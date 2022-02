Tres santafesinos entre los diputados nacionales que no hablaron en todo 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El año pasado hubo 52 representantes de todo el país sin discursos en la Cámara baja del Congreso. De los 19 por la Provincia 3 se mantuvieron en silencio. Son Laura Castets y José Carlos Núñez de Juntos por el Cambio y la justicialista Alejandra Obeid.

Laura Castets, Alejandra Obeid, y José Carlos Núñez, diputados nacionales por Santa Fe, no pronunciaron ningún discurso en la Cámara baja del Congreso de la Nación a lo largo del año pasado. La primera fue electa por Juntos por el Cambio y pertenece a la Coalición Cívica; la segunda, ex concejala santafesina, al Partido Justicialista, en el bloque del Frente de Todos; y el tercero del Pro, se diferencia de las diputadas porque en 2020 su participación fue algo mayor.

Castets y Núñez pronunciaron en 2021 apenas seis palabras para aclarar el sentido de su voto en sendas oportunidades, mientras que Obeid no tuvo la necesidad de hacerlo, según el sitio Parlamentario, que cada año brinda estadísticas cuantitativas sobre las intervenciones de los legisladores en ambas Cámaras.

El Litoral cruzó esos datos con la información disponible en el sitio oficial de la Cámara, donde pueden verse -con solo dar unos clics- cada una de las intervenciones de sus miembros desde que fueron electos.

Así, al dato duro sobre el número de palabras que dijo cada diputado nacional el año pasado en el recinto, aquí se le une una valoración sobre sus años anteriores de acuerdo con los registros en video.

Debe decirse que a las silenciosas diputadas nacionales por Santa Fe que responden al oficialismo y la oposición las diferencia un aspecto: de Obeid figuran cuatro videos de unos cinco minutos en promedio cada uno desde que llegó a la Cámara en 2019; de Castets, que llegó al Congreso en ese año, solo uno de una duración similar.

En el caso de Núñez no habló en 2021 pero fue bastante más activo antes, en 2020 intervino en 5 debates con exposiciones de unos cinco minutos y lo mismo hizo (pero solo una vez) en 2019 y 2017.

Sin cronómetros

Debe decirse que no se trata de observar cuánto ha hablado un diputado en cada oportunidad en la que se le ha dado la palabra, sino de las veces en que ha creído necesario ser parte del debate, que ha considerado que había algo nuevo que decir, o que repetir para reforzar argumentos o defender una posición.

El alto o bajo perfil de un legislador no equivale a una adecuada o inadecuada contracción al trabajo. Lo significativo es si participa o no de la labor de las comisiones, si presenta o no proyectos relevantes y, por supuesto, si se ajusta a los compromisos asumidos con sus votantes.

Espacios

Es un dato de la realidad común a todos los cuerpos parlamentarios. No todos hablan y en rigor no basta con tener la intención de hacerlo, también hay que ganarse esa posibilidad en términos de posicionamientos internos en cada bancada.

Obviamente cada jefe de bloque o autoridad de la mesa directiva tiene bastantes más oportunidades que otros diputados, pero nada impide anotarse en la lista de oradores y usar los cinco minutos que suelen otorgarse a cada expositor en los debates. Obviamente, los legisladores que son miembros informantes de un proyecto de ley o sus autores tienen más tiempo.

Ejercicio para ciudadanos

Las comparaciones son odiosas, pero el hacerlas es un ejercicio recomendable para los ciudadanos. Ya no es necesario leer el diario de sesiones impreso que llegaba a Santa Fe en los '80 y los '90 (con dos o más meses de retraso) para saber qué hacen los legisladores electos por la provincia.

Las versiones taquigráficas están disponibles de forma digital y también, en la web oficial diputados.gov.ar, existen otras herramientas digitales para quienes son capaces de hacer sus propias lecturas y no repetir las penosas expresiones del tipo "los políticos son todos iguales", una simplificación que tanto demuestra el desánimo del ciudadano como su ignorancia.

Basta con acceder a la lista de los 257 diputados nacionales de todo el país, hacer una búsqueda global (apretando las teclas "Control" y "F") con la palabra "Santa Fe" y aparecerán entonces, uno por uno, los dirigentes políticos que los santafesinos han elegido por simple orden alfabético.

De allí, si se pica sobre sus nombres se irá directo a un menú que ofrece datos sobre sus proyectos de ley, de comunicación, de resolución o de declaración; respecto de las comisiones que integra; sus declaraciones juradas (cuando las presentan), su informe de gestión (idem); los datos para poder contactarse de manera directa; y los videos con sus intervenciones desde su llegada al Poder Legislativo de la Nación.

Siempre debe observarse el período para el que los diputados fueron electos, ya que en 2021 hubo una renovación que hace que una parte de los parlamentarios santafesinos sean verdaderos recién llegados.

En ese tren, se destaca la santafesina Vanesa Massetani, que en 2021 solo tuvo una intervención, cuando con vehemencia planteó en unos tres minutos desde su banca una cuestión de privilegio contra un par por no respetar las normas sanitarias contra el Covid-19 en una sesión presencial. Sin embargo, debe advertirse que desde que asumió en 2015 habló en 10 oportunidades. Tanto con el bloque del Frente Renovador como en el Frente de Todos al que se sumó ese espacio político.

Otro caso similar es el de la radical Ximena García, fueron dos sus manifestaciones en la Cámara en 2021 pero habló otras cinco veces en 2020 y llegó a la Cámara en 2019. Su correligionario Mario Barletta, que no fue de los que más habló en 2021, sí lo hizo en 13 oportunidades desde que volvió a ser diputado nacional.

Dos a destacar por la positiva

Luciano Laspina es de los diputados por Santa Fe más activos con el micrófono. No es un jefe de bloque pero su rol en los debates ha sido central para la oposición. Desde 2015 ha intervenido en 43 oportunidades y es el diputado santafesino más activo a la hora de contar los discursos. El sitio Parlamentario lo pone en el sexto lugar, con más intervenciones que varios titulares de bancadas.

Foto: Archivo

El vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y lo mismo en la Bicameral de Seguimiento y Control de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación ha intervenido sobre todo en los debates sobre economía, su especialidad.

Foto: Archivo

Por otra parte, Germán Martínez, peronista de Rosario que fue designado recientemente jefe del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados del Congreso muestra que hay excepciones a la regla: en general quienes más intervenciones tienen en el recinto son los jefes de bloques pero el dirigente cercano a Agustín Rossi habló ya en 35 oportunidades y llegó en 2019. En las estadísticas que publica Parlamentario ocupa el lugar número 17 y era solo un vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, además de integrar la de Modernización del Funcionamiento Parlamentario.

Un 20% en silencio

Siempre que hay elecciones de medio término o presidenciales en el Congreso es menor la actividad y 2021 no fue la excepción. Es verdad que fueron pocas las oportunidades de hablar pero lo cierto es que unos las aprovecharon más que otros.

De los 257 escaños hubo 52 diputados nacionales de todo el país que no pronunciaron discursos (aproximadamente un 20%). Y allí estuvieron los tres santafesinos mencionados, que tampoco se destacaron por sus ponencias en 2020 cuando se celebraron 18 sesiones presenciales y mixtas.

Los santafesinos cuentan con apenas 19 diputados nacionales en una Cámara de 257 bancas, porque se aplica una distribución de escaños por distrito que hace décadas no responde a la realidad demográfica del país. Ese desacople entre la representación parlamentaria y la realidad perjudica a los santafesinos (entre otros) y beneficia muy especialmente a los porteños.

El mapa de la bota cuenta con 3.194.537 habitantes y sin embargo tiene más representantes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 25 diputados aunque cuenta con menos población: 2.890.151.

La actualización no se ha hecho obviamente por razones políticas. Y la principal parece ser no permitir que la Provincia de Buenos Aires, que ya tiene 70 diputados nacionales, cuente aún con más representantes. La figura del presidente podría estar en una mayor competencia con la del gobernador bonaerense.