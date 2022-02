Santa Fe buscará "casa por casa" a los estudiantes que falten en las escuelas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador anticipó que en los próximos días entregará a los intendentes y presidentes comunales un listado con los nombres de quienes hayan terminado la primaria y no se anotaron para continuar sus estudios en la secundaria. También habló de paritarias docentes.

"Buscamos que no nos quede un niño o niña sin vacunar previo al inicio de las clases", dijo Perotti. Crédito: Twitter Omar Perotti

A menos de tres semanas del inicio del ciclo lectivo 2022, el gobernador Omar Perotti anunció que irán a buscar “casa por casa” a los estudiantes que terminaron la primaria pero que no figuran anotados en ninguna escuela para la secundaria: "Tenemos el registro de quienes terminaron séptimo grado -el año pasado- y tenemos el registro de los inscriptos -de este año".

Las declaraciones sucedieron en una conferencia de prensa ofrecida en Rosario, luego de recorrer junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano, las instalaciones del shopping El Portal, donde en los primeros días de marzo comenzará a funcionar un nuevo centro de vacunación. Allí, el gobernador se refirió al avance de la vacunación en docentes y estudiantes para garantizar “aulas seguras”, el protocolo escolar nacional al que adhirió Santa Fe y que fue presentado el último jueves de la mano del presidente Alberto Fernández.

En ese contexto, Perotti adelantó que la provincia profundizará el programa "Todos los chicos y chicas en la escuela aprendiendo" para completar los niveles de escolarización: “En los próximos días vamos a reunirnos con intendentes y jefes comunales. Vamos entregarles los listados de aquellos que terminaron la primaria y no se anotaron en la secundaria. Vamos a ir a buscarlos a sus casas. No es preocupante el número. Igual, así sean dos, no tienen que sobrar bancos en la secundaria”, señaló. Y agregó que el mayor desafío es la universalización de la sala de cuatro años: "Ahí hay que trabajar para que las familias sepan que hay bancos para llevarlos al sistema educativo”

Paritarias coordinadas

Por otra parte, el mandatario santafesino confió en que en los próximos días haya novedades del gobierno nacional en cuanto a la política salarial de docentes para que, a partir de ahí, se entable la negociación con los gremios locales del sector educativo. “Siempre se coordina desde la instancia nacional. Esperamos esta propuesta base porque muchas veces hay un refuerzo, un incentivo que aporta Nación para terminar de cerrar o ayudar al equilibrio de cada una de las provincias", sostuvo.

Asimismo, señaló que hay diálogo con los gremios docentes de cara a la negociación paritaria y que “es el deseo" llegar a tiempo para el inicio de las clases el próximo 2 de marzo. "El año pasado nos hemos puesto de acuerdo con esta misma mecánica para que, junto con el aspecto sanitario, estemos todos preparados y aprovechar la presencialidad plena”, remarcó.



Vacunación

Respecto al avance de la vacunación, Perotti precisó que el porcentaje de inoculación a docentes alcanzó el 96% con esquema completo y más del 74% con dosis de refuerzos.

"Lo que queremos es tener todas las posibilidades para tener la mayor presencialidad posible en las escuelas. Necesitamos un empujoncito más para que no nos quede un niño o niña sin vacunar previo al inicio de las clases. Los porcentajes son altos y esto habla de un compromiso importante de los padres, madres y abuelos, de los núcleos familiares”, enfatizó.

En este sentido, apuntó también que los centros de vacunación están avanzando hacia un "proceso de descentralización" y que será "fundamental alcanzar el mayor número de dosis de refuerzo posibles de cara a la entrada al invierno".