NBA: los 75 mejores de la historia, la emoción por Kobe y la sorpresa por Jordan

En el entretiempo del tradicional All Star Game, se presentó a quiénes son considerados los basquetbolistas más destacados según la liga. No faltaron las ovaciones ni los momentos nostálgicos.

Este fin de semana se realizó el NBA All Star Game 2022 en casa de los Cleveland Cavaliers, y en conmemoración del 75° aniversario de la liga, se seleccionó y presentó a quiénes son considerados oficialmente los 75 mejores jugadores de básquet de la historia.

Michael Jordan and LeBron James share a special moment at the #NBA75 Ceremony.



Greatness.

En un evento donde habitualmente el show es un condimento asegurado, esta edición traía una mayor carga de expectativa debido a la posible unión de muchas de las estrellas de este deporte.

Los privilegiados fueron elegidos por un grupo de actuales y retiradas figuras de la NBA. Incluyendo además entrenadores, ejecutivos, leyendas de la liga femenina (WNBA) y periodistas.

A pesar de la consigna del número 75, fueron finalmente 76 los nombrados. Entre todos ellos, se destaca la concentración de 158 anillos de la NBA, 730 selecciones al Juego de las Estrellas (All-Star) y 110 premios MVP, además de haber anotado más de 1,5 millones de puntos.

Tarea difícil

Sólo fueron separados por posiciones: “guards” (bases, escoltas), “forwards” (aleros, ala-pivots) y “centers” (pivots). No se ordenaron por méritos, nivel o carrera deportiva.

Manteniendo la lista original del 1996 que incluía 50 deportistas debido a las “bodas de oro” de la liga, se sumaron estrellas retiradas recientemente, algunos anteriormente excluidos como Dominique Wilkins y Dennis Rodman, y ocho jugadores en activo (Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Anthony Davis, James Harden, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul y Russell Westbrook).

Como muchas especulaciones en torno a cómo reaccionaría el público con la aparición de ciertos jugadores, la mayoría dijo presente en el Quicken Loans Arena, mientras que algunos decidieron saludar por medio de un video grabado debido a diversos motivos.

Algunas de las ausencias fueron obligadas. La nostalgia por la aparición de eternos como Wilt Chamberlain o Pete Maravich se sumaron a la ensordecedora ovación que recibió Kobe Bryant, quién falleció por un accidente de helicóptero hace 2 años.

Por otro lado, las tribunas se levantaron con la estrafalaria presencia de Dennis Rodman, el show de Shaquille O’Neal, la magia de Stephen Curry, la idolatría por LeBron James, y principalmente, por la sorpresiva aparición de Michael Jordan, del cuál se especulaba que no asistiría a la gala.

“Su majestad” fue el último en pasar por la alfombra roja, quedando en el centro de la circunferencia formada por las estrellas de la historia del básquet.

Michael Jordan fue el último en ser presentado. Que hombre.



Y como dice el dicho... 🐐

Con la ausencia de internacionales como Manu Ginóbili, Pau Gasol o Dikembe Mutombo, esta es la lista completa de 76 jugadores:

Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Bob Cousy, Dave Cowens, Billy Cunningham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, George Gervin, Hal Greer, James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Jason Kidd, Allen Iverson, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monro, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul Pierce, Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Schayes, Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Dwyane Wade, Bill Walton, Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkens, Dominique Wilkins y James Worthy.