En el acto se habló de un proyecto presentado hace un tiempo para que el tramo de Cándido Pujato que va desde López y Planes hasta Presidente Perón lleve el nombre del campeón del mundo de 1978. Unión tiene dos, con Pumpido, que deberían tener un reconocimiento visible en la institución.

Emotivo homenaje a Leopoldo en el club Mayoraz ¿La calle o la tribuna de Pujato debe llevar el nombre de Luque?

El llanto de una de sus hermanas, la emoción de sus hijos, algunas lágrimas derramadas por sus amigos de la infancia cuando jugaban en Guadalupe Juniors, el reconocimiento del "Choclo" Regenhardt, cuando lo recordó diciendo que "a Leopoldo empecé a verlo gritando sus goles cuando iba a la tribuna como hincha, después fui compañero en el '75 y me dirigió cuando yo volví de España. Así que al amigo lo disfruté en todas las facetas". José Chaparro, el presidente del club Mayoraz tampoco pudo contener su emoción y estaba feliz, no sólo por la gran convocatoria sino también porque en el club -su club- iba a quedar el testimonio eterno de uno de los grandes jugadores de fútbol que dio la ciudad de Santa Fe, surgido de sus barrios y que llegó a lo máximo que puede aspirar un futbolista: ser campeón del mundo.

Gustavo Piedrabuena reseñó la gran carrera de Leopoldo Jacinto Luque, incluso cuando fue a probar suerte a Central Norte de Salta, a Gimnasia y Esgrima de Jujuy o a Rosario Central. Parecía que se cumplía con aquéllo de que "nadie es profeta en su tierra". Pero a alguien se le ocurrió traerlo en Atenas de Santo Tomé. Y en 1971 motivó una famosa nota que escribió nuestro querido e inolvidable Juan Carlos Romano en las páginas de El Litoral: "Atenas tiene los goles que le faltan a Unión". Por ese entonces, Unión aspiraba la vuelta a Primera a través del Regional. Y Atenas se había convertido en uno de sus máximos escollos, pues la primera condición era ser campeón de la Liga Santafesina para disputar luego el Regional.

Las hermanas de Leopoldo Jacinto Luque, en uno de los momentos más emotivos de la noche.Foto: El Litoral

El año 1975 fue clave en la carrera de Leopoldo. Figura en el Unión del Toto, su transferencia a River, millonaria y record para el fútbol argentino por ese entonces, significó reunir el dinero necesario para que se pueda concretar la obra de la tribuna de Cándido Pujato, que pasó de la madera al cemento. Por eso, hay un proyecto que desde hace un tiempo está presentado y es el de ponerle el nombre de Leopoldo Jacinto Luque al tramo de Cándido Pujato comprendido entre López y Planes y Presidente Perón. Como así también otra idea: la de que esa tribuna, que habitualmente se denomina "la tribuna de Cándido Pujato", lleve el nombre de Leopoldo Luque.

Hay nombres que trascienden las cuestiones internas de una institución. En Unión, los de Luque y Pumpido son claros ejemplos. Protagonistas en los dos títulos mundiales que tiene nuestro país, fueron jugadores surgidos de las inferiores de Unión. En estos planes de obras y expansión que se planifican, tanto desde el actual gobierno como desde el lado de aquellos que pretenden serlo, Luque y Pumpido deberían estar comprendidos para que queden eternizados, como ocurre en las instituciones que tienen grandeza para mostrar. Y Unión, con ellos, ¡vaya si la tiene!

Los hijos de Leo, en el lugar donde se descubrieron varias placas conmemorativas que perpetuarán su nombre y su recuerdo.Foto: El Litoral

Una perlita de lo ocurrido en Mayoraz: estuvieron figuras representativas de las tres agrupaciones políticas que pretenden llegar al gobierno. Dos de ellos compartieron un diálogo en el patio del club, al término del acto: Leonardo Simonutti y Marcelo Martín. Hubo una propuesta de uno de ellos (Simonutti), al otro (Martín), de encabezar un llamado a la "unidad" de todos los tatengues. De hecho que esto debiera llegar de la mano de un gran acuerdo, no sólo de los grupos políticos que están hoy fuera del club, sino, especialmente, con el propio gobierno de la institución. Más allá de los buenos deseos que uno no duda que pueden existir, hay muchos "trapitos al sol" que se han sacado en Unión en los últimos tiempos, con declaraciones cruzadas, acusaciones y hechos que obstaculizan estas intenciones. No cayó bien en Martín que esa charla haya tenido trascendencia.