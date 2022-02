Colón detrás del objetivo de sumar y también mejorar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.02.2022

Hasta el momento, el equipo de Falcioni luce más en la cosecha de puntos que en el juego. Se enfrentará a un rival con objetivos diferentes, pero que también tuvo un arranque de temporada positivo. Wanchope viajó y va al banco.

Hasta el momento, el equipo de Falcioni luce más en la cosecha de puntos que en el juego. Se enfrentará a un rival con objetivos diferentes, pero que también tuvo un arranque de temporada positivo. Wanchope viajó y va al banco.

Está dicho que Colón luce más en los resultados que en la producción futbolística. Ante Boca, la mejoría en el segundo tiempo provocó el empate que se cotiza ante semejante rival y en la mismísima Bombonera; en Paraná, pese a no jugar para nada bien, la jerarquía individual y, por qué no decirlo, el recambio que tuvo el equipo en el complemento, permitió ganarle a un rival que, por momentos, jugó mejor pero sin definición. Estos 180 minutos dejaron, como aspecto más positivo para Falcioni, el logro de dos buenos resultados que no llegaron, precisamente, de la mano de buenas actuaciones.

Ahora deberá tratar de mejorar ese nivel de juego ante un rival que tuvo un buen comienzo de torneo (también cosechó 4 puntos sobre 6). Central Córdoba persigue otros objetivos que los de Colón. Mientras los sabaleros se preparan para jugar la Libertadores y pretenden pelear arriba en esta Copa de la Liga Profesional (donde defiende el título de campeón), Central Córdoba -mejorado desde la llegada de Rondina- piensa en la sumatoria de puntos para la tabla del descenso.

Sin mayores novedades en el listado de viajeros, vuelve a estar Wanchope Abila entre los concentrados pero, esta vez, con firmes posibilidades de ir al banco, cosa que no ocurrió en Paraná. Al vuelo charter que llevó al plantel hasta Santiago del Estero, se subieron Burián, Chicco, Sandoval, Goltz, Garcés, Meza, Novillo, Nardelli, Gallardo, Delgado, Teuten, Lértora, Moschión, Vega, Aliendro, Pierotti, Farioli, Bernardi, Sánchez Miño, Farías, Beltrán, Leguizamón, Abila y el Pulga Rodríguez. Como se aprecia, una nutrida delegación y sin problemas de lesionados que no puedan estar a las órdenes del técnico, que puede colocar en cancha lo que realmente pretende.

A propósito de ello, el poco tiempo de trabajo llevó a Falcioni a palpitar un mismo equipo, sin cambios en función de lo que utilizó desde el arranque ante Boca y Godoy Cruz. Es decir que Burián; Sandoval, Garcés, Novillo y Delgado; Aliendro, Lértora, Sánchez Miño y Bernardi; Farías y Rodríguez serían los once que arrancarán el partido ante los santiagueños en el Madre de Ciudades, escenario que no le cae bien a Colón pues la única vez que jugó allí, cayó derrotado por 4 a 0 en la final por el Trofeo de Campeones del año pasado.

Habrá que ver también cuál es la postura estratégica de Falcioni para este partido. Contra Boca, la idea fue neutralizar al rival, quitarle espacios y "maniatarlo". Esto obligó a que, por ejemplo, Farías tuviese que correr mucho por el costado izquierdo ante cada subida de Advíncula, que no escatimó esfuerzos a la hora de trepar por el lateral. Pero esa generosidad y solidaridad del juvenil delantero, hizo que muchas veces quedara afuera de la posibilidad de desequilibrar en los últimos metros de la cancha.

Central Córdoba no es Boca, por lo que se supone que el planteo puede llegar a ser un poco más ambicioso, como lo fue en el segundo tiempo ante Boca, obligado por las circunstancias; o como ocurrió el jueves pasado en Paraná, cuando tuvo enfrente a un Godoy Cruz que supo controlar el partido desde la tenencia de la pelota, pero que en las áreas perdió con amplitud.

El partido "especial" para el Kily Vega

No será un partido más para Cristian Vega, que durante catorce años vistió la camiseta de Central Córdoba y llegó a ser capitán del equipo. Será muy especial, fueron muchos años vistiendo la camiseta del Ferroviario, pero si me toca jugar intentaré ser lo más profesional posible y dejar de lado las distintas sensaciones que seguramente me invadirán", dijo el "Kily" en una entrevista con el colega El Liberal.

"Seguro que con el correr de los días, incluso el día del partido, dimensionaré con más claridad. Siempre supe que en la tercera me tocaría, pero llegó más rápido de lo esperado", confesó. "Imagino un lindo momento. Espero disfrutarlo al máximo. Son cosas que difícilmente se repitan así que deseo que quede en mis recuerdos como un gran día", añadió.

El volante aún no sabe con quién de sus ex compañeros cambiará su camiseta: "Ya me la pidieron unos cuantos, así que seguro vamos a intercambiar la camiseta". El jugador bandeño también se refirió a su presente en Colón. "Estoy adaptándome y a pesar de que todo es nuevo y distinto para mí, se me hace más fácil porque me recibieron de la mejor manera, tanto dirigentes, cuerpo técnico, compañeros y colaboradores. Y los hinchas, a pesar de que mi vínculo con ellos está por comenzar", dijo.

"Sabía que llegaba a un equipo con una base importante y buenos jugadores, donde iba a tener que luchar por un lugar. Siempre trabajo para estar al 100%, así cuando el técnico y el equipo me necesiten pueda aportar mi granito de arena. El sumar minutos ayuda mucho en la confianza, así también acercarme al objetivo inmediato que es lograr fluidez en el juego con mis compañeros en partidos oficiales", agregó.

Por último, el "Kily" Vega confesó el motivo por el cual eligió el dorsal 32 en Colón. "La mayoría de los números bajos estaban ocupados. Mi primera opción fue elegir el 5, pero como te dije estaba ocupado, entonces busqué dos números que al sumarlos me dé 5", explicó entre risas el volante central.

En cuanto al equipo, el delantero Abel Argañaraz será el reemplazante del lesionado Claudio Riaño en Central Córdoba, que mañana recibirá a Colón de Santa Fe, desde las 21.30. Riaño, de 33 años, está afectado por un desgarro de 10 milímetros en el bíceps femoral de la pierna izquierda, molestia que lo sacó del cotejo del miércoles pasado ante Tigre (1-1), a los 11 minutos del primer tiempo.

El técnico "ferroviario", Sergio Rondina, no prevé realizar otras modificaciones en el equipo, que será con: Christopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Jesús Soraire, Matías Laba y Alejandro Martínez; Francisco González Metilli; Argañaraz y Renzo López.