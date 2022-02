Google Chrome cambia su icono por primera vez en ocho años

Google ha decidido actualizar el icono de su navegador Google Chrome por primera vez en ocho años. Así lo ha anunciado el diseñador de la empresa, Alvin Hu.

Al igual que en las anteriores renovaciones, no hay cambios globales en el logotipo. Se trata de un cambio simple que hace al círculo del navegador más plano.

"Eliminamos las sombras, simplificamos las proporciones e hicimos los colores un poco más brillantes, haciendo más simple el icono. Así lo pusimos en consonancia con una expresión más moderna de la marca Google", tuiteó Hu.

We simplified the main brand icon by removing the shadows, refining the proportions and brightening the colors, to align with Google's more modern brand expression. pic.twitter.com/Hyig51gqJq

También reveló que el equipo de diseño descubrió que colocar ciertos tonos de verde y rojo uno al lado del otro "crea una vibración de color desagradable". Así que decidieron añadir un sutil degradado para suavizar la transición.

Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible. pic.twitter.com/H26wQKRhp9