Solo dos distritos cumplen con los 190 días anunciados para el calendario escolar 2022

Miércoles 09.02.2022

El total de días de cursado acordado en el país para el próximo ciclo lectivo es un hecho únicamente en CABA y Neuquén en el nivel primario. El promedio nacional llega a 184 días si se descuentan los días de vacaciones, feriados y jornadas institucionales.

Solo CABA y Neuquén planificaron 190 días de clases en el nivel primario en 2022, acordados en el Consejo Federal de Educación. El promedio provincial de días de clases este año alcanza 184 días cuando se descuentan los días de vacaciones, los feriados nacionales y provinciales y las jornadas institucionales.

Los datos pertenecen al informe "Calendarios escolares 2022", del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Jorge Fasce, Gabriela Catri, Martín Nistal y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación). Las cifras surgen de contabilizar la cantidad de días de clase previstos de acuerdo al inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. De este total se restaron los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, las jornadas pedagógicas -excepto cuando se aclara que las clases se desarrollan normalmente-.

Piso común, no suficiente

El informe releva los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales, no su cumplimiento efectivo. En ese punto se destaca que solo 2 jurisdicciones –CABA y Neuquén– diseñaron calendarios escolares que prevén 190 días de clase, que fueran acordados a fines del año pasado en el Consejo Federal de Educación como objetivo para recuperar lo perdido por la interrupción de clases presenciales durante la pandemia. En las otras 22 provincias no se cumpliría con este compromiso.

La normativa establece un piso superior (190 días) al de la Ley 25.864 de 2003, que fijó un mínimo de 180 días de clase. Si se descuentan sólo los días de vacaciones y los feriados nacionales y provinciales, todos los calendarios alcanzan los 180 días. Si además se descuentan las jornadas institucionales, Chaco (177), San Luis (179) y Tierra del Fuego (179) no alcanzan los 180 días de clase desde la planificación misma, independientemente de los días que luego se puedan perder por diferentes causas como problemas edilicios, paros docentes, factores climáticos, entre otras.

Gustavo Romero, profesor y formador de docentes, plantea: "El acuerdo unánime de todas las jurisdicciones para garantizar los 190 días de clases nos pone un piso común por encima de lo que exige la ley en un aspecto ineludible para el aprendizaje: la presencialidad escolar. Esta propuesta es acompañada por una inversión en programas de regreso al sistema educativo de aquellos estudiantes que se desvincularon en los últimos años".

De todos modos, Romero aclara: "Más allá de esto, la cantidad de días de clase como indicador educativo tiene sus límites. Poco nos dice sobre qué sucede en las aulas si no lo cruzamos con indicadores que den cuenta de la calidad del trabajo educativo y sus condiciones materiales en cada jurisdicción".

Entre planificar e improvisar

El relevamiento muestra una mejora con respecto a años previos: en 2021 habían sido 10 las provincias que no alcanzaban el piso mínimo de 180 días de clase establecido por la Ley 25.864, y en 2020 habían sido 14, mientras que para 2022 son 3 (restando feriados nacionales y provinciales, receso invernal y jornadas institucionales). A su vez, en 2021, el promedio de días de clase en calendarios fue de 180 días y en 2020 de 178 días. En 2022 hay 184 días, en promedio, en los calendarios escolares.

Con respecto a las provincias que no publicaron sus calendarios, María Cristina Gómez, directora de la Red de Educadores Innovadores, advierte: "Un calendario implica planificación para la toma de decisiones. Es importante en el nivel micro de cada unidad escolar, donde se proyectan las actividades, los recursos, los períodos de evaluación; y constituye un instrumento eficaz para la mejora de los procesos de aprendizaje de mediana escala, en el nivel de supervisión. La improvisación y falta de transparencia siguen siendo una constante. No tener calendario implica sumar un obstáculo y estar un poco más lejos de alcanzar cualquier objetivo de mejora".

Por su parte, Jorge Fasce, docente, especialista en gestión educativa y coautor del informe afirma: "Es preocupante que, existiendo la resolución del Consejo Federal de Educación que establece 190 días de clase para 2022, a través de la documentación oficial de 22 provincias se observe que no llegarán a la cantidad de días acordados".

Sin datos

A la fecha, los autores del informe no encontraron calendarios escolares 2022 publicados en 8 provincias: Chaco, Chubut, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. En estos casos, se recurrió al calendario publicado por el Ministerio de Educación de la Nación, con fechas de inicio y finalización de clases y receso invernal, y a las referencias de sitios de sindicatos y prensa.

"Vamos a tratar de que sea un año reparador"

Así se expresó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. "Estamos trabajando para garantizar un ciclo lectivo continuo y virtuoso. Vamos a estar con los protocolos y recomendaciones vigentes, con la discusión salarial y con libros en las escuelas", apuntó el funcionario nacional

En este sentido, consideró imprescindible seguir avanzando en la campaña de vacunación contra el coronavirus y cumplir con algunas normas de cuidado y prevención, como el uso de barbijo en espacios cerrados, la ventilación en las aulas y el lavado de manos, que serán tratadas este jueves en una reunión conjunta del Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de su par de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, en las que asegurado que para el regreso a clases "no hay más protocolos"; Perczyk sentenció: "Protocolo es un modo de actuación, la verdad que no me parece que haya que discutir eso".

"Hay que vacunarse contra el Covid-19, completar el calendario de vacunas obligatorias, desde la primaria usar barbijo y usarlo bien, en espacios cerrados, lavarse permanentemente las manos y ventilar las aulas", repasó el titular de la cartera educativa nacional en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, señaló que "son recomendaciones para cuidarse, son una barrera más que se le pone al virus" e hizo hincapié en que hay más "de 60 mil escuelas y son los maestros, las familias y los chicos" lo que deben llevar adelante la práctica y su cumplimiento.

Por último, desestimó la posibilidad de implementar un pase sanitario: "la decisión del gobierno nacional es invitar a la vacunación y ponerla a disposición de todos", aseguró Perczyk.