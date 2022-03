https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.03.2022 - Última actualización - 14:21

14:19

Puerto Rico

Embalsamó a su perro para no extrañarlo pero quedó con otra cara

Una familia decidió embalsamar a su perro chihuahua con quienes habían compartido varios años de vida, pero al ver el resultado sintieron que el animal no era el mismo que habían conocido.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Puerto Rico Embalsamó a su perro para no extrañarlo pero quedó con otra cara Una familia decidió embalsamar a su perro chihuahua con quienes habían compartido varios años de vida, pero al ver el resultado sintieron que el animal no era el mismo que habían conocido. Una familia decidió embalsamar a su perro chihuahua con quienes habían compartido varios años de vida, pero al ver el resultado sintieron que el animal no era el mismo que habían conocido.

El amor de una familia por su perro perdura más allá de la muerte del animal y para tenerlo siempre presente decidieron embalsamarlo.

Una joven decidió embalsamar a su chihuahua que había fallecido, pero cuando le devolvieron al animal el resultado no fue el esperado y su historia se volvió viral en las redes sociales.

El video del perro embalsamado obtuvo millones de reproducciones y cientos de comentarios. @yrtzrc Responder a @la_maliante_greasse ♬ sonido original - Yaritza Rico "Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se está desgastando, por lo mismo no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito", explicó la usuaria.

El perro de esta joven puertorriqueña ocupa un espacio en la habitación de la misma que reveló que no la cambia mucho de lugar porque empezó a "arruinarse". @yrtzrc Responder a @valdivia0_0 ♬ That's Not My Name - The Ting Tings Además contó que su chihuahua se llama "Chispita" y que murió hace siete años cuando no pudo soportar la caída desde un segundo piso. La propia narradora explicó que la idea de embalsamarla fue de su papá, así "se quedaba más tiempo con ellos".

"Ya sabemos que no quedó como ella era cuando estaba viva", señaló la joven que agregó que ahora su perro parece más un adorno de habitación que aquella mascota con la que supieron compartir momentos felices.

El Litoral en en

Temas: