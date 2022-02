Gimnasia lo compró a Soldano y Unión cobra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre el porcentaje firmado (15) en su momento y el mecanismo de solidaridad de la FIFA, el Tate recibirá 50.000 euros por el punta surgido en Sunchales. Además, retiene un 7.5 de una futura venta.

Franco Soldano ya es flamante refuerzo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Con apenas 27 años, el delantero que en su momento recomendó Ricardo Pancaldo al presidente Luis Spahn para venir a Unión, dejó atrás los pasos por Olympiakos, Boca y Fuenlabrada de España. La buena noticia para los tatengues es que Unión recibirá un monto de dinero por estas horas y, además, retiene un porcentaje más (7.5) para una futura venta que puedan hacer los actuales dueños de su ficha (Olympiakos y ahora Gimnasia de La Plata). En concreto, ingresarán unos 50.000 euros para la economía rojiblanca.

Por lo que pudieron averiguar los profesionales del Área Legales del Club Atlético Unión, Gimnasia le compró la mitad de la ficha al Olympiakos de Grecia en 300.000 euros, por lo que el 15 por ciento de ese monto es lo que ejerce el Tate para su cobro. Pero, además de esos 45.000 euros, también impactará el mecanismo de solidaridad de la FIFA que tienen los clubes, por lo que en líneas generales serán unos 50.000 euros para las arcas del Tate. Además, de cara a una futura transferencia (tiene apenas 27 años) que puedan realizar Olympiakos y/o Gimnasia y Esgrima de La Plata, Unión percibirá el 7.5 de ese posible monto.

"Se me planteó un lindo desafío en mi carrera, me vino bien alejarme por un tiempo de todo lo que fue el mundo Boca. Seguramente con el transcurso de los días iré hablando con el entrenador (Néstor Gorosito) y el cuerpo técnico. Si hago 35 goles y el equipo sale último no sirve para nada. Priorizo lo colectivo por sobre lo personal", explicó Soldano, quien firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 en la entidad platense.

"Tuve compañeros que han pasado por esta institución, me interioricé y pregunté cómo estaba el club y el grupo. La verdad que la mayoría coincidió que era bueno y sano, con un proyecto que crece año tras años. Y me interesó formar parte de eso. Hubo buena predisposición de ambas partes y se llegó a un acuerdo". De esta manera, Soldano se sumó en Gimnasia tras las llegadas del defensor Oscar Piris, los volantes Agustín Cardozo y Ramón Sosa, y el delantero Cristian Tarragona.

El diario El Día, de La Plata, publica una columna de opinión Martín Zuccarelli, quien era el secretario técnico de Unión cuando Franco Soldano explotó en Santa Fe: "Franco Soldano llegó a Unión de Santa Fe por una recomendación personal de Ricardo Pancaldo, quien ese momento se encontraba dirigiendo el torneo Federal A en Libertad de Sunchales. Ricardo le dijo al presidente de Unión que había un gran delantero en Unión, también de Sunchales, y así se dio su llegada al club cuando yo trabajaba como Mánager. Franco es un delantero de área, con un gran juego aéreo, con mucho sacrificio y amor propio. Pero además es muy buena persona, muy querido por sus compañeros, ya sea por su forma de ser como así también por lo que se brinda en cada entrenamiento y también cada partido en el cual le toca participar".

Luego, el ex manager del Tate, agregó: "En lo que respecta a las funciones que puede desempeñar, puede jugar tanto de referencia de área, que es donde más se destacó en Unión jugando junto con Lucas Gamba, o bien también como segundo delantero con otro referente como 9. Franco siempre tuvo el deseo de progresar y de triunfar, y además cree mucho en las condiciones que tiene, que es otro de sus fuertes. A esta nueva etapa en el fútbol argentino, no lo catalogaría como una revancha porque eso querría decir que no anduvo bien en otros clubes y mi opinión es que durante su paso por Boca tuvo un buen rendimiento, pero hizo pocos goles. En un momento puntual le tocó salir de su posición habitual de centro-delantero, pero generalmente jugó en su puesto. Debido a su generosidad, pudo ocupar esa posición de volante por el costado derecho y además también lo hizo bien".