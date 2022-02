https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.02.2022

9:31

Publicaciones ¿Y si olvidamos la pandemia?

Por Julieta Ninno

Ya nadie quiere leer sobre la pandemia. Pocos circulan por las calles sabiendo la cantidad de casos de coronavirus que se registraron en las últimas 48hrs. La mayoría ríe despreocupadamente ante la mención de una posible "nueva ola". Solo recurrimos a las últimas novedades sobre vacunación para estar al tanto de los potenciales efectos adversos. Incluso en esta "nueva normalidad", a veces el mundo parece girar como si nada hubiera pasado. Las estadísticas y novedades científicas relacionadas al COVID-19 ya no reciben nuestros clicks, sino nuestra indiferencia. Nos colgamos el barbijo en una mano, olvidamos el alcohol en gel en casa, planeamos fiestas sin pensar en un número máximo de invitados.

Es como si la pandemia hubiese desaparecido. Podemos volver a relajarnos. Salir. Reír. Queremos sentirnos "normales", lo que sea que eso signifique. "¿Y si olvidamos la pandemia?", pensamos. Dejar de leer al respecto. Dejar de preocuparse por ello. ¿Quién no querría solo cerrar los ojos muy fuerte y descubrir que todo fue una terrible pesadilla?

El problema es que esta pesadilla fue real, tal como lo han sido miles de eventos a lo largo de la historia de la humanidad. Estudiamos y conmemoramos guerras, dictaduras y genocidios con el objetivo de no repetirlos. En el 2020, la ciencia corrió desesperada a los brazos de la Historia para ver cómo proseguir ante la crisis internacional que acechaba. Hemos aprendido, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, porque nos detuvimos a contemplarla a pesar de todos sus horrores, discutirla y repudiarla abiertamente. ¿Qué sería de nuestra sociedad si hubiésemos olvidado los peores episodios de su historia? ¿Y qué será de nosotros si efectivamente olvidamos la Guerra Mundial C, aquella del COVID-19?

De esto nos habla uno de los últimos libros publicados por Ediciones Urano: "Guerra Mundial C: Lecciones de la pandemia de COVID-19 y cómo prepararnos para la siguiente" de Sanjay Gupta. Resulta incómodo ver su título, dado que aventurarse en una librería y optar por un libro sobre el coronavirus no es una decisión convencional. Diarios, podcasts, redes sociales y programas de radio y televisión compiten entre ellos por informarnos, por lo que es entendible dudar ante el libro de Gupta. ¿Qué tiene de diferente? ¿Quién es este hombre para escribir sobre el COVID-19?

Sanjay Gupta es doctor en medicina y principal asesor médico de la cadena de noticias estadounidense conocida como CNN. Desde el inicio de la pandemia, su aclamado podcast "Coronavirus: realidad versus ficción" ha funcionado como la principal fuente de información de millones de individuos, y ahora, ha decidido complicar todo su conocimiento, preguntas, advertencias, recomendaciones y predicciones sobre el tema en un libro. "Guerra Mundial C" explora la posibilidad de que el COVID-19 desaparezca, las nuevas maneras de convivir con "el bicho", y todas aquellas incertidumbres respecto al mundo post-pandemia. De hecho, numerosas autoridades científicas han afirmado que este es el libro que todos deberían leer para informarse sobre el coronavirus en la segunda década del siglo XXI. Incluso si estás cansado de leer sobre el tema. Incluso si querés olvidar la pandemia.

¿Pero a quién debemos escuchar? Y más importante aún: ¿por qué? Desde los primeros días del 2020, la desinformación y las noticias falsas han demostrado ser los peores males de nuestros tiempos. Hemos llegado a descreer las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguimos los consejos médicos de influencers del colegio secundario, y verificar cada titular del diario ya se siente como demasiado trabajo. Por ende, ¿quién es Sanjay Gupta para que escuchemos lo que tiene para decir en su nuevo libro? Por supuesto, es una figura de autoridad, un experto, un hombre de ciencia. "Guerra Mundial C" es, al fin y al cabo, de los mejores trabajos sobre el COVID-19 apuntados a la población general. Para todos nosotros, este es un hombre que nos ruega que no olvidamos la pandemia.

"Guerra Mundial C" busca ayudarnos. Gupta pretende informar y desmitificar, pero su objetivo primordial parece ser socorrernos con la pregunta del momento: "¿Y ahora qué?". ¿Qué sigue? Sea o no este el eclipse del coronavirus, cientos de interrogantes persisten sobre el incierto porvenir. Queremos mirar hacia otro lado, solo que no sabemos cómo exactamente. Y tal vez, solo tal vez, esto se debe al hecho de que en realidad no deberíamos mirar hacia otro lado. Por más satisfactorio que se sienta a primera vista, olvidar la pandemia no es la decisión correcta. Es momento de informarnos. De mirar al monstruo a los ojos y lidiar con sus implicaciones. Es hora de que sigamos adelante, y ese es un futuro que incluye el COVID-19, futuras pandemias, y una sociedad dispuesta a revisar el pasado con tal de ver lo que los momentos más oscuros de la humanidad tienen para decir.

