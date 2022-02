https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.02.2022 - Última actualización - 8:22

3:45

El Fiscal de Estado fue convocado por el sumario administrativo que realizó en el Ministerio de Seguridad ordenado por el gobernador. Pidieron que la documentación recabada sea enviada a Legislatura.

Investigación oficial A puertas cerradas, Rubén Weder dio explicaciones a diputados por la causa del ex ministro Sain El Fiscal de Estado fue convocado por el sumario administrativo que realizó en el Ministerio de Seguridad ordenado por el gobernador. Pidieron que la documentación recabada sea enviada a Legislatura. El Fiscal de Estado fue convocado por el sumario administrativo que realizó en el Ministerio de Seguridad ordenado por el gobernador. Pidieron que la documentación recabada sea enviada a Legislatura.

Durante noventa minutos, el fiscal de Estado, Rubén Weder, estuvo reunido con un grupo de diputados, cuerpo que lo citó mediante una resolución para conocer el estado de avance de la investigación que le ordenara realizar el gobernador Omar Perotti, ante la sospecha de que el ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, habría dispuesto el armado de perfiles de ciudadanos de la provincia de Santa Fe, sin medir orden judicial alguna, y que podrían ser producto de tareas de espionaje. La convocatoria había sido presentada por el diputado justicialista Luis Rubeo. El Fiscal asistió acompañado por el secretario de Gobierno, Oscar Urruty.

La explicación del funcionario del Poder Ejecutivo se ciñó a la investigación administrativa que lleva adelante donde admitió que en algunos casos la documentación había sido incautada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que tienen a su cargo la investigación penal.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, y comenzó con una breve exposición del propio Weder sobre los alcances del decreto donde el gobernador le ordenó realizar una investigación interna. Tras la reunión, Rubeo le dio a El Litoral su interpretación sobre esa decisión. "Creo que el gobierno, el 29 de noviembre, ante la contundencia de los hechos dictó una medida administrativa para ponerse acorde con las circunstancias. Todos sabemos que no habrá ningún funcionario público que confiese haber cometido ese tipo de ilícitos. En ese momento, el gobierno buscó estar a la altura de las circunstancias", opinó el justicialista que mantiene distancias con la Casa Gris y que siempre fue crítico de la gestión de Sain en Seguridad.

Al retirarse de la reunión, varios legisladores admitieron que no hubo revelaciones de Weder sobre el presunto espionaje. "No hubo nombre alguno" coincidieron varios reconociendo que esa tarea le corresponde al MPA.

Rubeo subrayó que el Fiscal de Estado informó que detectó "que había una mezcla entre la Agencia de Investigaciones que funciona dentro del MPA con la dirección de Investigaciones Administrativas del Ministerio de Seguridad donde había claves compartidas respecto a informaciones que se pedían y demás". Cabe señalar que la competencia de Weder es sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo no así sobre el Poder Judicial. Acotó Rubeo que "Weder tiene la certeza de que no se ha llevado adelante ningún tipo de investigación que no contara con el CUIJ (clave única de investigación judicial) que es la clave que autoriza a los funcionarios a poder investigar a determinadas personas, previamente contar con orden judicial".

No obstante los legisladores quieren saber qué empleados fueron alcanzados por el sumario, el cuestionario que se les hizo y se le pidió que esa data sea girada a la Cámara, compromiso que el Fiscal se comprometió a hacer en breve tiempo. Pero también Weder les aclaró que parte de la documentación elaborada por el organismo ya fue elevada al propio MPA a pedido de los fiscales que llevan adelante la investigación penal.

"Solicité que se nos manden las actuaciones porque hay contradicciones manifiestas. Varias personas que aparecen en esos supuestos listados de investigados de esta especie de espionaje ilegal fueron notificadas por el MPA, se supone que hay elementos y esta es la contradicción que tenemos. Ahora, administrativamente el Fiscal de Estado no puede hacer más de lo que hizo", señaló Rubeo. El legislador justicialista dijo que ahora esperará la imputación de los fiscales pero no descartó mocionar la convocatoria al fiscal general, Jorge Baclini, para requerirle explicaciones sobre la investigación penal en marcha.

Querellante

La semana pasada, el Fiscal de Estado fue notificado de que la provincia fue admitida como querellante en la investigación penal abierta por el presunto espionaje en el Ministerio de Seguridad. También los legisladores le preguntaron a Weder sobre el alcance. "Nos presentamos en función del decreto del gobernador que entendió que se pudo haber lesionado alguna institución o el pueblo de la provincia", fue la explicación escueta y que no llevó a más preguntas.

Presupuesto

La Cámara de Diputados será la única que sesionará en la fecha y postergará la definición sobre el Presupuesto 2022 para la próxima sesión ante la falta de acuerdo y de diálogo con el Poder Ejecutivo. La decisión de la mayoría de los bloques es trabajar en la próxima semana en un dictamen que contenga los límites en endeudamiento y otros ítems para llevar el proyecto al recinto. El Senado, en tanto, sería convocado recién para el jueves venidero.