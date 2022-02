https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 12:52

12:48

La inseguridad acecha a la sociedad santafesina en todos lados pero aún más en la zona donde se encuentra la plaza Escalante y según los vecinos, la luz es nula.

Reclamo de vecinos Barrio Escalante: "Desde diciembre no tenemos luz en la calle, los arrebatos son constantes" La inseguridad acecha a la sociedad santafesina en todos lados pero aún más en la zona donde se encuentra la plaza Escalante y según los vecinos, la luz es nula. La inseguridad acecha a la sociedad santafesina en todos lados pero aún más en la zona donde se encuentra la plaza Escalante y según los vecinos, la luz es nula.

"Abren las tapas de las columnas de luz y cortan los cables. Lo hacen a propósito", comienza relatando Juan, un vecino de Barrio Escalente que habita allí hace 71 años. Esta situación lleva a que la inseguridad, problema presente en todo Santa Fe, se agudice. En las cuadras que rodean a la Plaza Escalante, donde hay además una iglesia, una escuela y dos almacenes, "los arrebatos son constantes", comenta Juan.

El Litoral dio cuenta de los problemas de mantenimiento que presenta la Plaza Escalante. Columnas de luz y juegos en mal estado, pastos altos e incluso cables colgando muy riesgosos para los más chicos. Sin embargo, el problema no termina allí. La iluminación en el barrio y alrededor de ese gran pulmón verde es casi nula desde el mes de diciembre. Los postes de la plaza que alumbraban las calles dejaron de funcionar y los inmensos árboles hacen del lugar, una boca de lobo.

"A la noche tenemos que cerrar temprano, a las 20 no quedan ni los perros en la plaza", dice un comerciante que tiene su almacén frente al parque. Además agrega que no hay horario seguro, la gente no puede sentarse en la vereda durante la tarde sin tener miedo y quien no tiene cochera para su auto debe sacarle la batería por la noche para que no se la roben.

A su vez, más allá del repentino robo de baterías, los arrebatos de carteras y celulares son constantes. La oscuridad y la falta de personal policial en la zona ayuda a que estos hechos se lleven adelante con mayor facilidad. Sin embargo, Juan relata que no hay horario de tranquilidad. "Eran las 10 de la mañana y dos muchachos se acercaron a una pareja que tomaba mates en la plaza. Le apuntaron en la cabeza al chico y se llevaron la moto. Diez de la mañana, a plena luz del día", resalta.

Otra situación que aqueja a los vecinos de Barrio Escalante es la gente durmiendo en la plaza. Un grupo de 5 o 6 personas que todas las noches hacen fuego, toman alcohol y duermen allí. Juan comenta que "se alcoholizan y molestan a los vecinos" desde la mañana temprano cuando la gente cruza la plaza para ir a su trabajo o a tomar algún colectivo hasta la tarde/noche cuando los últimos en volver a casa pasean por el parque. "Se ponen cargosos, borrachos, si no querés ayudarlos o darles algo te molestan, te tratan mal", cierra su reclamo Juan alzando la voz de todos los vecinos.

Las quejas y denuncias parecen no alcanzar para los residentes en la zona que tienen miedo de salir a tomar mates, volver tarde a casa o disfrutar de la enorme plaza que tienen en el corazón del barrio Escalante.