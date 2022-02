https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien el técnico mantuvo la formación en estos dos primeros partidos y el equipo cosechó 4 puntos sobre 6, hay producciones individuales que no estuvieron a la altura. ¿Se viene algún cambio para jugar en el Madre de Ciudades?

Este lunes a la tarde viaja en vuelo charter para jugar con Central Córdoba el martes... Falcioni tocaría los 11 y Wanchope Abila ya iría al banco en Santiago

Los resultados en Colón lucieron más que las actuaciones. Por eso, el gran objetivo de Falcioni en estos pocos días fue encontrar la manera de mejorar la producción futbolística de un equipo que arrancó bien el torneo (empate de visitante en la Bombonera y victoria haciendo de local en Patronato contra Godoy Cruz), pero que es no debe quitar el objetivo de mejorar en el juego.

Falcioni insistió con la misma formación ante Godoy Cruz, pero se duda que repita la historia para visitar a Central Córdoba. Acaso la posibilidad de mover alguna pieza en defensa (¿seguirá Sandoval en el equipo titular?), la sensación de que Cristian Vega puede ser una opción a tener en cuenta en cualquier momento en el mediocampo y que Wanchope Abila se meta en la lista de concentrados pero, además (cosa que no pasó en Paraná), que integre el banco de suplentes.

La expectativa por el debut de Abila no sólo es propiedad de la gente de Colón sino que se traslada al resto del país futbolero. Es que se habló tanto de la traumática salida del delantero (adquirido por Colón en una cifra que superó los 1,7 millones de dólares), que todos estarán pendientes de su regreso a las canchas. Y esto podría darse, al menos integrando el banco de relevos, en este difícil partido en Santiago del Estero ante Central Córdoba, que tuvo a los dos recientemente ascendidos como rivales y rescató 4 puntos sobre 6, aunque por poco no logra la cosecha completa.

El plantel de Colón estará viajando este lunes en un vuelo charter que saldrá pasado el mediodía del lunes, pues está confirmado el entrenamiento para las 9 de ese día en el predio rojinegro. El partido se jugará el martes a las 21.30 y será arbitrado por Andrés Merlos.

Jonathan Sandoval y Andrew Teuten, en el momento de realizar los movimientos de calentamiento precompetitivo en el Presbítero Grella. Foto: Mauricio Garín

A propósito de Merlos, muchos hinchas sabaleros recuerdan lo que pasó en aquél polémico partido en cancha de San Lorenzo, cuando empataron 2 a 2. Ese partido fue por la Copa Maradona, con un penal en tiempo de descuento que permitió el empate definitivo. Lo ganaba San Lorenzo con gol de Bruno Pittón, lo dieron vuelta Morelo y el Pulga Rodríguez hasta que el mellizo Oscar Romero convirtió de penal y decretó el empate. En medio de eso hubo un claro penal que el árbitro ignoró y una actuación realmente muy mala de Merlos. Luego del partido, Eduardo Domínguez, que dirigía a Colón, lanzó la recordada frases: "No se puede luchar contra las corporaciones". Y meses después, el destino quiso que Merlos otra vez dirija un San Lorenzo-Colón en el Nuevo Gasómetro, esta vez con victoria sabalera por 2 a 1, con goles de Goltz y Eric Meza.

Después de este partido en Santiago del Estero (concentrará en el hotel en el que concentró River cuando se jugó la final por el trofeo de campeones, en la localidad de La Banda, pegada a Santiago), Colón jugará de local ante Barracas Central, en un partido que está programado para el sábado 26 a las 19.15, en principio en cancha de Patronato. Luego, Colón visitará a Tigre, el lunes 7 de marzo a las 19.15 en Victoria, pero antes, el martes 1, el equipo de Falcioni jugará por la Copa Argentina en la ciudad de Rafaela, midiéndose con Peñarol de San Juan en medio de una agenda bastante cargada y esperando lo que ocurra el 23 de marzo con el sorteo de la Libertadores, que Colón iniciará allá por el mes de abril.

"Wanchope está en condiciones de serle útil ya mismo, cuando lo considere Falcioni. Le faltan algunos ítems para estar en una calificación perfecta, como ocurre con otros jugadores del plantel; con un poquito de paciencia vamos a tener una versión muy buena de Wancho". Gustavo Otero - PF de Colón, en declaraciones a LT 10.

Que el Pulga no se resfríe

*Por Ricardo Porta

Dos fechas tan sólo del campeonato. Pero el hincha sabalero tendrá que olvidarse de Eduardo Domínguez porque ya es un lindo recuerdo. Y lo digo porque Falcioni, que es uno de los entrenadores más exitosos, no le encuentra la vuelta al grupo. Sabemos de lo cauteloso que es. Pero él pidió referentes de área y le dieron el gusto. Hay que esperarlo a Wanchope, pero, ¿y Lucas Beltrán?

El salto elástico del Pulga Rodríguez en su intento por ir a quitarle la pelota a Nelson Acevedo. Otra vez apareció en toda su dimensión para aportar una genialidad y permitir la llegada del gol de Colón. Foto: Mauricio Garín

Tiene todo para jugar con un 4-3-3 o 5-3-2 o 5-4-1, o lo que sea más cómodo a un equipo que salió campeón y que cuenta con una plantilla rica desde lo cualitativo. Lo que quedó claro en estas dos primeras fechas es que mejora cuando, después de recibir goles, hace los cambios.

Otro problema, es que se está haciendo peligrosamente "PULGADEPENDIENTE". Contra Boca ocurrió y en el Grella también. Menos mal que enfrentó a un equipo que le manejó gran parte del juego pero que careció de eficacia. Injusto totalmente el triunfo local al término de la primera mitad. Burián colaboró para ese resultado positivo. Farías estuvo en esa etapa a la altura de sus antecedentes.

La alegría en el gesto de Facundo Farías y su dedicatoria a la hinchada rojinegra ubicada detrás del arco donde convirtió el primer gol del equipo. El Patrón Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, volvió a derrochar elogios hacia el juvenil sabalero. Foto: Mauricio Garín

Cuando le empató de penal Ojeda, reaccionó Falcioni y produjo los cambios que dieron vuelta la página. Entraron Vega y Beltrán, logrando otra imagen a partir del crecimiento de Aliendro. Se soltó la figura de Colón y con su despliegue y claridad conocidos hizo funcionar al equipo que contó con las fantasías del Pulga. Además del gol desde el córner (lo practicó), contó con la complicidad del paraguayo Espínola, porque se le escapó la pelota y sobre todo por no poner un jugador en el primer palo. Y se cansó de construir "caños". Imparable. El mejor de la cancha.

180 minutos primeros: el 4-4-2 no favorece al equipo. Sandoval no puede ser titular. Hay 3 jugadores que necesitan de un planteo para jugar y que se sientan cómodos: Rodriguez, Aliendro y Beltrán. De lo que estoy seguro es que, de 6 puntos, la cosecha de 4 no es para nada despreciable. Pero además "¿de cómo salimos? hay que preguntarse "¿y cómo jugamos?". Y si bien lo primero es lo que vale para el hincha, lo segundo está en deuda y no conforma.

Riaño, desgarrado y descartado

Apenas once minutos habían transcurrido del partido ante Tigre, el miércoles pasado, cuando Claudio Riaño tuvo que dejar el campo de juego por una lesión. Y se confirmó que el delantero de Central Córdoba sufrió un desgarro de 10 milímetros en el bíceps femoral izquierdo, por lo que se perderá al menos los próximos cuatro partidos de la Copa de la Liga.

Si bien no se trata de un desgarro de grandes dimensiones, desde el cuerpo médico ferroviario estiman que la recuperación del delantero cordobés demandará al menos tres semanas, lapso en el que se ausentará en cuatro encuentros. Riaño está descartado para el partido del próximo martes, a las 21.30, ante Colón en el estadio Único Madre de Ciudades. El delantero tampoco estará en el encuentro de la cuarta fecha de la zona 2 del certamen, el sábado 26 de febrero a las 19.15, ante Aldosivi en Mar del Plata.

Cuando se lesionó Riaño, el que lo reemplazó fue Abel Argañaraz, quien ya había ingresado por el cordobés en la primera fecha, ante Barracas Central, en la que incluso anotó un gol. El tucumano se perfila para ser titular el martes ante el "Sabalero", aunque Juan Cruz Kaprof es la otra alternativa que tiene Rondina.