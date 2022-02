https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.02.2022 - Última actualización - 16:03

16:02

¿Polémica en puerta?

Billetera Santa Fe: el Gobierno asegura que no hay aumento de víctimas de estafas

"No tenemos documentado en reclamos formales este supuesto incremento de denuncias", sostuvo María Betania Albrecht, directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor.

Por Redacción EL SEGUIR Frente a la denuncia pública que se realizó desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe por 147 víctimas de estafas sufridas a través de Billetera Santa Fe, desde la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, la directora María Betania Albrecht dio su parecer sobre este tema. "Me resultaron llamativas las declaraciones de la Defensoría del Pueblo, ya que estamos en diálogo desde el año pasado para canalizar todos los reclamos de Billetera Santa Fe. Hasta este momento no tenemos ningún reclamo respecto de los que ellos hacen referencia", destacó Albrecht y agregó: "Los 147 reclamos frente a 1.500.000 usuarios de Billetera da un porcentaje de 0,09 %; y de estos reclamos hay que analizar si estamos hablando de estafas o de qué, porque puede haber distintos movimientos de dinero. Hay casos en los que las personas se equivocan en el importe a abonar y por el que hay que hacer un reintegro por un movimiento que ellos mismos hicieron mal, y para poder intervenir y resolver ese problema hay que tener datos fehacientes". Al mismo tiempo, la funcionaria apuntó contra la declaraciones de Jorge Henn, Defensor del Pueblo Adjunto del centro-norte, y opinó que "de las 147 irregularidades de las que habla son en general por estafas, en las que están involucradas entidades bancarias varias, pero no hablan de Billetera Santa Fe específicamente. Hay que tener mucho cuidado, ser muy serios y profesionales en el abordaje de estos casos para no generar miedo en la población que elije esta herramienta por el gran beneficio que implica". Delitos informáticos La directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor también mencionó que a su organismo llegan reclamos como "errores propios, olvidos de contraseñas, bloqueos de cuentas o los que tienen que ver con prácticas abusivas, como por ejemplo cobros de recargo por pagar con Billetera Santa Fe o lugares que no quieren tomar el uso de la aplicación. No tenemos documentado en reclamos formales este supuesto incremento de denuncias". Albrecht observa que con la llegada de la pandemia "se multiplicó el uso de la virtualidad y por supuesto que ha habido casos, que antes no sucedían porque te 'robaban la billetera de la mano'". Sin embargo, aseguró que estos delitos virtuales no están vinculados con Billetera Santa Fe. Al consultar a la directora provincial si sospecha que detrás de esta denuncia hay una cuestión política de fondo, señaló: "No lo sé. No podría afirmar eso, yo con lo que puedo responder es con el trabajo y la tranquilidad de que abordamos todos los casos y tenemos todas las vías habilitadas para que los consumidores y consumidoras de la provincia de Santa Fe accedan de cualquier modo a manifestar su reclamo. Tenemos profesionales trabajando, hay respuestas, no hay aumento de reclamos". La funcionaria recordó las vías de reclamo a las que pueden acudir las personas que son víctimas de un delito electrónico vinculado a la aplicación de Billetera Santa Fe. "Primero el reclamo se hace a Plus Pagos, que es el soporte técnico de la aplicación y es quien da las habilitaciones y bajas técnicas. También tenemos una vía de ingreso de reclamos a través de WhatsApp (341 6170678) y el correo electrónico [email protected]", informó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

