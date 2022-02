https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 6:49

6:47

Desde la Cámara Argentino China confirmaron las negociaciones con el gobernador Omar Perotti. También presiones de otras provincias para llevarse la inversión.

El anuncio oficial depende de la Casa Rosada Chery produciría en Santa Fe 50 mil autos eléctricos al año Desde la Cámara Argentino China confirmaron las negociaciones con el gobernador Omar Perotti. También presiones de otras provincias para llevarse la inversión. Desde la Cámara Argentino China confirmaron las negociaciones con el gobernador Omar Perotti. También presiones de otras provincias para llevarse la inversión.

Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio, confirmó que el fabricante chino de vehículos Chery se instalará en la provincia de Santa Fe, en una locación que el gobernador Omar Perotti define en absoluto hermetismo pero aún con presiones de otros distritos por obtener el beneficio de la inversión.

Si bien se esperaba que el anuncio oficial lo hiciera el presidente durante su visita a China, en la Casa Gris aguardan las definiciones del jefe de Estado antes de dar un próximo paso.

Conconi dijo en el programa radial de Jorge Lanata por MItre, consultada sobre los casos de inversiones que no se diluyan en el tiempo como lo fueron en parte los anuncios de Néstor Kirchner cuando recibió en el país a Hu Jintao, que "uno de los casos es la planta de Chery de autos eléctricos.

"Hay muchas conversaciones con el gobernador Perotti para que eso se realice en la provincia de Santa Fe", aseguró la directora ejecutiva de Argenchina, tal la denominación de la Cámara, creada en 1984. Si bien no hay detalles oficiales, el modelo elegido sería un citycar de cuatro plazas.

"Siempre detrás de estas grandes inversiones hay puja. Entre municipios y provincias que quieren ser el receptor. Este es un caso de que el financiamiento está y hay grandes posibilidades de que escale a 50 mil autos eléctricos por año a producir en la Argentina", añadió Conconi.

Durante mayo de 2021, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, adelantó la posibilidad de esa inversión tras reunirse con Yin Tongyue, titular de la firma oriental, luego de visitar las instalaciones industriales en la ciudad de Wuhu, provincia de Anhui.

Una ley clave

La llegada de esta inversión de Chery en el país, de la mano de la Sociedad Macri, tiene un ancla decisiva en la "ley de electromovilidad" que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso para su tratamiento en extraordinarias, impulsada por Matías Kulfas.

La iniciativa plantea que desde 2041 no se podrán vender vehículos con motores a combustión por hidrocarburos. Propone beneficios fiscales y préstamos estatales a través de un fideicomiso, además de un régimen que incluye una serie de puntos para la promoción del diseño, la investigación, la innovación, el desarrollo, la producción, la comercialización, la reconversión y/o la utilización de vehículos eléctricos acorde a los nuevos estándares de sustentabilidad.

La Casa Rosada ya avisó a las fábricas instaladas en el país sobre este horizonte de la política industrial y energética. Las productoras de biocombustibles tendrán chances de crecimiento en tanto la norma contempla vehículos movidos por motores a combustión que utilicen biodiésel y etanol.

Chery cerró 2021 con mayor nivel de patentamiento entre las marcas chinas en la argentina, con 5.290 unidades, un crecimiento del 42,9% respecto de 2020 y una participación del 1,5% del total del mercado. En el país cuenta con un portfolio disponible de cinco modelos desde el vehículo urbano QQ hasta la familia de los SUV Tiggo.

Conconi rescató el rol de las inversiones chinas en el país, como Inversión Externa Directa y como Financiamiento. Detalló que Argenchina está terminando un informe en el que detalla que, en 11 años, llegaron 36 mil millones de dólares desde el gigante asiático.

"Ser pioneros"

Kulfas remarcó que "buscamos incentivar a los sectores productivos, para que inviertan y hagan este recambio tan importante, y al consumidor, para que vaya cambiando los vehículos convencionales por eléctricos y queremos ser pioneros en la región, ser la fábrica sudamericana de baterías de litio y de vehículos eléctricos. Argentina tiene una gran trayectoria automotriz y queremos que en 20 años nuestro país sea un productor relevante en la región de autos eléctricos".

Kulfas con inversores en el litio

Cuando el presidente aún no regresa de su gira por Rusia y China, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, informó que recibió a dos grupos empresarios que presentaron planes de inversión por 480 millones de dólares para construir plantas de carbonato de litio. "Estos proyectos, que se van a desarrollar en Salta y en Catamarca, se suman al del grupo francés Eramet, que a finales del 2021 le anunció al presidente Alberto Fernández su plan de inversión por 400 millones de dólares, con el que apunta a generar más de 2.000 puestos de trabajo", dijo el titular de la cartera productiva. Kulfas explicó que "el litio es un elemento central en la transición energética de vehículos que puedan contribuir a un ambiente mucho más próspero. Y el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable implica un cambio de paradigma muy importante. Establece pautas generales e incentivos tanto para fomentar la demanda como la oferta, con el objetivo de estimular de manera gradual el recambio de la flota automotriz". La empresa Zijin Mining Group Ltd le anunció al ministro Kulfas inversiones por US$ 380 millones para la construcción de una planta de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas donde planean producir 20.000 toneladas de carbonato de litio por año, y apuntan a duplicar su producción en el mediano plazo. "El impacto excedería incluso a la industria automotriz", especulan desde el gobierno nacional, ya que en el sector minero hay iniciativas por miles de millones de dólares asociados a la extracción de este mineral y del cobre.