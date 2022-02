https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es para ganar celeridad y evitar contradicciones. Entre las cuestiones a definir es si se mantiene o se levanta el "secreto de sumario" sobre las investigaciones acerca de las "carpetas" del ex ministro.

Lo dispuso el camarista Creus Caso Sain: un mismo tribunal tratará todas las apelaciones

Los tres recursos de apelación presentados ante distintos jueces en la causa en la que se investiga al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, por presunta acumulación ilegal de información, serán tratados de manera unificada por un mismo tribunal, y en una sola audiencia.

Así lo dispuso el juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, Sebastián Creus, en cuyo despacho recayó el primero de esos recursos, presentado por el abogado defensor Juan Lewis contra la resolución del juez Nicolás Falkenberg, que rechazó el pedido de las defensas para acceder al legajo el 22 de de diciembre. A este se sumaron luego otros recursos de apelación: uno contra una resolución de la jueza de Investigación Penal Preparatoria, Rosana Carrara, que a pedido de la Acusación duplicó los plazos procesales (el 3 de febrero) y uno más, contra la decisión del juez Jorge Patrizzi, que hizo lugar al pedido de la Defensa de levantar el secreto del sumario sobre las investigaciones (el 10 de febrero).

En su resolución, Creus sostiene que la necesidad de tramitar los tres recursos aludidos ante un mismo Tribunal de Alzada y en un mismo trámite -que de lugar a una sola resolución- no viene dada exclusivamente por el sentido común, sino que los principios rectores del proceso en orden a la concentración, simplificación y celeridad, según el artículo 3 del Código Procesal Penal, resultan imperativos tanto como principio sino también -como indica el título de la norma-, como regla procesal, evitando mayores demoras y la existencia de sentencias contrarias.

Para el magistrado, aún cuando la causa "tenga múltiples individuos investigados, resulta necesario tener decisiones comunes, lo cual sólo es posible lograrlo con un único Tribunal. De hecho,de las distintas resoluciones impugnadas ya surgen contradicciones que resultan incoherentes con el debido proceso, dado que para algunos imputados se ha decidido el cese de la reserva de la investigación y para otros no, agregándose la trascendencia pública e institucional de los hechos en averiguación, lo cual reclama rapidez en el procedimiento".

Próximos pasos

Consultado por El Litoral, Creus sintetizó los pasos procesales consecutivos, que desembocarán en la decisión judicial de a quien o quienes se da la razón en los planteos producidos, impugnando los pronunciamientos previos.

"Esta resolución, que sale de lo ordinario por las particularidades del caso, es una decisión que se toma para encauzar el trámite de tres recursos. Por tanto, es previa al primer acto importnate de un recurso, que es admitirlo o no. Eso se hace en una resolución en la que se abre o no el recurso, y que va a ser el próximo pronunciamiento a dictar. Pero para eso hay que esperar a que ésta resolución ya dictada quede firme; es decir, que sea aceptada y no sea a su vez apelada por las partes, interponiendo un recurso de reposición", explicó.

El plazo para presentar esa impugnación vence el próximo lunes 21 a las 9 de la mañana. Llegado ese momento, la resolución previa queda firme, y el juez Creus quedará habilitado para dictar a admisibilidad o no de los tres recursos, y abrir así el trámite para establecer si se les hace lugar o se los rechaza. Por los plazo impuestos al magistrado, esa resolución será dictada en el curso de la semana.

El paso siguiente está condicionado a lo que el propio Creus disponga en ese momento. Si dicta la admisibilidad de los recursos, será el turno de la Oficina de Gestión Judicial de fijar audiencia (que sería simultánea para los tres), en cuyo marco confrontarán las partes, hasta que finalmente el juez decida a quien o quienes otorga la razón. Una instancia que, dado el alto grado de exposición pública y trascendencia institucional que involucra, debería producirse en el menor tiempo posible, despejando así el camino a la continuidad de la causa en la que se investiga la supuesta acumulación ilegal de información en el ministerio de Seguridad.