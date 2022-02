https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.02.2022 - Última actualización - 4:45

4:43

Hablar de José Luis "el Loco" Marzo, es hablar del jugador hincha fanático, de ese que da todo por los colores rojiblancos, del que va a la popular a alentar con su familia como un tatengue más, y del que erra goles para no lastimar al club que lo vio nacer y es su segunda casa.

El ídolo que habla de volver a su gran amor con un gran equipo "Loco" Marzo: "Quiero volver a Unión con Simonutti presidente" Hablar de José Luis "el Loco" Marzo, es hablar del jugador hincha fanático, de ese que da todo por los colores rojiblancos, del que va a la popular a alentar con su familia como un tatengue más, y del que erra goles para no lastimar al club que lo vio nacer y es su segunda casa. Hablar de José Luis "el Loco" Marzo, es hablar del jugador hincha fanático, de ese que da todo por los colores rojiblancos, del que va a la popular a alentar con su familia como un tatengue más, y del que erra goles para no lastimar al club que lo vio nacer y es su segunda casa.

En otros reportajes hablábamos con él sobre las ganas de estar en Unión trabajando, ayudando, hablando con los chicos, enseñándoles todo lo que aprendió y vivió en su basta carrera de futbolista, ya que en 1991 debutó en la primera del club de la avenida como resultado de las inferiores.

Hoy, "el Loco de la Gente" palpita y vive cada minuto igual a las ganas que tenia de entrar a la cancha como cuando era jugador en ese recordado ascenso de 1996, que lo tuvo como protagonista y baluarte del equipo de los "chicos del club" con Carlos Trullet a la cabeza.

Fue Leo Simonutti el que lo contactó hace ya unos meses para contarle el Proyecto de Triunfo Tatengue, y convencerlo de que él es una pieza clave en el Unión que se viene. Se reunieron con Eduardo Magnin y Cachito Roteta para avanzar en la idea de trabajo, viajaron todos a Paraná, compartieron charlas y cenas, y lo que era un sueño para José Luis, comenzó a tomar forma y está más cerca que nunca.

"No sabés la alegría que tengo con esta posibilidad de volver a Unión, de dar lo mío. Una gran esperanza que me da Leo. Sabemos que tenemos que ganar las elecciones y trabajamos todos unidos para eso, y el grupo es fantástico. Todos respiramos fútbol y respiramos Unión", dice cuando le preguntamos cómo se siente.

-¿Te gusta el equipo que se armó para encarar la tarea de que Unión sea un verdadero semillero de jugadores?

-La verdad que si, es un lujo y un placer estar con estos monstruos, con este equipo de profesionales de verdad. Con Eduardo (Magnin) nos conocemos muy bien y nos une una amistad de años. Es una persona integra y firme en sus convicciones, conoce el Club y defiende a los jugadores, que como él o yo, nos hicimos desde abajo. Cuando fue DT de la reserva, demostró su capacidad de conductor y hoy podemos ver algunos de esos chicos que estuvieron con él cómo han explotado y son una gran esperanza para el futuro.

-¿Estuviste con Cachito Roteta también reunido?

-¡Un grande Cacho! Un gran formador, excelente persona, conoce como pocos el futbol de toda esta zona, como Santa Fe, Paraná, Rafaela, Esperanza y en cada lugar que estuvo sacó grandes jugadores y salió Campeón. La experiencia de Cachito y su capacidad de organización es inigualable. Aparte vistió y transpiró la rojiblanca, jugó con Nery, con el otro "loco" Eduardo Stelick o Mario Alberto, y tantas glorias del Club.

La pasión del "Loco" por Unión es difícil de comparar.Foto: Gentileza

-¿Qué tarea o trabajo vas a llevar adelante en el Club, si Triunfo Tatengue es gobierno?

-Hablamos mucho, tenemos muchos planes. Como es lo correcto, vamos a hacer una evaluación para conocer cómo estamos y qué potencial tenemos. Sabemos que hay profes trabajando en el Club, que son muy buenos muchos de ellos y esta nueva idea de trabajo los va a tener también como protagonistas y van a crecer mas aún como profesionales. En lo particular mío, estaré en las divisiones mayores de AFA y Liga, enseñando técnica de definición, de ubicación, dando charlas, contando la experiencia que es ser "jugador hincha", acompañando a los chicos a los partidos, entrando al vestuario a ayudar al DT si me lo pide. Es decir, estar presente, colaborar, ver el crecimiento de los chicos como jugadores y personas.

-¿Cómo ves el equipo hoy, los refuerzos que llegaron y el técnico Munúa?

-Siempre un inicio de campeonato es esperanzador, y Unión terminó con los chicos a toda orquesta el año pasado, ganando el clásico y entrando a la Copa Sudamericana como broche de oro para ese día espléndido que vivimos llenos de alegría todos. Como dijo el Pepe Castro en un reportaje que leí en El Litoral, ojalá rindan los refuerzos que han llegado, y que el técnico le encuentre rápido el buen funcionamiento al equipo. Munúa tiene capacidad y lo demostró. Tuvo tiempo y trabajó mucho en la pretemporada, y eso suele dar buenos frutos sin dudas.

-Mencionaste al Pepe Castro, otro goleador que está en Triunfo Tatengue…

-¡Qué rápido era el Pepe! ¡Qué jugador! Y toda su experiencia la tenemos en el equipo. Como te decía, es un lujo estar integrando este grupo de trabajo que tiene Leo. Además, Pepe es un ganador, impregna eso a todos nosotros permanentemente en las reuniones que tenemos. Vamos a hacer un gran trabajo en Unión todos juntos. Y con Luis Abdeneve que también está en Triunfo Tatengue y hará una tarea similar a la mía en el Club, tenemos asegurados muchos goles a favor del Tate (se ríe).

-Nobleza obliga preguntarte por Claudio Gugnali y Lito Botaniz…

-Lito es un scouting de primera, que no entiendo por qué no estuvo nunca trabajando en el Club, es una gloria, y conoce muchísimo de futbol. Tiene un ojo especial para ver jugadores, formarlos y llevarlos a primera. ¡Y Claudio, sin palabras! Siempre nos reímos porque dice que Unión es su novia… Estuvo en lo más alto del fútbol mundial, fue subcampeón del mundo con Lionel Messi en Brasil, y Lio lo sigue recibiendo como vimos días atrás como si no hubiese pasado el tiempo, y lo respeta muchísimo. Va a ser un gran Manager, tiene todo para serlo. Como te dije, un equipo de lujo.

-Y de Leo Simonutti, ¿qué opinas?

-Una persona que está totalmente convencida de lo que Unión necesita y nos transmite esa confianza y esa seguridad a cada uno de nosotros, elige los mejores y nos reconoce a los que alguna vez le dimos alegrías al unionista dentro o fuera de la cancha, y además se rodea de muy buena gente y es muy capaz, es seguro que le va a ir bien a Unión y a todos. Quiero volver a Unión con Simonutti presidente.