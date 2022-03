https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.03.2022 - Última actualización - 9:18

9:12

“Se va a trabajar fuertemente para contar con un equipo importante de trabajo. Es fundamental y necesario para Felicia”, aclaró Stettler. Además autoridades locales avanzan con gestiones ante Pami y Anses.

Departamento Las Colonias Felicia: sumarán más profesionales al Gabinete Social “Se va a trabajar fuertemente para contar con un equipo importante de trabajo. Es fundamental y necesario para Felicia”, aclaró Stettler. Además autoridades locales avanzan con gestiones ante Pami y Anses.

Con el objetivo de mejorar los servicios sociales que la comuna brinda a sus vecinos, autoridades del Ejecutivo local avanzan en la ampliación del gabinete psicopedagógico.

Sobre este tema el presidente comunal Félix Stettler manifestó que la idea es contar con un equipo de profesionales que desarrollen un trabajo conjunto con instituciones educativas, de salud y deportivas de la localidad.

“Contar con un gabinete psicopedagógico es fundamental y una necesidad imperiosa para la actual gestión de gobierno. En mi anterior gestión a cargo de la comuna contábamos con un gabinete integrado por una asistente social, una psicopedagoga y nutricionistas. Necesitamos volver a contar con un equipo con más profesionales”, destacó Stettler.

En este sentido el presidente comunal de Felicia señaló que actualmente el gabinete cuenta con una sola Asistencia Social.

“Al ingresar nuevamente nos encontramos con que el gabinete contaba con un sólo profesional, una Asistente Social que está trabajando en la oficina. No decimos que no de resultado, de hecho si se trabaja bien, pero necesitamos que un gabinete este in situ y trabaje con las escuelas primarias, secundarias, el Centro de Salud y el hogar de ancianos a los efectos de escuchar las problemáticas y donde debemos atacar para solucionar el problema”, puntualizó Stettler quien agregó que se hará un trabajo conjunto muy fuerte.

Foto: El Litoral

“Se va a trabajar fuertemente en contar con un equipo importante de profesionales. Es fundamental y una premisa para esta gestión. Además se trabajará para perfeccionar la atención del juzgado de faltas. Todos estamos trabajando a full en los distintos sectores para logra muchas cosas para los habitantes de Felicia”.

Pami

Por otra parte Stettler manifestó que se está trabajando con el senador Rubén Pirola y con los funcionarios de Pami y Anses de Esperanza, para lograr que el Hogar de Ancianos Marita pueda tener relación con el organismo nacional, y de esta forma facilitar el funcionamiento del mismo.

“Al ser un hogar de ancianos privado la erogación de dinero es muy importante y más después de la pandemia de Coronavirus, donde el recupero ha disminuido de una manera muy grande. Estamos trabajando fuerte con eso. Es un compromiso que tomé en campaña, para logra adherir el hogar al Pami. Allí trabajan 10 personas, no queremos el desarraigo de nuestros abuelos, que ellos estén con su gente y en su lugar”, amplió.

Plan Incluir y nuevas obras

En tanto en el marco del Plan Incluir, el Jefe Comunal comentó que se presentó un proyecto para el recambio de luminaria tradicionales por LED.

“Hacen falta muchas luminarias en sectores de cuadras que están con poca iluminación. Eso lo estamos gestionando. Además por pedido de un grupo de vecinos vamos a avanzar en la construcción de una cuadra de pavimento. Cuando tengamos la nomenclatura, y el valor del metro lineal, vamos a estar presentarlo a cada frentista. Ellos ya dieron el visto bueno para avanzar. Se hará por contribución de mejoras”, aclaró.

En este sentido Stettler precisó que se avanzará en mejorar el sistema de provisión en la planta de ósmosis inversa.

“Aún queda un excedente de Obras Menores 2021, y estamos tratando de mejorar el sistema de entrega de agua de ósmosis inversa. Sería a través de la entrega de una tarjeta magnética a cada vecino. Este servicio actualmente sin control, se está malgastando el recurso y mucha gente que no pertenece a la localidad se lleva el agua de óptima calidad. Es necesario frenar este tema. Son casi 3 millones de pesos al año el desfasaje que nos genera mantener la planta. La idea es aplicar ese sistema de tarjeta magnética para evitar los problemas que actualmente tenemos”.

Por otra parte el titular del Ejecutivo local añadió que se trabaja en el proyecto de nuevas cuadras de pavimento para elevar a nivel nacional. “Sería para realizar obras en los sectores donde se ubican el hospital, las escuelas, las iglesias y los clubes. Por contribución de mejoras a las instituciones se les hace muy difícil. Estamos trabajando fuertemente en este tema para en el menor tiempo posible contar con esa obra”, añadió.