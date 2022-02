https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.02.2022

Subsidios Exigen firmeza para discutir fondos para el transporte

El diputado Fabián Bastía (UCR - Evolución) pidió al Poder Ejecutivo "gestione con firmeza ante las autoridades nacionales y sus pares provinciales, un acuerdo federal que redunde en una más equitativa distribución de recursos provenientes del Fondo Compensador del Autotransporte Urbano y suburbano de pasajeros".

La postura del legislador -planteada en un proyecto ingresado a la Cámara- parte de la nueva distribución entre las provincias de los subsidios destinados al Sistema de Transporte público de Pasajeros dispuesta por la resolución Nº 82/2022 del Ministerio de Transporte de la Nación que fijó un monto de $ 9600 millones para los meses de enero, febrero y marzo de 2022, cifra un 40% superior, respecto del año anterior para igual período. "Esto fue posible a partir de haber practicado una notable reducción de los subsidios que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las 32 líneas de colectivos con recorrido dentro del distrito" subraya Bastía. "Está claro y fuera de discusión que el reclamo por una mayor equidad en la distribución de subsidios a tarifas no sólo del transporte público de pasajeros, sino también de los servicios públicos de agua y energía, es una demanda de todas las provincias argentinas que ven como el 80% del total de los subsidios del Estado Nacional se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que comúnmente denominamos AMBA", añadió.

Para el legislador realizar una nueva distribución sobre la base de formular recortes sólo a los fondos que corresponden a CABA, aparece más como un tema de disputa política, antes que una cuestión de "federalismo y el reparto equitativo en la distribución de los recursos a todas las provincias, con el objetivo de garantizar un transporte público eficiente y de calidad a cada argentino y argentina", como dijera el ministro nacional del área Alexis Guerrera.

"La decisión no es razonable, ni tiene sustento serio. Independientemente que nuestra provincia se vea puntualmente beneficiada por esta medida, lo concreto es que mientras se desfinancia a una jurisdicción de un signo político diferente, el resto de las provincias debe seguir financiando la ineficiencia y la mala gestión de los recursos por parte del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a quien no se lo afecta con el recorte, siendo que el transporte público en el AMBA, constituye un sistema integrado entre las dos jurisdicciones" afirma el radical . "No es deseable que estos temas de reparto de recursos entre las distintas jurisdicciones provinciales -también se extiende a la coparticipación-, sean resueltos de esta manera arbitraria. Este tipo de medidas, como otras en igual sentido, seguramente serán judicializadas lo que complejizará aún más su resolución" vaticina.