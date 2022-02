Alfredo Cornejo: "El sistema político argentino debe estar predispuesto a los acuerdos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador mendocino llamó al Frente de Todos a buscar un entendimiento para la nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura. Dudas sobre el texto que deberá analizar el Congreso sobre el FMI.

Alfredo Cornejo es hoy senador por Mendoza, provincia a la cual gobernó entre 2015 y 2019; antes fue intendente de Godoy Cruz y hasta diciembre último presidió el comité nacional de la Unión Cívica Radical y junto a Patricia Bullrich (PRo) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) recorrieron el país acompañando a los candidatos de Juntos por el Cambio. Cornejo participó activamente de la reunión radical en Santa Fe donde se habló sobre economía y el futuro del Consejo de la Magistratura. "Es saludable en la vida interna de los partidos discutir los temas entre autoridades partidarias y bloques parlamentarios" le dijo a El Litoral para luego aclarar que "estamos en un conglomerado mucho más grande -Juntos por el Cambio- que es el que le da equilibrio al sistema político. Lo principal a cumplir es la función que nos dio la ciudadanía: el equilibrio de poderes y el principal lugar para lograr ese equilibrio es el Parlamento. Hasta diciembre, en Diputados se han podido frenar algunos de los atropellos kirchneristas porque no tuvieron mayoría propia para modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial".

- El 16 de abril se puede paralizar el Consejo de la Magistratura si los jueces, académicos y abogados no eligen sus representantes o si no se cambia la ley donde hay proyectos del propio Poder Ejecutivo pero también de Juntos por el Cambio. ¿Cómo observa esta situación?

- El sistema político argentino debe estar predispuesto a los acuerdos, siempre. La dificultad que se tiene cuando el kirchnerismo tiene el poder -y Cristina en particular- es que tiene gran restricción a los acuerdos. Ella exige concesiones y no acuerdos. Sobre Consejo de la Magistratura esperemos que reflexione ella para lograr un acuerdo. Si hay voluntad estamos predispuestos a una negociación y acuerdo por una ley como lo ordena la Corte, y respetando los principios que marcó el fallo de la Corte.

- Les cuesta avanzar en conformar las comisiones del Senado

- Algo se ha avanzado en la distribución de las comisiones, no lo óptimo que planteamos. Creemos representar la nueva realidad política del cuerpo. Los porcentajes que legítimamente logramos en las elecciones deben respetarse en las comisiones y en las presidencias de la comisiones. Quizá la comunidad no le da mucha importancia a esta discusión, pero la proporción de las comisiones tiene que ver con despachar lo que llega al recinto. Es importante a la hora del equilibrio de poder que Juntos por el Cambio tenga en comisiones esa mitad de los argentinos que nos respaldó en las urnas.

- Parece haber un desprendimiento en el bloque kirchnerista del Senado que podría llegar a facilitar la aprobación del acuerdo con el FMI

- En muchos aspectos, el peronismo kirchnerista ha jugado a ser oficialismo y oposición a la misma vez, barriendo a las visiones opositoras. Acá hay un intento de cuidar el relato sin importar que está en juego el el país. La renuncia de Máximo Kirchner, las declaraciones de La Cámpora son más cuidar el relato que las cosas que hay que decir. Ellos dicen 'el acuerdo con el Fondo trae ajuste', y vienen ajustando sin acuerdo con el Fondo. La economía ajusta de todas maneras y este gobierno ha producido un gran ajuste que se percibe en la licuación del poder adquisitivo de buena parte de los salarios -empleos formales y cuentapropistas-; han bajado las jubilaciones un promedio de 5 puntos y una parte importante de los jubilados en un 12%. Han ajustado al sector privado creando 6 nuevos impuestos y aumentado otros 19. El kirchnerismo está ajustando en el gobierno, por el cual el relato de que el acuerdo con el Fondo trae ajuste es parte del mito que han construido y ahora no pueden desandar.

- ¿Cómo se va a comportar Juntos por el Cambio ante el acuerdo con el Fondo?

- Primero , no se sabe exactamente el alcance del acuerdo con el cual Juntos no tiene aún una posición definida,. No tenemos el trazo relativamente fino. Hasta ahora hay solo un entendimiento político con el staff del Fondo que pone objetivos, metas pero ¿cómo se alcanza el 2,5% del déficit? ¿cómo se alcanza a bajar la emisión?, ¿cómo se fortalecen las reservas?. El segundo punto es que están en una pirueta difícil de explicar que es que el proyecto de ley es la autorización de financiamiento y a ningún gobierno se le ha negado la autorización de financiamiento. La nueva ley que promovió el kirchnerismo en el 2020 exige ese tratamiento. Los condicionantes del crédito irían -aparentemente- en un anexo. Entonces ¿qué se votará?. Hay cuestiones técnicas o jurídicas no resueltas. El gobierno debe terminar con el doble discurso. También puede ser tema discursivo, de relato, decir 'pasamos por el Congreso', pero los condicionantes los firmaron ellos y se tienen que hacer cargo el Frente de Todos de lo acordado

- ¿Juntos por el Cambio tiene algún principio de acuerdo sobre el tema Fondo?

- El que surgió de la mesa de Juntos por el Cambio. No hay que moverse de ese documento que tiene principios firmes. Uno que no vamos a obstaculizar, no vamos a ser lo que provoquemos el default. No queremos que el país entre en default ni con el Fondo, ni con organismos internacionales. El otro punto, no queremos aprobar aumentos de impuestos y en el acuerdo con el FMI no está claro cómo se alcanzan los objetivos.

2023

Se le preguntó a Cornejo si Juntos por el Cambio está dispuesto a hablarle claro a la ciudadanía en 2023, sin hacer populismo. "Creo que sí. Hay que hablarle claro a la ciudadanía porque si no saldremos nunca. En 2015 y en 2019, nadie pidió esfuerzos en la campaña y en 2015 nadie habló de la naturaleza de los problemas, no había un mandato de cambio económico. En 2019 se empezó a discutir más profundamente el modelo. Si en 2023 no somos explícitos ambos frentes de cómo queremos sacar el país adelante,. no lo podremos sacar", afirma.

Enseguida el mendocino afirma que "la Argentina debe propender a un sistema económico donde la inversión sea el motor del desarrollo y se deben crear las condiciones para la inversión productiva que es responsabilidad del gobierno de turno pero debe sostenerse en tiempo. Si la Argentina no crece 3 ó 4 puntos durante una década, no vamos a sacar a la gente de la pobreza. Para crecer durante una década hay que hacer reformas que deben tener un nivel importante de consenso, estamos en democracia porque algunos creen que se pueden imponer las reformas y hay que convencer a la ciudadanía con lo cual hay que hablar claro sobre las reformas". Cuenta que así lo hizo en 2015 en la campaña para la gobernación de Mendoza pese a que el kirchnerismo gobernante decía que iba a hacer el ajuste. "Si no se ordenaban las cuentas, el Estado de Mendoza no podía cumplir las funciones básica. Lo hicimos y mi sucesor ganó más cómodamente cuatro años después".