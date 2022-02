https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.02.2022 - Última actualización - 11:48

10:56

El ministro de Gestión negó que la administración provincial asigne discrecionalmente recursos a los gobiernos locales, según su signo político. Cuestionó a los intendentes que se movilizaron este martes, relegando otra actividad de la provincia vinculada a la educación.

Siguen los cruces con los municipios Supuesta discriminación: Corach dijo que la oposición "ya aburre" El ministro de Gestión negó que la administración provincial asigne discrecionalmente recursos a los gobiernos locales, según su signo político. Cuestionó a los intendentes que se movilizaron este martes, relegando otra actividad de la provincia vinculada a la educación. El ministro de Gestión negó que la administración provincial asigne discrecionalmente recursos a los gobiernos locales, según su signo político. Cuestionó a los intendentes que se movilizaron este martes, relegando otra actividad de la provincia vinculada a la educación.

El ministro de Gestión, Marcos Corach, volvió a rechazar las denuncias de la oposición sobre supuesta discriminación y uso discrecional de fondos en la gestión de Omar Perotti. Lo hizo con vehemencia ante la consulta de El Litoral, después de que medio centenar de intendentes y presidentes comunales se movilizaran hasta la Casa Gris para dejar un pedido formal de audiencia al gobernador. Promovidos por el Foro de Intendentes Radicales, los dirigentes entregaron un escrito en el que plantearon que la gestión provincial les adeuda 2500 millones de pesos en concepto de Obras Menores o transferencias para gastos corrientes. Sostuvieron, además, que el Poder Ejecutivo retacea los recursos, cuando se trata de ciudades o pueblos gobernados por autoridades no peronistas.

"Definitivamente no existe tal discriminación. Evidentemente, es un discurso que a parte de la oposición le está rindiendo. Y quiero dejar en claro esto; es parte de la oposición. No es toda. Parte de la oposición está desde hace tiempo insistiendo con este discurso aunque no sé, en la realidad, cuál es el rédito que termina teniendo. En octubre yo estuve en la Legislatura interpelado por los legisladores por el mismo tema; estuve cuatro horas, llevé ocho carpetas, di todas las explicaciones… Las obras se están haciendo; lo evidencian las fotos. Los presidentes comunales e intendentes están conformes. Es un discurso con el que vienen insistiendo desde hace mucho tiempo; hicieron esta movilización donde no sé cuántos eran intendentes y presidentes comunales", chicaneó el ministro. En el mismo sentido se expresó el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, José Luis Freyre. El funcionario recibió a parte de la delegación que se movilizó este martes, y escribió más tarde en redes sociales que varios de los presentes no eran intendentes. "La foto de algunos intendentes, presidentes comunales y varios empleados legislativos es la pose para intentar instalar algo que no es real", azuzó.

Diálogo

Consultado acerca de la posibilidad de que los referentes locales sean recibidos por el gobernador, Corach aclaró que no habló del tema con Perotti. "Pero ésta – disparó- es otra cosa que se instala; que nosotros no dialogamos. Y en realidad, cuando los legisladores dicen que nosotros no hablamos, muchas veces lo que les molesta es que no lo hagamos con ellos, sino con los intendentes y jefes comunales".

El ministro aludió, entonces, al acto que se estaba realizando en el Museo de la Constitución junto al gobernador, mientras los intendentes se movilizaban. En esa ceremonia, provincia y municipios firmaban un acta para comprometerse a que todos los niños y niñas estuviesen este año "en las escuelas, aprendiendo". Pero la convocatoria mostró varias sillas vacías, y Corach aludió a ello.

"Hoy estamos acá con un tema importantísimo como es la educación y evidentemente ellos no lo están sintiendo como un tema prioritario. Están más preocupados y ocupados intendentes y presidentes comunales de la oposición en seguir con este discurso que ya aburre de escucharlo; están más preocupados por eso, que por estar discutiendo el presente y el futuro de nuestros chicos en la escuela. Esto es una clara muestra de eso", se quejó.

La fundamentación

Respecto de la demora en la remisión de fondos sobre la que advierten los intendentes, Corach dijo que "muchas veces" ello se debe a falta de rendición de los propios municipios. "La realidad es ésta; los gastos corrientes, las obras menores, lo que se transfiere, muchas veces es contra certificación. Entonces, no lo puedo decir por todos, pero hay casos en los que si los municipios no rinden y no certifican, no pueden seguir recibiendo dinero. Si entregamos recursos para colocar mil luminarias pero sólo nos certificaron que cambiaron 200, no vamos a hacer otro desembolso porque ellos no pueden justificar en qué usaron la plata. Entonces, cuando esto se reproduce, nosotros no transferimos los recursos", aseveró. "Hay casos particulares en los que también hay omisión de los intendentes a la hora de presentar esas rendiciones… Pero nosotros no salimos a batir el parche diciendo 'este intendente de tal lugar en lugar de poner mil luminarias puso doscientas'. Eso no lo hacemos", concluyó.