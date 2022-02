https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.02.2022 - Última actualización - 26.02.2022 - 10:39

20:33

La policía federal allanó la celda de la "Curandera" o "Mae umbanda" Vanesa Sarabia y la de Juan Pedro Calderón, alias "Pato". Les secuestraron celulares. Una investigación de la fiscalía federal N° 1 determinó que ambos seguían manejando sus respectivas organizaciones a pesar del encierro.

Operativo Dos jefes narcos dirigían sus bandas por teléfono desde la cárcel La policía federal allanó la celda de la "Curandera" o "Mae umbanda" Vanesa Sarabia y la de Juan Pedro Calderón, alias "Pato". Les secuestraron celulares. Una investigación de la fiscalía federal N° 1 determinó que ambos seguían manejando sus respectivas organizaciones a pesar del encierro. La policía federal allanó la celda de la "Curandera" o "Mae umbanda" Vanesa Sarabia y la de Juan Pedro Calderón, alias "Pato". Les secuestraron celulares. Una investigación de la fiscalía federal N° 1 determinó que ambos seguían manejando sus respectivas organizaciones a pesar del encierro.

Cárcel de Piñero

Foto: Archivo/Marcelo Manera.

La Policía Federal allanó una celda en la cárcel de mujeres de Rosario y otra en la de Coronda en busca de teléfonos celulares. En la primera está alojada Vanesa Saravia, más conocida como la "Curandera" o la "Mae umbanda", quien cumple condena firme como organizadora de una banda narco. Ella tenía un aparato escondido en una ventana. La segunda es ocupada por Juan Pedro "Pato" Calderón, que en los próximos meses enfrentará un juicio por infracción a la ley de estupefacientes. El procedimiento realizado este viernes fue ordenado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, a pedido del fiscal que interviene en la causa, el doctor Gustavo Onel.

Tanto la "Curandera" como el "Pato" son presos "de alto perfil", que eran investigados desde tiempo atrás por el funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien tenía la presunción de que ambos continuaban dirigiendo desde prisión las operaciones ilegales de sus respectivas organizaciones. Todo se pudo comprobar luego de distintas pericias realizadas sobre líneas utilizadas por integrantes de las bandas.

La resolución judicial también insta a las autoridades penitenciarias a que prohíban "las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios" y que se impida "que las personas mencionadas se contacten con el exterior sin un adecuado control".

El "Pato"

La misma fiscalía de Onel fue la que a mediados del año pasado solicitó la elevación a juicio para el caso del "Pato" Calderón, en donde él está acusado -junto a otras dos personas- de almacenar casi 200 kilos de marihuana que fueron secuestradas durante un operativo en calle Alberti al 4000 de la ciudad de Santa Fe. Según la investigación, este sujeto fue quien compró los panes compactados de esta sustancia y los trasladó al domicilio en el que fueron hallados luego por la policía.

Onel, en su solicitud al juez, explica que se pudo comprobar que Calderón se comunicaba mediante mensajes de audio por la aplicación Whatsapp con su pareja N.R. al menos desde octubre del año pasado. Todo se pudo extraer del teléfono que se le secuestró a ella.

"Él me lo da contraboleta y yo gente no tengo, y en mi casa en donde estoy en plena avenida tanto de eso no se mueve, entonces si vos me decís que tenés ahí un par que más o menos como vos te manejabas ahí adentro, bueno yo la hago a la vuelta, la entro, yo la entro, le damos para adelante, y salimos adelante vos, yo y nosotros, pero ayúdame", le pidió la mujer en octubre.

Él le respondió: "Bueno yo tengo dos, que ya lo tiene a ese cuartito, ya te lo hago meter, a una semana…ese cuartito, pedile pedile al Melli. Mirá hacele así, pedile medio kilo por semana, decile, y yo te lo hago meter, y ganás vos y gano yo".

En otro audio a ella es le escucha preguntarle sobre qué hacer "si llega blancanieve al mediodía".

La "Curandera"

Vanesa Saravia fue detenida el 7 de noviembre de 2019 en la ciudad de Santa Fe, acusada de liderar una banda a la que ese día se le secuestró 147 kilos de cocaína, automóviles de alta gama e importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, entre otras cosas.

Algunos peritajes realizados sobre teléfonos vinculados a la "Curandera" captaron en enero de este año varios mensajes "codificados" de la mujer.

"Y sí tengo que hacer preparar el kilo, tengo que hablar con el alemán, tengo que hablar con uno, con el otro, con el otro el del Rosario, que le diga si voy a viajar. Es un quilombo", se le oye decir a ella a un tal Martín.

Luego, a una mujer identificada como Mica le reclama: "Escucha, llámale a ella y decile que vos me vas a comprar a mi helado, que le vamos a dar diez de helado, esta cagada de hambre, le damos diez de helado, que te deje entrar, que vos le das la palabra que te vas a portar bien y le damos los diez de helado y somos nosotros gorda, la mina vive falopiada". Posteriormente, en ese audio menciona: "Activa que yo el miércoles le traigo los diez a la olla y divina, y divina pasamos el miércoles, qué valor...".