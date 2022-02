Declaración sobre el Fondo une a senadores provinciales del PJ santafesino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El respaldo a la intención del gobierno nacional de concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mostró a los dos bloques peronistas con la misma posición, ante un tema que a nivel nacional divide al oficialismo.

Lo impulsó el bloque Juan Domingo Perón de los senadores peronistas del Nes, lo respaldó la bancada de Lealtad también justicialista pero más cercana al gobernador Omar Perotti y lo votó favorablemente toda la Cámara de Senadores de la Provincia, sin disidencias entre los legisladores radicales. Por unanimidad, los senadores provinciales santafesinos aprobaron un proyecto de comunicación en el que se "insta" a los legisladores nacionales por Santa Fe a votar favorablemente en el Congreso de la Nación el acuerdo que pretende firmar la Casa Rosada con el Fondo Monetario Internacional.

La expresión importa más por la lectura que permite puertas adentro del peronismo santafesino que lo que pueda significar en el plano nacional. Y también, en la vereda de enfrente, porque todos los senadores radicales tomaron la misma posición: los que se sumaron recientemente a Juntos por el Cambio y dejaron el Frente Progresista, el senador Leonardo Diana (UCR-FPCyS- San Jerónimo) que se mantiene en ese frente, y Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo) que siempre fue partidario de Cambiemos.

"Previsibilidad"

El texto fue presentado por el senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y contó con el apoyo de sus compañeros de la bancada Juan Domingo Perón que encabeza Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo). Durante la primera sesión del año, antes de su tratamiento sobre tablas, pidieron poder firmar también la propuesta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales los justicialistas de la otra bancada, que preside Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), un dirigente muy cercano al titular del Poder Ejecutivo Provincial.

La minuta no mereció debate, ni otras consideraciones sobre cómo el tema ha dividido aguas en la coalición de gobierno. Sólo habló Gramajo para destacar la necesidad de dotar al país de "previsibilidad" y no dejar caer en el default a la Argentina, también como una manera de apostar por la producción y el trabajo.

En Santa Fe, tanto el gobernador Omar Perotti como los principales cuadros del peronismo, entre ellos el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, han manifestado públicamente su respaldo a la intención gubernamental de acordar con el organismo de crédito. En rigor, no hay dirigentes de peso en el mapa de la bota que hayan mostrado una posición como la de Máximo Kirchner que dejó la presidencia del bloque del oficialismo en la Cámara baja del Congreso de la Nación.

Gramajo no habló del llamado kirchnerismo duro que se opone pero advirtió que las encuestas de opinión muestran que el 80% de los encuestados creen necesario un entendimiento con los acreedores, sólo un 9% no y el resto no sabe o no responde.

En los considerandos, con números y criterios como los exhibidos por las autoridades económicas a nivel nacional, justifica por qué es mejor no romper con las reglas de juego a nivel mundial.

Lo votado pide a los diputados y senadores nacionales de Santa Fe que "posibiliten el tratamiento y den el voto afirmativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del Crédito con facilidades extendidas".

"Cada senador provincial es la voz de cada uno de los 19 departamentos y creo que es correcto que cada legislador nacional apoye este acuerdo que se está tratando en estos momentos con el Fondo para así garantizar el futuro de la Argentina", dijo Gramajo.

Otros pedidos

El del fondo fue uno de los pocos temas que merecieron intervenciones de los legisladores, en la primera sesión del período extraordinario del año, que estuvo a cargo del presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias).

José Baucero (PJ-Nes-San Javier) pidió que la Provincia adhiera al tratado Regional Norte Grande para que se incluyan los departamentos del norte: 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo y San Javier la suerte de ese bloque. El legislador advirtió que hay pedidos de las provincias del NEA y del NOA para que el mismo trato en subsidios a la energía para usuarios de capital federal y el Gran Buenos Aires se extienda al norte del país, entre otros reclamos.

El femicidio de Alto Verde

Germań Giacomino (UCR-Constitución) elogió la reformulación del proyecto sobre la ruta 90, que reutilizará su hormigón. Deben repavimentarse 37 Km.

Por otra parte, Giacomino también habló del caso de la maestra asesinada en Alto Verde, Vanesa Castillo, cuyos deudos ahora -por un fallo de la justicia- deben afrontar el costo de su abogado, pese a haber ganado el juicio. Expresó su contrariedad frente al tema y dijo que un eventual remedio a situaciones como la señalada es que Santa Fe adhiera a la Ley Nacional Nº 27.210 que crea el "Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género" y un "Cuerpo Permanente de Abogadas y Abogados para el Patrocinio Gratuito de Víctimas de Violencia de Género" en el ámbito del Ministerio de Igualdad y Género, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la justicia de las víctimas de esos delitos. El tema ingresó para su futuro tratamiento, cuando se habiliten las sesiones ordinarias después del 1ro de mayo, o antes si así lo entiende la Casa Gris durante el presente período extraordinario de sesiones.

Michlig y Kaufmann

Todos los senadores expresaron a través de sus bloques los deseos de una pronta y completa recuperación para sus pares Felipe Michlig y Ricardo Kaufmann, del radicalismo y el peronismo, que se sobreponen en sus hogares de cuadros de Covid-19.

Media sanción para renovar la ley que evita los desalojos

Sobre tablas, sin debate y por unanimidad, el Senado provincial avanzó con la ley que renueva la vigencia de una norma que evita los desalojos en predios rurales.

Se trata de un mensaje del Poder Ejecutivo que prorroga por 2 años la vigencia de la Ley N°13.666. La media sanción pasó a la Cámara de Diputados.

Además, la Cámara alta renovó preferencias dentro del temario pedido por el gobierno santafesino que eventualmente se tratarán en la próxima sesión.

En un caso, para autorizar la venta de una propiedad del Estado santafesino en Alta Gracia (Córdoba) donde funcionaba una colonia de vacaciones. El Ejecutivo planea usar lo obtenido para crear centros recreativos con el mismo fin social en lugares turísticos dentro del mapa de la bota.

Del mismo modo, está en agenda el proyecto de ley sobre el Consenso fiscal firmado el año pasado a nivel nacional y las dos autorizaciones pedidas a las Cámaras para tomar préstamos para obras publicas.

En un caso, con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, para la obra "Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba", con unos 25 millones de dólares (el mensaje habla de 7,6 millones de dinares kuwaitíes). Y en el otro, con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura (FFFIR), para el financiamiento del Proyecto "Readecuación de las obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de las barrancas Zona Este de la ciudad de San Javier", por 35 millones de dólares.