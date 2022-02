Zverev pidió disculpas por su descalificación en el Abierto de México

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Utilizaré los próximos días para pensar en mis acciones y en cómo puedo asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir", expresó el alemán.

El tenista alemán Alexander Zverev se disculpó tras ser expulsado del torneo de Acapulco por golpear varias veces la silla del árbitro con su raqueta a modo de protesta ante una decisión del colegiado.

"Es difícil expresar con palabras lo mucho que lamento mi comportamiento durante y después del (partido de) dobles de ayer", escribió Zverev en Instagram en referencia al partido en el que cayó junto con el brasileño Marcelo Melo contra el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Leiovaara por 2-6, 6-4 y 6-10.

"Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi estallido hacia él fue incorrecto e inaceptable, y estoy decepcionado conmigo mismo. Simplemente no debería haber ocurrido y no hay excusa", comentó.

"Utilizaré los próximos días para pensar en mis acciones y en cómo puedo asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir", añadió el tenista de 24 años.

Zverev fue expulsado por la ATP del torneo de Acapulco después de golpear la silla del árbitro tras su derrota en el partido de dobles.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche (hora local), Alexander Zverev ha sido descalificado del torneo de Acapulco", comunicó la organización.

El alemán de 24 años se había molestado previamente por una decisión tomada por el árbitro. Zverev, quien se alzó con el título en Acapulco el año pasado, debía jugar en el cuadro individual contra su compatriota Peter Gojowczyk en octavos de final.

Todavía se desconoce si podrá participar en el siguiente torneo en su calendario, el de Indian Wells en Estados Unidos. La ATP no quiso comentar si el alemán deberá afrontar mayores sanciones que la expulsión del torneo mexicano.

