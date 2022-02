Ábila e Ibáñez: las ganas de venir a Colón, sus expectativas y primeras declaraciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el empate con Boca, el Sabalero volvió a Santa Fe para terminar con la oficialización de los refuerzos de Julio Falcioni. Ramón Ábila y Matías Ibáñez posaron con la camiseta rojinegra.

En un hotel céntrico de Santa Fe, Colón montó la presentación de los últimos dos jugadores del plantel de Julio César Falcioni. Ramón “Wanchope” Ábila y Matías Ibáñez llegaron acompañados por los dirigentes José Alonso y Horacio Darrás para brindar sus primeras declaraciones como refuerzos del Sabalero.

El primero en tomar la palabra fue el arquero, quien llegó a Colón sobre la hora luego de una misteriosa salida de Patronato. “Contento de poder estar acá y dar este paso grande en mi carrera. Lo voy a tratar de aprovechar y disfrutar al máximo”, expresó Ibáñez. Inmediatamente, Wanchope expresó estar “agradecido por la insistencia de querer contar conmigo, le agradezco a Mario (Sciacqua), al presidente (José Vignatti) que estuvieron todo este tiempo largo con las negociaciones. Vengo a colaborar y trabajar para que sea un gran año para todos”.

En las últimas temporadas, Colón tomó mayor relevancia por su protagonismo en las copas internacionales y su campeonato logrado en 2021. Pero ambos refuerzos dejaron en claro qué fue lo que los tentó para venir al Sabalero. “Cuando a uno de llaman y muestran un interés importante hace que la balanza se incline. Obviamente que Julio (Falcioni) estuvo detrás de todo, pero a mi también me gusta el proyecto, el plantel y la ciudad así que iba todo de la mano. Estoy contento de estar en Colón”, confesó Wanchope Ábila.

Mientras que en la llegada del delantero fue clave Falcioni, Ibáñez reveló que en su contratación tuvo mucho que ver “Marito” Sciacqua. “Hablé con Mario hace unos días, él me conoce de su paso por Patronato, y la verdad que se dio esta posibilidad. Sé que Leo (Burian) es el titular y que también está Nacho (Chicco) por lo que vengo a aportar de donde me toque. La competencia interna va a levantar el nivel de los tres y es fundamental”, sostuvo el arquero.

Matías Ibáñez terminó llegando al Sabalero, pero en su momento se habló de un interés de Unión por el exPatronato. Sin esquivar el tema, el arquero confirmó que hubo un llamado para acercarlo al Tatengue. “A principios del mercado de pases tuve un llamado, pero la posibilidad no se dio porque yo tenía contrato con Patronato. Hoy Colón me encuentra en un momento donde me siento maduro, los últimos años he tenido bastante continuidad y tengo muchas ganas de seguir creciendo”, expresó.

Por último, Wanchope habló de lo que muchos sabaleros quieren saber: ¿cuándo debutará? Sin vueltas el exBoca expresó que su “presencia en la cancha depende de Julio (Falcioni), él va a decidir cuándo contar conmigo. Yo estoy bien, tuve la posibilidad de hacer la pretemporada con Boca sin inconvenientes”. Luego agregó: “me falta un poco de ritmo de juego que lo voy a ir ganando con los entrenamientos y partidos. Tengo muchas ganas de jugar. Mi única meta es hacer goles, porque sino mi trabajo no está hecho”.

El próximo partido de Colón será el jueves a las 17, cuando enfrente a Godoy Cruz en el Presbítero Bartolomé Grella. La cancha de Patronato será la nueva localía del Sabalero debido a las obras que se están realizando en el césped del Brigadier Estanislao López.