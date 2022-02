https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.02.2022 - Última actualización - 13:18

13:08

La MEP de Santa Fe manifestó su satisfacción por la concreción del proyecto encarado por el gobierno provincial. El mismo abastecerá de gas natural a varias localidades del área metropolitana y a la Costa. En 15 días se licita la compra de caños.

Obras públicas Fuerte respaldo de la Mesa de Entidades Productivas al Gasoducto Metropolitano La MEP de Santa Fe manifestó su satisfacción por la concreción del proyecto encarado por el gobierno provincial. El mismo abastecerá de gas natural a varias localidades del área metropolitana y a la Costa. En 15 días se licita la compra de caños. La MEP de Santa Fe manifestó su satisfacción por la concreción del proyecto encarado por el gobierno provincial. El mismo abastecerá de gas natural a varias localidades del área metropolitana y a la Costa. En 15 días se licita la compra de caños.

El viernes 4 de marzo, el gobierno provincial a través de la empresa de energía estatal Enerfé (Gas y Energías Renovables), tiene previsto realizar la apertura de sobres con las ofertas para la "Compra de Cañería", correspondiente a la primera etapa del Gasoducto Metropolitano, una obra pública que brindará el servicio de gas natural a varias localidades del norte del área metropolitana santafesina, como también al norte de esta capital provincial y a la Costa. Mientras que el lunes 21 de marzo, se conocerán las ofertas para realizar las tareas de "Construcción" del gasoducto, comprendido en la segunda etapa de la obra. Ambas licitaciones se desarrollarán en la sede de Enerfé, en el Puerto de Santa Fe, desde las 12 horas.

Mientras tanto, el vicepresidente de Enerfé, Juan Cesoni, junto al equipo técnico que elaboró el novedoso proyecto del Gasoducto Metropolitano, le presentó los detalles de la obra a ejecutar a los integrantes de la Mesa Productiva de Santa Fe, en una reunión llevada a cabo este viernes por la mañana, en la sede de la Cámara de la Construcción Argentina de Santa Fe, ubicada sobre calle Corrientes 2645.

De la misma participó también de forma virtual la ministra de Infraestructura, Silvina Frana. Y de forma presencial lo hicieron el anfitrión, titular de la Cámara de la Construcción, Sergio Winkelmann; junto al representante del Centro Comercial de Santa Fe, Jorge Baremberg; Víctor L Batistelli, de la Sociedad Rural; Julio Schneider, de la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE); Mario Huber, de ADE / Los Polígonos; Carlos Inginio, de la Unión Industrial de Santa Fe / Los Polígonos; Julio de Biasi, de la Cámara de Comercio Exterior; y Martín Viso Lamas, representante de la Bolsa de Comercio.

"Esta es una obra muy ambicionada por toda el área metropolitana santafesina", comenzó diciendo a la prensa Winkelmann, luego de la reunión en la que se desplegaron mapas, cartografías, videos y demás detalles técnicos.

Es por ello que "brindamos nuestro total apoyo" a la concreción del gasoducto, ya que se trata de "una obra preponderante para la zona de la Costa y el resto del área metropolitana, como Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo y Arroyo Aguiar, entre otras -enumeró Winkelmann-, que son las localidades que quedarán servidas con este servicio" de gas natural de red, dijo el titular de la Cámara de la Construcción.

Detalles

El Gasoducto Metropolitano es una mega obra de gas natural para abastecer a la región, con una extensión de 42 kilómetros desde su conexión con el GNEA y prevé el cruce de la laguna Setúbal. La misma alcanzará a unos 100 mil usuarios y representa a más de 250 mil vecinos de la capital provincial, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. Además de impactar directamente en unas 7.000 industrias y comercios, y 1.600 instituciones que hoy no cuentan con gas. Tiene un presupuesto que supera los $ 2.800 millones y recibirá una financiación nacional.

"Es una obra de ingeniería que no es sencilla, pero se puede hacer en plazos muy cortos, porque en ese sentido no demanda demasiado tiempo", mencionó Winkelmann tras conocer los detalles de la misma. "Hay un trabajo importantísimo a realizar, el cruce del lecho de la laguna Setúbal", apuntó luego. "El que debe ejecutar con una tunelera horizontal dirigida. Son 1.800 metros de cañería por debajo de la laguna. Algo que no es común en la zona. Allí se trabajará con maquinaria sofisticada. Ello demandará unos 30 días. Después vendrá el resto de la obra", mencionó.

-Desde el sector productivo de la ciudad, ¿cuál es el impacto que estiman tendrá esta obra?

-Tendrá un impacto importante para la economía local. Servirá a la producción, porque alimentará el Parque Industrial de Esperanza, Los Polígonos en Santa Fe, Interpuertos y toda el área industrial de la zona norte y Recreo. Como sabemos, estas obras además generan trabajo, y nada mejor que tener gas natural para impulsar la economía y el trabajo. Esto genera empleo, tanto en la obra con lo que queda -incistió.

Sobre el final, el titular de la Cámara de la Construcción destacó que "la Provincia encaró finalmente una obra de la que se venía hablando pero que no se ejecutaba. Hoy es una realidad y va a potenciar la producción industrial de Santa Fe y toda el área metropolitana", mencionó Winkelmann.

Cabe recordar que durante la última década se intentó primero concretar otro proyecto que se denominaba Gasoducto de la Costa. Finalmente y con el cambio de color político del gobierno provincial se impulsó ahora este otro proyecto más abarcativo e integral, que es el denominado Gasoducto Metropolitano. El que pronto se iniciará la obra y más tarde llegará el servicio de gas natural a todo el norte de la región.