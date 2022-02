https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.02.2022 - Última actualización - 11:38

11:32

"Lo estábamos reclamando desde hacía ya mucho tiempo", dijo a El Litoral el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. El dirigente socialista aseveró que "es el ámbito adecuado" para acompañar una situación grave como la que se atraviesa.

Se reunirá el próximo jueves La oposición valoró la convocatoria de la Junta Provincial de Seguridad "Lo estábamos reclamando desde hacía ya mucho tiempo", dijo a El Litoral el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. El dirigente socialista aseveró que "es el ámbito adecuado" para acompañar una situación grave como la que se atraviesa. "Lo estábamos reclamando desde hacía ya mucho tiempo", dijo a El Litoral el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. El dirigente socialista aseveró que "es el ámbito adecuado" para acompañar una situación grave como la que se atraviesa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, valoró la decisión del gobernador Omar Perotti de convocar a la Junta Provincial de Seguridad. Así lo establece la Ley de Emergencia en esa materia sancionada en diciembre pasado. El artículo había sido incorporado a instancias de la oposición que, de hecho, venía formulando el planteo de manera sostenida.

"Es algo que estamos reclamando desde hace ya mucho tiempo y en ese sentido, tomamos positivamente la convocatoria más allá de que llega con tanto atraso", dijo Farías a El Litoral. "Creemos que es necesario poner en práctica este mecanismo para enfrentar la problemática de inseguridad que estamos viviendo en toda la provincia, sobre todo en las ciudades más importantes. Esta escalada de violencia necesita ser analizada en una mesa donde se compartan las diferentes miradas de los poderes del estado. Con esa idea la había creado (por decreto) el por entonces gobernador Miguel Lifschitz", recordó.

Ámbito permanente

Farías sostuvo que la Junta "es el lugar adecuado para que cada poder del estado pueda decir lo suyo. Nosotros hasta aquí hemos tenido un diálogo o muy precario o directamente inexistente entre poderes. Hemos, inclusive, sancionado leyes con mucha dificultad por la falta de comunicación - advirtió-, y estamos hablando allí sólo del Poder Ejecutivo y Legislativo. Pero, además – mencionó-, a la Junta van actores del Poder Judicial. Ello permite ajustar la mirada, tomar decisiones y ver prioridades sobre las cuestiones que hay que realizar y que son urgentes. Es el mecanismo adecuado para acompañar la ley de emergencia que votamos en diciembre. Por eso cuando la sancionamos, previmos que debía hacerse esta convocatoria; es lo lógico para acompañar esta situación de emergencia".

El legislador celebró la decisión del Ejecutivo, aunque lamentó el tiempo perdido. "Tal vez hasta aquí, el gobernador no había identificado el tema de la Junta como algo prioritario o adecuado, o ha creído que se reemplazaba con algún otro tipo de instancia. Pero la verdad es que no vimos nada que lo sustituyera, aunque en su momento se lo propusimos. Se lo dijimos, pero no existió nunca un espacio diferente o alternativo, excepto aquella reunión con todos los diputados provinciales a fines del año pasado que, de hecho, fue muy útil. Pero éste es un ámbito permanente que se tiene que reunir periódicamente", destacó.

Invitados

La convocatoria de la Junta está prevista para el jueves a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Gris. Estará el gobernador, los ministros de Gobierno, Seguridad y Gestión; el secretario de Justicia y la Jefa de la Policía de la provincia. Además, el presidente y procurador de la Corte, el Fiscal General y los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación, y la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Por el Poder Legislativo, deberán ser designados cinco diputados y cinco senadores.