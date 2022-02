https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.02.2022 - Última actualización - 10:47

10:42

Dice que no lo sorprendió el fallo de Argentina-Brasil, que con "Dibu" hay arquero para rato con la Selección y que podemos ganar el Mundial. Y lo banca a Lionel: "¡Cómo le van a poner un 3 a Messi, si entrando a la cancha ya arranca en 6 puntos!".

Una charla de fútbol con el hombre-Conmebol Pumpido: "Ojalá Messi vuelva a Barcelona en julio, antes del Mundial" Dice que no lo sorprendió el fallo de Argentina-Brasil, que con "Dibu" hay arquero para rato con la Selección y que podemos ganar el Mundial. Y lo banca a Lionel: "¡Cómo le van a poner un 3 a Messi, si entrando a la cancha ya arranca en 6 puntos!". Dice que no lo sorprendió el fallo de Argentina-Brasil, que con "Dibu" hay arquero para rato con la Selección y que podemos ganar el Mundial. Y lo banca a Lionel: "¡Cómo le van a poner un 3 a Messi, si entrando a la cancha ya arranca en 6 puntos!".

Dice y repite una y otra vez: "Son siete partidos, hay que ganar el Mundial". Y le tiene fe como argentino a la Selección de Scaloni. "Nosotros podemos, Brasil también, hay que romper la racha de los europeos...", afirma Nery Alberto Pumpido.



-La unión Conmebol-UEFA avanza cada vez más.



-Sí...sí...Eso está todo: el 1 de junio, seguramente en Wembley, se jugará Argentina-Italia. Allí se terminará de definir lo de la oficina fija en Londres. Nos venimos reuniendo y analizando todo.



-¿Y el Mundial cada dos años que impulsa FIFA?



-Yo lo veo muy difícil, hay mucha oposición. Y creo que no hay que cambiar nada y en lo particular no cree que avance. A pesar que a los votos los tienen: con África, con Arabia, etc. Pero si UEFA y Conmebol, que es de donde surgieron todos los campeones del mundo, piensan lo mismo...es muy difícil que se haga un Mundial cada dos años.

-¿Te sorprendió el fallo de Argentina-Brasil?



-Yo sabía que lo harían jugar de nuevo, porque el pensamiento general del fútbol es que a los partidos hay que jugarlos en la cancha. Lo de las sanciones no sé si son mucho o poco. Eso sí, no creo que lo jueguen cerca del 1 de junio que es cuando armamos Argentina-Italia en Wembley. Lo de la fecha no está y el lugar tampoco.



-¿Te habló Tapia para decirte que AFA va a apelar la sanción?



-Hablo seguido con "Chiqui", pero por este tema no hablé.



-Antes de llegar a Conmebol, tomamos un café y me mostrabas un diálogo muy sincero con Lionel Scaloni.



-Ahora no lo molesto tanto (risas), pero la relación es muy buena y de mucho respeto. Ahora se viene un gran curso de Conmebol para todos los entrenadores, apuntando mucho a coordinadores y entrenadores de inferiores. Creo que hay que volver a las raíces en formativa. No es copiar y pegar lo que hacen otros en otros países. Si la idea fue ésa, salió mal: los resultados están a la vista.

-Se viene el Mundial y estamos adentro. ¿Qué debe hacer Argentina...recuperar a Messi?



-Messi cuando viene a la Selección siempre se siente bien y está bárbaro. No lo veo tan mal como pronostican los periodistas de Francia...



-¿Hay que tener huevos para ponerle un "3" de puntaje a Messi?



-Ya entrando a la cancha, Messi arranca con seis, ni hablar. No se qué problema piensan ellos, si les molesta lo de Barcelona. Para mí Messi va a volver al Barcelona, sin lugar a dudas, porque ahí es feliz. Esto que digo es personal: ojalá Messi vuelva a Barcelona en julio porque así va a rendir mucho más en la Selección Argentina.