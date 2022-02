La foto de El Litoral que unió a una hincha sabalera y al Pulga Rodríguez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tercer gol de Luis Miguel Rodríguez en el partido entre Colón y Godoy Cruz desató una ola de emociones en las redes sociales por la emoción de Jésica Mastrocola y su papá. Conocé la historia detrás de la imagen viral.

Nunca el dicho “una imagen vale más que mil palabras” se pudo aplicar tanto a una foto como en la última imagen del partido de Colón. El Sabalero venció a Godoy Cruz por 3 a 1 en Paraná y consiguió su primera victoria en la Copa de La Liga. Pero al margen de lo deportivo, en uno de los goles que marcó Luis Miguel Rodríguez se gestó una emotiva historia que se volvió viral.

El Pulga, uno de los últimos ídolos de Colón, marcó el tercer tanto del partido para el Sabalero y corrió a festejarlo con los hinchas que se hicieron presentes en el Bartolomé Grella. Con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja, el tucumano les entregó una alegría más a los sabaleros. Pero el festejo creó un momento único que quedó retratado por un fotógrafo de El Litoral.

Jésica Mastrocola, una de las tantas sabaleras que viajaron a Paraná, fue una espectadora privilegiada de aquel gol. Luego de convertir el penal, el delantero se acercó a la zona de los palcos y abrió los brazos entregándose a su público. Jésica estaba del otro lado del alambrado, junto a su padre, desbordada de felicidad pero contenida por un abrazo familiar. La imagen quedó capturada por Mauricio Garín, fotógrafo de El Litoral.

Foto: Mauricio Garín

La emotiva foto recorrió las redes sociales e hinchas de Colón y de otros equipos se conmovieron por la historia que todavía no había sido contada, pero que se veía en los ojos de Jésica. “La única sensación que tenía en ese momento fue felicidad pura. Pude abrazar a mi papá, que lo hago en cada gol, pero esta vez lo tenía al Pulga enfrente”, expresó emocionada. “También lo compartí con mis amigos del club. Más que dos colores, para mi Colón es el amor y la pasión irracional. Entrar al club es tener una segunda familia”, agregó.

Fue tal la difusión de la imagen que uno de los amigos de Luis Miguel Rodríguez comenzó la búsqueda de aquella hincha sabalera que gritó a todo pulmón el gol del tucumano. “Mi hermano y amigos del club se contactaron con este chico y ahora el Pulga me quiere conocer para entregarme su camiseta”, confesó Jésica. Pero la sabalera aclaró que quiere la casaca del “10” o su cinta de capitán.

Partícipes de esta historia también fueron Mauricio Garín, autor de la imagen, y Sofía Córdoba, community manager de El Litoral, quienes supieron ver en el hecho algo más que un festejo de gol. “En el apuro de querer subir las imágenes lo antes posible, no me di cuenta realmente de todo lo que la foto reflejaba. Una vez, más tranquila y observando mejor, pude ver cada uno de los detalles que la hacen especial. Se viralizó por la presencia de Jésica Mastrocola en la misma, pero también hay muchas otras cosas que, al ser recortadas, pasaron desapercibidas. Hay demasiadas emociones y sentimientos en una sola imagen”, contó Sofía.

“Lo que me sorprendió es que cuando todos los otros jugadores terminaron de festejar, él (Luis Miguel Rodríguez), salió con su ‘trotecito’ y levantó las manos saludando a la zona de palcos. En el momento fue una foto más del partido, pero después me di cuenta que él salió solo a festejar el gol con alguien. Cuando la vi con el editor, le dije que la foto me generaba ternura y alegría”, sostuvo Mauricio.

La historia que guardaba aquel instante de alegría entre Jésica y Luis Miguel Rodríguez conmovió al fútbol argentino. Otra vez, el tucumano guapo y de potrero se lleva el cariño de hinchas propios y ajenos.