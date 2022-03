https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nostálgico

La particular historia de Del Potro con LeBron James y Justin Timberlake tras ganar el US Open

El tenista tandilense realizó una entrevista con su ex colega Mariano Zabaleta y relató una serie de historias íntimas, entre ellas, una protagonizada en Nueva York durante 2009.

Del Potro alzando el trofeo tras hacer historia la superar a Federer por 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4) y 6-2. Crédito: Gentileza



Este 2022 está siendo uno de los años más emotivos en la carrera de Juan Martín Del Potro. Su semi retiro del profesionalismo luego del partido ante su compatriota Federico Delbonis en el ATP de Buenos Aires enalteció aún más se enorme carrera. Las constantes lesiones, principalmente en su rodilla derecha, lo alejaron de las canchas en gran parte de su vida como tenista. Las últimas cuatro operaciones en su rótula durante el lapso de 965 días lo obligaron a detener su actividad entre junio de 2019 y febrero de 2022. Tenés que leer Juan Martín Del Potro: "Es un punto y aparte" Mientras se somete a un nuevo tratamiento en Suiza, la plataforma Star Plus publicó una entrevista exclusiva que “La Torre de Tandil” y realizó con el ex tenista Mariano Zabaleta. En la misma, gracias a la confianza que existe entre ambos, se tocaron diversos temas de la intimidad de Delpo. Entre ellos algunos de sus noviazgos y el drama actual de sobrellevar la muerte de su padre. Zabaleta y Del Potro. Foto: Gentileza Sin embargo, dentro de las frases destacadas, sobresale un pequeño relato sobre lo que sucedió luego del US Open que el tandilense obtuvo en 2009 tras superar al mítico Roger Federer. "Después de ganar el US Open en 2009 me llamó Justin Timberlake para invitarme a una fiesta privada. Estaban todos los famosos de EEUU, y de repente, el más importante era yo. LeBron James le pedía permiso a los guardias para sacarse una foto conmigo”, comentó Del Potro. “Cuando termina la final era lunes porque el domingo se había suspendido por lluvia. Era la una y pico, llego al hotel y estaba todo cerrado, no sabía dónde ir a festejar. Después de cenar tipo dos de la mañana, suena el teléfono de mi habitación, raro. Era Justin Timberlake que había estado en mi partido y me invitó a una fiesta privada ahí en Nueva York como su invitado de honor”, comentó Del Potro. “Le pedí la dirección, era lunes no sabíamos qué hacer y de la nada esto. Era todo Hollywood, cantantes, gente famosa. Todos los que te puedas imaginar, ahí conocí a una actriz muy famosa también. De repente el más importante ahí era yo. Estaba LeBron James que lo conocí. Yo estaba rodeado de seguridad y estaba LeBron pidiendo por favor para sacarse una foto conmigo. Fue una locura esa noche, yo tenía 20 años. Así fue el festejo”, relataba aún sorprendido el ganador de la Copa Davis 2016. En aquel entonces, si bien las figuras nombradas aún estaban escalando la montaña de la fama para llegar a la cima donde actualmente se encuentran, Juan Martín sólo tenía 21 años de edad.

