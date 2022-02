La convicción de Pumpido: "Mi corazón está en Unión pero siempre respeté a Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El Secretario General y Director de Conmebol dejó atrás los primeros meses de gestión. Se viene la Libertadores para el sabalero y la Sudamericana para el Tate. "Yo recibo a todo el mundo", dice Nery a El Litoral.

Ganar, ganar y ganar. Siempre ganar. Justo el día que sus compinches (Ruggeri, Batista, Giusti, Burruchaga) le dieron a un tal Carlos Salvador Bilardo el título honorífico de entrenador, Nery le hace honor a ese entrenador que los llevó a la gloria eterna. "Ya me van a pasar la foto los muchachos", dice mientras marcha el primero de un par de jarritas de café. Entonces, la primera respuesta explica la introducción.



-¿Cuál es el gran objetivo que se plantean con Alejandro Domínguez desde la Conmebol para este 2022?



-Ganar algo, a nivel clubes, a nivel Selección. Venimos hace algunas horas de Dubai con la final del Mundial de Clubes, donde la peleó Palmeiras pero otra vez no pudo ser. Con el Mundial lo mismo. El mensaje es ése: ganar algo. Lo necesita Sudamérica. Entonces, todos los días hablamos con los presidentes de las Federaciones: el mensaje es claro. Pedí una estadística específica para que veamos porqué Europa está donde está y qué nos pasa. Queremos que una Selección de Sudamérica gane el Mundial y que se corte esa racha. Son sólo siete partidos, hay que mentalizar la Copa: Argentina o Brasil la pueden ganar.



-Ya pasaron los famosos "primeros 100 días de gestión": ¿en qué te cambió la vida la Conmebol y esta responsabilidad que te dio Domínguez y cada presidente del fútbol sudamericano?



-Estoy bien, feliz, muy feliz, realmente pleno y satisfecho. Llego a Conmebol a las 8 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde. Esto es grandísimo en Conmebol: estar arriba, todos los días, de 180 personas es enorme. Creo que le agarré la mano a todo con el respaldo total del presidente. Como vos decís, la responsabilidad es muy grande y el desafío enorme. ¡Cómo será que está mi hijo, Juan Pablo, dirigiendo en Paraguay, y nos vemos muy poco, más allá que hablamos por celular todos los días!. Con Conmebol se me cumplió algo que no esperaba pero para lo cual siempre estuve preparado y por eso esta alegría de ir a trabajar.



-Se viene el 23 de marzo un sorteo muy especial: Colón en Libertadores, Unión en Sudamericana y vos como santafesino junto a los dos clubes, los dos presidentes.



-Será una alegría enorme y ahora se está resolviendo el tema sanitario: si será presencial o virtual por las resoluciones que cambian día a día. Ahora mismo ya no se debe presentar PCR para entrar a Paraguay. Ojalá se pueda dar y nos veamos las caras.

-Un amigo de Colón bromea: "Si está Pumpido que es de Unión nos va a tocar contra el equipo de Guardiola en el sorteo".



-(se ríe) Es increíble lo que se pelea para que todo sea transparente. El año pasado se validó la licencia ISO 37001 con el tema corrupción, rendición de cuentas, etc. Te aseguro que ahí no hay joda de nada. Además, mi corazón está en Unión pero siempre respeté mucho a Colón, al club, a los dirigentes y a su gente.



-Me contó Vignatti que cuando salió de la reunión con Somoza y pensaba que era el DT de Colón, te llamó para que lo ayudaras con esa sanción de Boca en Libertadores. Además del respeto, hay una relación especial con José...



-Con José siempre la relación fue muy buena: ahora mi hijo es amigo del hijo de la señora de José, pero es algo que está más allá. Siempre voy a estar a disposición de Colón. En ese momento, José necesitaba saber algo de Somoza y le dije lo que después pasó: Conmebol no se mete en lo disciplinario de las sanciones.



-Los clubes de copas 2022 podían pedir un adelanto del dinero y trascendió que Unión, cuando te visitó el vicepresidente Edgardo Zin allá en Conmebol, usó ese derecho. ¿Es así?



-Edgardo se fue de viaje, pasó por Paraguay y lo recibí en Conmebol. Pudo saludarlo a Alejandro y le planteó el tema de un adelanto, son decisiones que toma de última siempre el Presidente. Hay clubes que pidieron y no le dieron ese dinero. Entonces, le comenté lo de Unión.



-¿Y qué te dijo Domínguez?



-"Nery si vos dijiste que sí, ya es sí"... Pasa que yo trato de consultar todo y siempre ayudar para Santa Fe. Se dio lo del adelanto a Unión y lo llamé a José para decirle que Colón en Libertadores podía hacer lo mismo. Entonces, lo cargaba yo: "Se ve que tenés plata José que no pedís el adelanto". Yo siempre ayudo, ahora mismo me volvieron a llamar de Unión...



-¿Por qué?



-Porque las obras de las luces no están terminadas, lo mismo pasó con Lanús y me llamó el presidente por el mismo tema. Cuando no está completo éso te hacen una retención de dinero que no es una multa: al completar la obra o mostrar el contrato, te adelantan un 80 por ciento de ese monto (N. de R.: se necesitan 1.300 lúmenes y el 15 de Abril está en 1.000).

-A propósito de Unión, el 15 de Abril eliminó el foso sur y ahora hay casi cinco metros de retiro para los movimientos de los suplentes, como exige Conmebol.



-Sí, sí. Unión pedirá una inspección, por lo que veo está todo en regla.



-En el caso de Colón, Vignatti pidió "la cancha diez puntos para la Libertadores" y se cambió todo el césped del Brigadier López...



-¡Es perfecto lo de José!. El campo de juego lo es todo. Mirá, te cuento algo: cuando llegó Gareca a Perú, lo primero que pidió fue mejorar los campos y le va excelente. La cancha de Primera y por lo menos dos de inferiores deben estar diez puntos.



-Se te viene el sorteo de las copas acá, sorteo del Mundial allá, cumbre Conmebol-FIFA y la reelección de Alejandro Domínguez.



-Sí, me voy el 27 de marzo a Qatar, donde se dará lo que decís y la reelección de Alejandro al frente de Conmebol. Pero me vuelvo rápido, porque en abril armamos el Fútbol Playa zona Sur acá en Santa Fe, fue una idea mía para traer algo a la ciudad. Ayer recorrimos con Axel Menor y Carlitos Marzo el lugar donde estarán las canchas de arenas. Es un Copa América parte sur, con Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile: en mayores y Sub 20. Yo quería que la sede sea en Santa Fe. A la gente de Conmebol le encantó el lugar: la Laguna, el Puente Colgante, la Costanera. Hay que dejar una buena imagen.



-Sigo pensando, si se da, tu foto como santafesino y Secretario de la Conmebol junto a Vignatti por Colón y Spahn por Unión.



-Sería algo muy especial, emotivo. Es fundamental aprender, estudiar, prepararse, mirar, actualizarse. Este sitio en Conmebol es de privilegio y el puesto que tengo es increíble. Te respetan, todos, ni hablar los ex jugadores. Estoy disfrutando al máximo, creo que falta reconocimiento para mucha gente y voy a priorizar a mis compañeros de México '86: le entregué el carné de DT por tres años a "Checho" Batista y a Burru. Al "Gringo" Giusti le mandé el de Bilardo, porque el "Narigón" no lo tenía. Esas cosas me vuelven loco.