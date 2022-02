https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.02.2022 - Última actualización - 22:57

21:28

Unión se encontró con un campo de juego tan bueno como el propio, en el mundialista cordobés. Buena presencia dirigencial. ¿Cuándo serán las elecciones?

Curiosidades en la noche cordobesa El VAR se aplazó y Spahn dijo que "quitará dinámica" Unión se encontró con un campo de juego tan bueno como el propio, en el mundialista cordobés. Buena presencia dirigencial. ¿Cuándo serán las elecciones? Unión se encontró con un campo de juego tan bueno como el propio, en el mundialista cordobés. Buena presencia dirigencial. ¿Cuándo serán las elecciones?

(Enviado Especial a Córdoba)

Las principales novedades en la lista de concentrados de Unión se dieron con la presencia de Peralta Bauer y Agüero, el delantero y el defensor que llegaron de última y se incorporaron sobre el cierre del libro de pases. También estuvo Leonardo Ramos, que por un problema en el COMET (sistema que habilita a los jugadores), no pudo estar a disposición de Munúa el sábado pasado, ante River.

Muy buen estado el del campo de juego del Mario Kempes. En un inicio de torneo con canchas que no estuvieron a la altura y algunas de ellas dejando mucho que desear, a Unión le tocó jugar en dos estadios que están en óptimas condiciones: el propio y el del estadio cordobés.

Luis Spahn dejó bien en claro su postura respecto de la implementación del VAR, que ahora se “pateó” para la octava fecha. “Esto funcionó más o menos bien sin VAR. El VAR le va a quitar dinámica al fútbol”. No caben dudas que al presidente tatengue no le cae bien el uso de la tecnología. Y su opinión ha sido terminante. En el Mario Alberto Kempes no se pudo cruzar con Andrés Fassi, el presidente de Talleres que no está en el país y por lo tanto no pudo disfrutar de una noche excepcional en Córdoba. “Spahn tira las verdades con una ametralladora”. El titular rojiblanco se alínea como un “opositor” a muchas cuestiones que se manejan y deciden en Afa. “La Superliga era algo bueno, pero lo ejecutamos mal”, dijo Spahn.

El estatuto de Unión establece que las elecciones se deben hacer dentro de los 30 días anteriores al final de la fase regular del torneo oficial. Esa fecha, se cumplirá el 8 de mayo, por lo tanto, dentro del mes que va desde el 9 de abril al 8 de mayo se deberá cumplir con el acto eleccionario para renovar autoridades. La convocatoria se deberá hacer con 30 días de anticipación a la fecha elegida para convocar a los socios a las urnas.

Oscar Dertycia y Pedro Marchetta estuvieron presentes en el Mario Alberto Kempes. Ambos destacaron las virtudes del estadio. “Para nosotros es un orgullo tener a la selección argentina un par de veces por año. El estadio está en un lugar bárbaro, cerca del aeropuerto y tiene todas las comodidades”, señalaron.

Si bien se recuerda mucho, en el Kempes, aquella tarde cuando Unión deja en el camino a un Talleres colmado de figuras en el Nacional 79, la noche le fue propicia a Unión a la hora de lograr victorias en este estadio. En el 96, el equipo de Trullet pasó por encima a Talleres y le ganó muy bien, con un golazo de Pablo Bezombe. Y diez años después, otra victoria, también con el mismo entrenador, en un partido que se jugó bajo la lluvia y que terminó 3 a 1.

“Queremos tener una intensidad y una regularidad que pueda mantenerse. Estamos para no regalar nada y ese es el objetivo. El equipo tiene una identidad y somos muy exigentes con nosotros mismos. El fútbol argentino es muy parejo y competitivo, nadie regala nada y los detalles cuentan mucho”, dijo Gustavo Munúa en la previa al partido en Córdoba.