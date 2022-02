https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes iniciaron las clases en 14 de los 17 establecimientos educativos. Hasta el momento hay un 85 % de la matrícula completa.

Sin "burbujas" Los jardines municipales comenzaron el ciclo lectivo con presencialidad plena

Desde este lunes abrieron sus puertas 14 de los 17 jardines municipales de la ciudad de Santa Fe, con la presencialidad plena como la gran novedad, en el marco de la pandemia de Covid-19.

Paulo Ricci, secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, precisó los detalles del comienzo del ciclo lectivo: "Esperemos que sea un ciclo prolijo y que podamos contar con la presencialidad plena, que es la característica especial después de dos años muy difíciles. Un 2020 prácticamente sin presencialidad y un 2021 donde nos tuvimos que adaptar a las normativas nacionales y provinciales", y resaltó que el objetivo para este 2022 es mantener la presencialidad completa durante todo el año y alcanzar la matrícula total de los jardines.

El proceso de inscripciones, para cubrir los 1.550 lugares de la matrícula, comenzó entre octubre y noviembre del año pasado y hasta el momento cuenta con un 85 % anotados en los distintos espacios municipales. "Hay jardines con cupos disponibles, por lo que estamos trabajando con el equipo interdisciplinario en la selección de los perfiles socio-económicos para poder cubrir la totalidad de la matrícula", mencionó Ricci y recordó que "el año pasado tuvimos 1.450, casi el 90 % de la matrícula".

"Es una gran alegría"

En la ciudad de Santa Fe hay 17 jardines y todos cuentan con doble turno y salas que van desde los 45 días hasta la sala de tres años. La cantidad de alumnos por aulas varían según la edad, por ejemplo, en las salas de tres el máximo es 18; en sala de 2 son 15; en sala de 1 año 12 alumnos.

Huaira Bassaber, subsecretaria de Gestión Cultural y Educativa, contó sus sensaciones tras esta jornada de inicio del ciclo lectivo "sin burbujas": "Es una gran alegría poder abrir las puertas del jardín. Para nosotros es importante que esta propuesta educativa tenga los protocolos para poder recibir a las familias".

Sobre el proceso de selección, Bassaber señaló que se realizaron más de 900 entrevistas para organizar las inscripciones. Esta proceso es realizado por los equipos interdisciplinarios, docentes, directivos, "se trabaja con la evaluación socio-familiar, que nos permita tener un orden de prioridades en nuestros jardines".

Érica Ribot, directora del jardín Pro Mejoras Barranquitas, indicó que las familias interesadas en la inscripción pueden asistir en doble turno, con el DNI del niño. Al ser consultada si la pandemia aceleró la deserción escolar en estos espacios municipales, Ribot resaltó que "hemos recuperado la gran mayoría de las familias, una vez que abrimos las puertas las familias se van acercando porque es una necesidad encontrar un lugar dónde puedan quedarse sus niños y así ser incluidos en una institución educativa".

Protocolos vigentes

Las medidas de higiene y prevención que se vienen aplicando desde el comienzo de la pandemia y que consisten en distanciamiento, ventilación, higienización y control de temperatura, se mantienen en los establecimientos educativos.

Según lo establecido por el Consejo Federal de Educación, ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a Covid-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Además, se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente. En ese sentido, aclararon, si los síntomas no son compatibles con Covid-19, luego de 24 horas sin ellos puede volver a la escuela.

En el caso contrario, ante la presencia de casos de Covid-19 se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación. Al mismo tiempo, explicaron que la sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.