nuestros días más lindos como tenistas".