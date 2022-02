Luminarias en circunvalación: "anunciaron tres veces una obra que no se está haciendo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara Baja provincial aprobó un pedido de informe presentado por el diputado Sergio “Checho” Basile para conocer detalles sobre las “obras de iluminación” en la circunvalación de Santa Fe.

A raíz del estado actual de la iluminación en circunvalación y los reiterados hechos de inseguridad que se viven en ese corredor, el diputado del bloque UCR Evolución, Sergio “Checho” Basile, presentó un proyecto donde solicita al Ejecutivo que informe en qué instancia se encuentran las obras que subsanarían el problema en el tramo comprendido entre la ciudad de Santa Fe y la localidad de Gobernador Candioti. Cabe destacar que el Gobierno Provincial anunció la licitación y posterior ejecución de las obras en reiteradas oportunidades.

Al respecto, el legislador expresó: “El tema de la iluminación de circunvalación oeste es figurita repetida en el discurso del ejecutivo provincial y nacional. Anunciaron partidas presupuestarias, licitaciones, ejecuciones y no pasa nada. En Noviembre de 2020 el Jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional dio declaraciones a la prensa donde expresó el interés del gobernador en trabajar sobre el proyecto junto a la UTN y fue optimista al declarar que estaría realizada la obra en 2021, hecho que claramente no sucedió”.

“El año pasado anunciaron dos veces la obra: primero en octubre y luego noviembre. En esta ocasión fue el administrador de Vialidad Provincial el optimista: dijo que se iba a licitar la obra en los últimos meses de ese año para ejecutarlas entre enero y junio de 2022. Todavía estamos esperando a ver qué pasa” esgrimió Basile.

“Parece una cargada” expresó el legislador al recordar que las obras ya tienen designado fondos nacionales a partir del acuerdo que firmaron el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Publicas de la Nación Gabriel Katopodis en octubre del año pasado y que prevé una inversión nacional de $ 10.000 millones en los accesos a la ciudad de Santa Fe.

“Sólo con recorrer el trayecto que comprende dicha vía de comunicación para comprobar que las obras anunciadas no comenzaron a realizarse, con el agravante de que las luminarias existentes, en muchas ocasiones, no se encuentran en funcionamiento. Sin dudas, la iluminación de este trayecto significará mayor seguridad, no solo vial, sino ciudadana” concluyó el diputado.