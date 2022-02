https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entregaron un documento dirigido a las autoridades del Ejecutivo y a las cámaras legislativas. Piden la emergencia en seguridad.

Presentaron un petitorio Frente a la Casa Gris, vecinos autoconvocados pidieron "acciones concretas" en seguridad Entregaron un documento dirigido a las autoridades del Ejecutivo y a las cámaras legislativas. Piden la emergencia en seguridad.

Sirenas, bombos, cánticos, carteles y fotos; muchas fotos de víctimas de la inseguridad, todas de la provincia de Santa Fe. Vecinos autoconvocados manifestaron este jueves al mediodía frente a Casa de Gobierno para reclamar "acciones concretas" que pongan fin a los hechos delictivos.

Allí se concentraron referentes de distintos puntos de Santa Fe, incluida la ciudad de Rosario. En la plaza 25 de Mayo -a la misma hora en que se desarrollaba la reunión paritaria con el sector público y horas antes de concretarse la primera convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad- mostraron un documento que en forma de petitorio sería entregado a las autoridades del Ejecutivo provincial y más tarde a Senadores y Diputados, una vez que la marcha se desplazara hacia la Legislatura.

El primer punto del petitorio es "que se declare la emergencia en seguridad". El segundo: "que se elaboren e implementen políticas en materia de seguridad con carácter permanente consensuadas entre los diversos espacios partidarios independientemente del gobernante de turno". El tercero: "que la provincia cuente con personal policial capacitado, calificado y entrenado". La lista de prioridades sigue.

Ileana Albarenga, vocera del grupo, hizo en pocas palabras un diagnóstico de razón de la convocatoria: "El tremendo flagelo que estamos viviendo todos los santafesinos, la ciudad, los alrededores, la provincia está sitiada por delincuentes". A la vez que reclamó por "la connivencia que hay por parte de todos los eslabones que componen esta cadena que nos lleva a estar prisioneros".

El objetivo es "visibilizar la problemática y que se hagan cargo, que empiecen a trabajar en serio sobre los problemas que no nos dejan vivir a todos los ciudadanos de bien".

En cuanto al petitorio que fue presentado ante las autoridades, señaló que es "ni más ni menos queremos que cumplan con su trabajo en todos los órdenes. Hablamos de prevención, de acciones concretas que se deben tomar en materia de seguridad, lo que ya todos sabemos. Ninguno de nosotros somos "Messi" de la seguridad: somos ciudadanos de a pie que entendemos desde el sentido común lo que hay que hacer para terminar con esta situación".

- ¿Esperaban más participación en la marcha?, preguntó El Litoral.

- Siempre se espera mayor participación. Decimos que en esta plaza deberíamos ser 300 mil personas y nunca lo somos. La gente está muy descreída, piensa que nada sirve. Nos han llevado a un desgaste tan enorme que parece que la participación no conduce a nada. Hay un grupo que creemos que ser ciudadano significa participar, colaborar y ofrecernos para lo que haya que hacer

- Muchos de los carteles son rostros de víctima. ¿Hay que ser víctima para tomar conciencia?-, insistió este diario.

- Acá hay muchos familiares de víctimas pero creo que no hay que ser víctima para participar. No perdí a ningún familiar si bien todos hemos pasado por hechos delictivos como entraderas o motochorros. Pero me parece que tiene que ver con la empatía que es esto que le falta al mundo y que por eso el mundo está como esta, no solo Santa Fe.