https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.02.2022 - Última actualización - 17:10

17:05

Aunque la lectura sobre cómo valorar la labor de un legislador siempre debe ser cualitativa, aquí se brindan algunos indicadores meramente cuantitativos.

Las iniciativas de los representantes de los santafesinos, en cifras ¿Cuántos proyectos presentó cada diputado nacional por Santa Fe durante 2021? Aunque la lectura sobre cómo valorar la labor de un legislador siempre debe ser cualitativa, aquí se brindan algunos indicadores meramente cuantitativos. Aunque la lectura sobre cómo valorar la labor de un legislador siempre debe ser cualitativa, aquí se brindan algunos indicadores meramente cuantitativos.

El debate parlamentario sigue un orden que, en buena medida, se define en dos ámbitos: la labor de cada diputado o senador en las comisiones y la negociación entre los jefes de los distintos bloques. Por otra parte, también contará la fuerza que habrá de poner según el Poder Ejecutivo y por qué no, el humor social.

Obviamente tiene siempre más posibilidades de prosperar una iniciativa formulada por un diputado que pertenece a los bloques con más integrantes y lo contrario cuando se trata de bancadas menos representativas, o directamente unipersonales.

El Litoral, sobre la base de la información oficial publicada por el sitio de internet de la Cámara de Diputados de la Nación, revisó el número de proyectos que presentó cada representante electo por los santafesinos. (Sólo en un caso no hubo datos).

Se ordenaron esas producciones de cada legislador bajo el supuesto de que los proyectos de ley requieren de una mayor elaboración, incluso de un compromiso político de fondo, respecto de otros proyectos como las resoluciones para comunicar, solicitar o pedir informes y, desde ya, que las declaraciones.

Es verdad que puede haber pedidos de informes más interesantes que proyectos ley. También, que resoluciones con pedidos tan serios como interpelar o iniciar juicio político a un funcionario y hasta al titular del Poder Ejecutivo Nacional habrán requerido más que las leyes propuestas más simples.

De todas formas, en general, se tiene a los proyectos de ley como aquellos que necesitan de una mayor elaboración.

Desde ya que habrá textos con aspiraciones de convertirse en leyes de la Nación que tengan más o menos méritos, según su tema y las condiciones políticas para su aprobación.

La casa de las leyes, el eufemismo creado por el periodismo para no repetir expresiones como el Congreso o el Poder Legislativo, no es una fábrica. La "productividad" de los legisladores siempre debe estar entre comillas, y en favor de quienes representan al pueblo de la provincia es justo decir que no se advierten cifras engordadas con proyectos de declaración, que suelen ser fáciles de redactar, firmar y hasta de aprobar. En todos los casos, hay muchos menos proyectos de declaración que de ley o resolución, aunque las redes sociales se ocupen de viralizar (y banalizar) lo que el Congreso trata, al reproducir proyectos de declaración que no debieran merecer una exposición en las bancas.

Criterios

Al contar las iniciativas legislativas de los 19 diputados nacionales por Santa Fe siempre debe tenerse presente que una parte de ellos recién ha asumido (o reasumido) en diciembre de 2021, pero aún así, hay casos en los que ya existe una cantidad considerable de iniciativas para los recién llegados.

La cuenta de cuántos proyectos de ley, cuántos de resolución y cuántos de declaración ha presentado cada diputado nacional electo por los santafesinos da muy distinta de las estadísticas respecto de quienes participan más de las sesiones o directamente no han hablado a lo largo del año pasado, sobre las que El Litoral ya se ha extendido.

Precisamente, las quejas de una diputada nacional por Santa Fe que no habló durante 2021 pero, en efecto, presentó numerosos proyectos de ley llevaron a El Litoral a una segunda lectura sobre los jugosos datos que están a solo algunos clics, en la web de la Cámara baja del Congreso de la Nación.

Es interesante recordar que ningún punto del reglamento que se aplica en la Cámara, ni de la Constitución o de las leyes, restringe a los diputados la posibilidad de presentar proyectos. En cambio, sí hay unas normas no escritas que, muchas veces, impiden que se le otorgue la palabra a los legisladores y provienen del propio bloque al que se pertenece. La estrategia que sigue el jefe de una bancada en cada debate, además del peso personal que tiene cada representante entre sus compañeros, correligionarios o pares, suele ser determinante. Incluso para que durante todo el tiempo que se pueda se hable, por ejemplo, de la declaración de interés de alguna fiesta o celebración que no puede generar oposición. Los jefes de bloques miran todo el tiempo el tablero que indica el quórum...

Los números

Laura Castets de la Coalición Cívica, que no dio ningún discurso durante 2021, sin embargo fue la diputada nacional por Santa Fe que más proyectos de ley presentó (112), además de 174 resoluciones y 45 declaraciones.

Ximena García, del bloque de la UCR, que tuvo un par de intervenciones en 2021 en el recinto, en efecto presentó un número también impactante de proyectos de ley a lo largo de ese año (96), 127 resoluciones y 38 declaraciones. En 2020 se había destacado con cifras también altas.

El radical Juan Martín quedó bastante más atrás en el número de proyectos de ley presentados (50) a lo largo del año pasado, aunque duplica a otros. Además, pidió 52 resoluciones y 16 declaraciones.

Federico Angelini del bloque del Pro aparece luego con 27 proyectos de ley, 49 de resolución y 21 de declaración. Luego, su par de bancada José Carlos Núñez, con 24 iniciativas para crear o reformar leyes, 40 para aprobar resoluciones y 16 de declaraciones,

La justicialista del Frente de Todos Vanesa Masetani, que en 2021 habló solo en una oportunidad, produjo 18 proyectos de ley, 3 de resolución y 8 de declaración.

Enrique Estévez fue de los que más hablaron en el recinto para fundamentar la posición del bloque del socialismo el año pasado. El jefe de bloque presentó 16 proyectos de ley, 23 de resolución y 5 de declaración.

Alejandra Obeid del PJ no habló durante 2021 y lo hizo bastante poco en 2020. El año pasado presentó 15 proyectos de ley, 8 de resolución y 5 de declaración.

Germán Martínez, de alta exposición en las últimas semanas a partir de que fue designado jefe del bloque del oficialismo en la Cámara baja del Congreso, se ubica entre los primeros veinte legisladores a los que más veces se les abrió el micrófono el año pasado. En 2021 produjo 15 proyectos de ley, 7 de resolución y 5 de declaración.

Otro diputado nacional por Santa Fe de permanente protagonismo en los debates, en especial en materia económica, fue Luciano Laspina del Pro. El sitio Parlamentario lo ubica como el sexto diputado con más palabras en el diario de sesiones el año pasado. Produjo 10 proyectos de ley, 15 de resolución y 4 de declaración.

Marcos Cleri, del Frente de Todos, presentó 7 proyectos de ley, 1 de resolución y 3 de declaración en 2021.

Poco tiempo, varias iniciativas

En cuanto a los diputados nacionales por Santa Fe que juraron el 7 de diciembre de 2021 debe decirse que todos ya han presentado proyectos. Germana Figueroa Casas del Pro lo hizo con 9 de ley, 21 de resolución y 3 de declaración.

Mónica Fein, la ex intendenta de Rosario del PS, presentó ya 7 iniciativas que buscan ser ley, un proyecto de resolución y otro se declaración.

El radical Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe y ex embajador argentino en el Uruguay, presentó 6 proyectos de ley, 8 de resolución y 3 de declaración; el mismo número de iniciativas normativas en el caso de María Victoria Tejeda de Evolución Radical, 9 de resolución y 3 de declaración.

También con 6 proyectos de ley aparece Gabriel Chumpitaz del Pro, siempre entre quienes llegaron hace muy poco al Congreso. Además ingresó 13 de resolución y 5 de declaración.

Eduardo Tonioli del Frente de Todos, 3 de ley y 1 de declaración; Magalí Mastaler, del PJ, un proyecto de ley. En cuanto al ex senador nacional Roberto Mirabella, del justicialismo, que también lleva muy poco tiempo en la otra Cámara cabe señalar que en la web oficial aparece al cliquear en sus proyectos la leyenda que advierte "Error al procesar los datos" y recomienda comunicarse con la sección de publicaciones si el problema persiste. Evidentemente, falla la carga porque Mirabella ha difundido en comunicados de prensa algunas de sus iniciativas como diputado nacional.