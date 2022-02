https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Giro en la causa

Confirman que la droga incautada al "Paisa" Aquino no contenía carfentanilo

Las drogas secuestradas en los allanamientos no presentaban el opioide que se utilizó para cortar la sustancia que hace tres semanas provocó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones.

Crédito: Noticias Argentinas

Las drogas secuestradas en los allanamientos en los que se detuvieron a Joaquín "El Paisa" Aquino y a otras seis personas acusadas de tráfico de estupefacientes en el partido bonaerense de San Martín, no presentaban rastros de carfentanilo, el opioide que se utilizó para adulterar la cocaína que hace tres semanas provocó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones. Fuentes judiciales informaron que los peritos del Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina (PFA) obtuvieron estos resultados al analizar las dosis incautadas con el Reactivo de Marquis. Según los investigadores, ese reactivo se suele utilizar para detectar la presencia en la cocaína analizada de anfetaminas u opioides y los expertos explicaron que si el reactivo se pone de color naranja, significa que contiene anfetaminas, en cambio si se torna violeta, hay algún opioide. Estos peritajes habían sido ordenados, a pedido del fiscal federal Paul Starc, por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta. Ambos investigaban desde el año pasado, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), una banda que vendía, presuntamente liderada por "El Paisa", cocaína en la Villa Loyola y la Villa Sarmiento, de San Martín. Sin embargo, cuando comenzaron a producirse las muertes e intoxicaciones por cocaína adulterada adquirida en los asentamientos de Puerta 8 y la Villa 18, la Policía bonaerense sospechó que Aquino podría haber sido quien proveyó esa droga. Mientras tanto, en la causa que se inició en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín por los fallecimientos e internaciones, los peritos de la Procuración bonaerense sí detectaron carfentanilo en la cocaína secuestrada en los procedimientos realizados en la Puerta 8 de Loma Hermosa y en los que detuvieron a otros seis imputados. El carfentanilo es un opioide 10 mil veces más potente que el fentanilo y la heroína, y que tiene un uso exclusivamente veterinario ya que sirve para dopar animales de gran porte como elefantes y rinocerontes. A su vez, aún resta definir si la causa de la UFI 16 pasa al juzgado federal de Tres de Febrero, tal como lo solicitaron desde esa fiscalía y lo dispuso luego el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari. El magistrado coincidió con el pedido del fiscal Germán Martínez y explicó que "la gran cantidad de droga incautada excede la que comúnmente suele manejar el último peldaño de tráfico o venta al menudeo" lo que "denota la presencia de una organización vinculada al narcotráfico". "No se debe olvidar que el fuero federal es la jurisdicción originaria para este tipo de delitos y tiene preeminencia si hay conflicto de competencias", agregó Grammatico Mazzari. Por su parte, Aquino y otros seis acusados fueron procesados con prisión preventiva el viernes pasado por el juez Culotta, quien les atribuyó el delito de "tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra". De acuerdo a la acusación, esta banda aparentemente actuaba en Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, todas en el partido de San Martín. "El Paisa", quien el jueves pasado fue alojado en la alcaidía del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del Palacio de Tribunales, aseguró en su indagatoria ante el juez que la droga hallada en su domicilio fue "plantada" por la Policía. En la misma resolución quedaron imputados y detenidos por el mismo delito Aldana Benítez, pareja de "El Paisa". La medida también incluyó a Mónica Altamirano, hermana de Benítez y pareja de otro de los detenidos, Alberto Medina; Julio César Ferrari, Marcelo Canhue y Jonathan Granero, quienes también permanecen detenidos. De acuerdo a los pesquisas, Ferrari quedó como imputado de ser "el cocinero" de la droga y ya estuvo preso por otras causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes. En tanto, a Canhue se lo acusó de ser uno de los que guardaba la droga antes de que fuera distribuida y comercializada. Y respecto de Medina, los investigadores sospechan que actuaba como "chofer" de la banda para trasladar los estupefacientes y el dinero producto de la comercialización de los mismos. Todos los imputados en este expediente afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo "El Paisa" el presunto "organizador" de la banda. Con información de Télam

