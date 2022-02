https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.02.2022 - Última actualización - 9:51

9:43

Serán 150 metros sobre calle Lamadrid y la obra tiene un plazo de ejecución de entre 12 y 15 meses. Desde la Fundación Mateo Esquivo celebraron la noticia. “Es prácticamente un hospital nuevo donde se contemplaron muchos detalles importantes”, expresó Diego Esquivo. También se ampliará la terapia intensiva del nosocomio.

En 20 días se licita Construirán un Centro de Atención Oncológica en el hospital de Niños de Santa Fe Serán 150 metros sobre calle Lamadrid y la obra tiene un plazo de ejecución de entre 12 y 15 meses. Desde la Fundación Mateo Esquivo celebraron la noticia. “Es prácticamente un hospital nuevo donde se contemplaron muchos detalles importantes”, expresó Diego Esquivo. También se ampliará la terapia intensiva del nosocomio. Serán 150 metros sobre calle Lamadrid y la obra tiene un plazo de ejecución de entre 12 y 15 meses. Desde la Fundación Mateo Esquivo celebraron la noticia. “Es prácticamente un hospital nuevo donde se contemplaron muchos detalles importantes”, expresó Diego Esquivo. También se ampliará la terapia intensiva del nosocomio.

En el Día Mundial del Cáncer Infantil la Fundación Mateo Esquivo, de ayuda al niño oncológico y su familia, dio una excelente noticia para la comunidad tanto de la fundación como hospitalaria: el gobierno de la provincia de Santa Fe les confirmó la construcción del Centro de Atención Oncológica que se emplazará en inmediaciones del hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

“Ayer estuve reunido con la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, porque durante el almuerzo de gala se anunció algo que nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y que nos excedía en cuando a monto de inversión”, comenzó diciendo Diego Esquivo, referente de la Fundación. Y agregó que “siempre trabajamos para que el servicio avance y funcione lo mejor posible. Desde el momento Cero que fue en el 2009, cuando no había servicio, hasta ahora que contamos con recursos humanos y edilicios. Pero siempre apuntamos al ideal que es tener un Centro de Atención Oncológica de primer nivel. El año pasado nos dieron la noticia de que esto se va a concretar, junto con la ampliación de la terapia porque oncología es muy demandante de la terapia intensiva y la ampliación de la guardia”.

Pero en el día de ayer se confirmaron además llamados a licitación y plazos de obra. “Me fui asombrado por el tamaño de la obra, la calidad de la misma, porque se contemplaron muchas cosas que se vienen trabajando desde hace tiempo con la gente del hospital y nos hablaron de plazos cortos de obra. Son casi 150 metros sobre calle Lamadrid, es prácticamente un hospital nuevo. Nos hablaron de un plazo de entre 12 y 15 meses porque son estructuras modualres, y además, en 20 días se llamará a licitación y será una sola etapa”, contó Esquivo.

Pandemia

“El 2020 fue complicado para nosotros porque tuvimos que adaptar todas las instalaciones a las demandas de las familias que venían a Santa fe. Elaboramos un protocolo de atención con los médicos, pudimos salir adelante con todos los miedos que eso traía. Curiosamente durante el 2020 no tuvimos casos de Covid dentro de la Fundación”, expresó y detalló que se tuvieron que “tomar medidas complejas en cuanto al aislamiento en esta ultima ola porque se contagiaron muchos chicos, muchos papás también. Gracias a Dios no fue nada grave. Ahora estamos más tranquilos y esperando que esto termine de una vez porque es muy cansador porque la Fundación no puede cumplir con sus actividades normales”.

La sede que la fundación posee frente al hospital de Niños cuenta con siete habitaciones que se utilizan una por familia y están ocupadas los 365 días del año. “Hasta tenemos un sistema informático símil hotel porque tenemos que coordinar los lugares, tienen que llamar para pedir el lugar. En los últimos dos años la sede se utiliza a full. Tenemos familias que hace dos años que están con nosotros, algunas recién empiezan”, manifestó Esquivo.

Día de concientización

Cada 15 de febrero se conmemora en todo el mundo el Día Mundial contra la enfermedad que padecen, por año, unos 140 niños en toda la provincia de Santa Fe.

“Lamentablemente el cáncer es una enfermedad de incidencia estadística no epidemiológica. En pediatría se habla de que hay un porcentaje de niños que sí o sí van a tener la enfermedad. Lamentablemente se desconoce quién lo va a tener o sea que todos los años hay una cantidad de niños que contraen la enfermedad”, dijo Diego Esquivo.

Y afirmó que “hoy tenemos un déficit muy grande en el diagnóstico precoz porque la salud primaria deja mucho que desear, por desconocimiento, porque llegan chicos que en los que se perdió mucho tiempo. Se trata de llegar antes porque en el cáncer infantil cuando las cosas se hacen correctamente, a nivel mundial, estamos en 80 por ciento de sobrevida. Es decir, toda la vida, esto significa que es muy poco probable que vuelva a aparecer ese tumor en su vida”.

Acto

Para conmemorar el Día Mundial del Cáncer Infantil se realizará una actividad a las 19 en la Constanera Oeste, en inmediaciones del parque de la Locomotora.