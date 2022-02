https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.02.2022 - Última actualización - 17:49

17:41

En nuestra ciudad

Un encuentro entre ex campeones que debería repetirse más seguido

Hace pocos días, impulsado por el ex campeón argentino y sudamericano Claudio Martinet, se llevó a cabo un almuerzo en el Quincho de Chiquito del cual formaron parte varios ex boxeadores santafesinos y de otras localidades del país. Lógicamente, abundaron las anécdotas pero faltó tiempo para conocer más.

Que no se corte. Hace unos días se organizó un almuerzo en el Quincho de Chiquito que reunió a varios ex boxeadores que han tenido una destacada trayectoria, tanto amateur como profesional. El encuentro sirvió para conocer y recordar muchas anécdotas, de las alegres y de las no tanto; y además, no faltó el recuerdo para dos asiduos asistentes a este tipo de reuniones: Juan Domingo "Martillo" Roldán y Juan Carlos "El Zurdo" Fernández. Crédito: Gentileza FaceBox

El colega santafesino Jorge Daniel García es quien en su sitio de boxeo FaceBox publicó una nota en la que muestra a varios ex boxeadores de nuestra ciudad, acompañados por ex colegas de otras localidades vecinas, como así también de localidades de Buenos Aires, reunidos en el Quincho de Chiquito, sitio emblemático, desde siempre, para los amantes de la actividad boxística. El encuentro, propiciado mayormente por Claudio Víctor Martinet, se llevó a cabo al mediodía en el mítico lugar gastronómico atendido magistralmente por Mari Verón y su gente, a pocos metros del monumento a Carlos Monzón, el gran campeón mundial mediano de la década del '70. "Sobre la costa de la Laguna Setúbal, el sol acompañó a pleno el mediodía del pasado sábado 19 de febrero. Además de las exquisiteces de pescado que se degusta en el Quincho de Chiquito, los amigos del boxeo disfrutaron y pasaron una inolvidable jornada plagada de diálogos y anécdotas. De varios puntos del país (muchos de la ciudad bonaerense de Bragado) recorrieron los kilómetros necesarios para compartir este grato momento", escribió Jorge García en su página. "El ideólogo de estas peñas con ex boxeadores, como lo viene haciendo desde hace más de una década en Santa Fe y zona, es Claudio Víctor Martinet (ex campeón argentino y sudamericano en categoría pluma, campeón sudamericano en categoría superpluma). Su idea siempre fue la de reunir a la gente del ambiente del boxeo, en especial a ex colegas para recordar los buenos momentos, contar anécdotas, recordar a quienes no están, y brindar reconocimientos a quienes dejaron una huella en este deporte", continuó manifestando acertadamente García en su texto. El colega nombró a todos los presentes en ese almuerzo, que pide a gritos una nueva edición, la que seguramente está siendo proyectada, quizás en Bragado, ciudad en la que ya se ha realizado alguna vez. Participaron de la reunión: Alberto Pacheco (categoría mosca, 53 peleas de amateur, dos veces campeón argentino y una sub campeón, sub campeón latinoamericano); Máximo "El Cacique" Lencina (boxeador profesional de Bragado); el chaqueño Aldo Galarza (división medio-mediano, medianos jr. y mediano); Carlos Ríos (en 1999 se enfrentó con Floyd Mayweather). Rubén Rojas, de la ciudad de San Jorge; Alejandro "Araña" Pacheco, de San Justo; Hilario Rojas, de San Martin de las Escobas, estos últimos son entrenadores de boxeo. Al igual que Juan Carlos Lucca de San Justo, Juan Carlos Aguirre (campeón argentino juvenil amateur, categoría superwelter pero peleaba en mediano en su época profesional, en la actualidad es entrenador de boxeo); Carlos "Pepón" Molina (ex boxeador profesional en peso welter, actualmente entrenador de boxeo). También compartieron la gran mesa el profesor de educación física Jorge Artucio, siendo preparador físico de Carlos Monzón, y dedicando gran parte de su carrera profesional al boxeo y al fútbol, sus dos pasiones (fue jugador de Unión), Daniel "Dany" Sclarandi (ex boxeador profesional de Lomas de Zamora, categoría superwelter); Norberto Rufino Cabrera (ex sparring de Carlos Monzón; en 1979 se enfrentó a Marvin "Maravilla" Hagler en la Esplanade de Fontvieille, en Montecarlo, Mónaco). Jorge Carballo, entrenador de boxeo; Ramón Miguel Quinteros, Ariel Quinteros, promotores de boxeo; Juan "Terín" Lencina (división liviano, con 46 peleas profesional, campeón Argentino en 2012, de Bragado); Telmo Bazán (ex boxeador amateur, de Santa Fe); el ex boxeador de Colon, Alberto Torres; Fernando Cabrera (hijo de Norberto Rufino); Darío Girón, Máximo Lencina, padre del "Cacique" y "Terín" Lencina. También dijeron presente el ex boxeador mendocino Juan Ramón "Cachito" Astorga, (categoría gallo, luego pluma, ganó el campeonato de aptitudes, campeón argentino y sudamericano, actual entrenador de boxeo en La Matanza). En varios momentos del almuerzo (y en la extensa sobremesa también) surgieron los recuerdos para dos destacados pugilistas, pero sobre todo amigos. Se trata de Juan Domingo "Martillo" Roldán y Juan Carlos "El Zurdo" Fernández, quienes han formado parte de esta hermosa "banda" y han concurrido a varias de este tipo de reuniones. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

