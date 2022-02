"Es gratis hablar sin saber": el duro descargo de Agustina Albertario tras su polémica entrevista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La jugadora de la Selección argentina de hockey hizo un descargo luego de la indignante entrevista que le hicieron en un canal deportivo.

Agustina Albertario, jugadora de la Selección argentina de hockey, hizo público un nuevo descargo luego de la indignante situación que tuvo que atravesar este miércoles en TyC luego de que la contactaran engañada y la entrevistaran como “La pareja de Lucas Alario”, el ex jugador de River.



“Cuatro llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera... Pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de fútbol y de mi novio”, se había quejado la jugadora de hockey, recientemente campeona de la Copa América tras ganar la final ante Chile y medallista olímpica.

“’La pareja de Alario’. Gracias TyC por la NOTA, después les paso el celular de Luqui así le preguntan de su carrera a él”, había agregado con un claro enojo que se replicó en Twitter, donde muchos usuarios apoyaron la postura de Albertario.



En medio de los comentarios de apoyo, como es típico en Twitter, Albertario recibió también muchas críticas y cuestionamientos sobre por qué aceptó darle una entrevista a un programa de fútbol.



Por ese motivo, la jugadora de hockey hizo este jueves un nuevo descargo con el que quiso dar por finalizado las explicaciones sobre lo sucedido:



"Voy a aclarar algo, porque la verdad que hay gente que es increíble y dice cualquier cosa. Primero que nada, jamás competiría con Lucas, al contrario, lo recontra banco y apoyo en el carrerón que tiene”, comenzó Albertario en su descargo.

Y continuó: “Segundo, no me siento ni más ni menos que nadie, mi enojo es con la persona que me manda mensaje diciendo que me querían sacar al aire para hacer preguntas sobre mi carrera y me encuentro con preguntas de fútbol", escribió la Leona.



"Preguntas sobre la carrera de mi novio que yo no tengo porque contar o porque saber, me pusieron en una situación incómoda de tener que ver qué decir y qué no (porque todos sabemos que si se dice algo de más lo sacan de contexto)", indicó.



“Aclaro esto porque es gratis hablar sin saber”, concluyó molesta con los comentarios negativos.



Durante la entrevista, y pese a que Albertario les respondió con educación que no sabía sobre ciertos temas de la carrera de Lucas Alario y que era mejor que le preguntaran a él, los conductores insistieron con la entrevista sobre fútbol: “¿Qué posibilidades hay de que Lucas Alario venga a jugar a River?”, “¿Extraña Argentina?”, “¿Le gustaría venir acá como opción de vida?”, “¿Estuvo a punto de irse al Palmeiras?”, “Alario es tendencia en Argentina”.