"¿Querés ser mi novio?": la propuesta de una hincha de Unión en pleno 15 de Abril

Aylin Mergen y Edgardo Gaitan protagonizaron un emotivo momento en la tribuna de la cancha del Tatengue. Con el grito de gol de Jonathan Álvez de fondo, la hincha le propuso noviazgo a su compañero.

En la noche del martes, Unión llenó de alegría a todos sus hinchas tras conseguir una victoria más en la Copa de La Liga. El equipo de Gustavo Munúa se mantiene invicto y comparte la cima de la Zona A con Platense, ambos con 7 puntos. El Tatengue logró ganar un partido cerrado ante Atlético Tucumán, pero otro que se llevó un premio del 15 de Abril fue Edgardo Gaitán.

En las tribunas del estadio ubicado en la Avenida López y Planes se vivió un momento se suma ternura. A los 10 minutos del segundo tiempo, el “Loco” Álvez abrió el marcador y con su grito de gol de fondo, la que abrió una bandera con un emotivo mensaje fue Aylin Mergen. “¿Querés ser mi novio?”, se podía leer en aquel trapo que no estaba colgado, porque era para “Pepi” Gaitan, su compañero de cancha. El acto de amor quedó retratado en una foto que se tomaron los dos y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

En diálogo con El Litoral, Pepi contó cómo fue el momento en que tuvo que dejar de gritar el gol de Álvez para caer en la semejante propuesta que le estaba haciendo su, ahora, novia. “Siempre me dijo que ella me lo quería proponer, porque el hombre no siempre tiene que ser el que lo hace. Pero nunca pensé que iba a hacer algo así” confesó entre risas.

Los hinchas habían disfrutado de la previa del partido juntos y estaban ubicados en la tribuna cuando el “Loco” Álvez marcó para Unión. “Empecé a gritar eufórico y a abrazarla, pero ella quería que la suelte. En ese momento, Aylin saca una bandera que pensé que era para los jugadores, pero me pidió que la lea y decía ‘¿querés ser mi novio?’. No pude contenerme y empecé a lagrimear”, sostuvo el tatengue.

El gol de Unión y su amor se le habían juntado a Pepi, quien de la emoción no había atinado a responder la propuesta de la hincha. “¿Y? ¿Si o no?”, apuró Aylin, quien recibió una respuesta cargada de cariño: “obvio que sí”, contestó Pepi.

Tras la emotiva historia que recorrió las redes sociales y se llevó miles de likes, Edgardo confesó que él ya le había propuesto noviazgo a Aylin. Pero la hincha de Unión no se quedó con aquel pedido que Pepi le hizo por octubre de 2021 y fue por más. Ahora, los tatengues tienen dos fechas de aniversario, pero el novio hizo una aclaración: “le propuse ser novios el 29 de octubre y ella el 22 de febrero. No hablamos del mes, pero sí del día. Mi número favorito es el 22, así que va a quedar ese día”, aclaró.