https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.03.2022 - Última actualización - 10:19

10:18

Está destinada a galerías y espacios de arte de todo el país. Hay tiempo hasta el domingo 3 de abril. La 6MFAR2022 tendrá lugar el último fin de semana de mayo en el CEC.

En el sur provincial Abren convocatoria para participar de la MicroFeria de Arte Rosario Está destinada a galerías y espacios de arte de todo el país. Hay tiempo hasta el domingo 3 de abril. La 6MFAR2022 tendrá lugar el último fin de semana de mayo en el CEC.

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, convoca a espacios y galerías de arte de todo el país a participar de la sexta edición de la MicroFeria de Arte Rosario, que se realizará en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC).

La 6MFAR2022 tendrá lugar del 26 al 28 de mayo de 15 a 20 hs, con entrada libre y gratuita en el CEC (Paseo de las Artes y el río Paraná). Quienes deseen postularse tendrán tiempo hasta hacerlo el domingo 3 de abril, inclusive. El proyecto deberá presentarse completando un formulario en línea que está disponible en www.rosario.gob.ar/cultura.

Sobre la propuesta, Roberto Echen, director artístico del macro (museo de arte contemporáneo de Rosario) y curador de MicroFeria, expresó: “Luego de la última experiencia de MicroFeria, post pandemia, nos dimos cuenta de la importancia de la relación amistosa, incluso en situaciones que supuestamente tienen que ver con lo comercial y con la venta de obra. Por eso este año redoblamos la puesta y el eje curatorial tiene como título Nuevas amistades, porque le vamos a pedir a las galerías que apliquen que inviten a otros espacios, pero sin repetir el mismo que invitaron el año pasado”.

Y continuó: “Creemos que esto va a generar una feria que se siga superando a sí misma y generando la aparición de espacios que no están en el circuito, en una apuesta realmente federal, a espacios de ciudades que si no fuera de este modo probablemente no tendrían acceso”.

Podrán participar los espacios/galerías de arte que posean espacio físico de exposición y venta de producciones artísticas en el ámbito de la República Argentina, que realicen por lo menos 3 (tres) exposiciones al año. Las galerías/espacios seleccionados dispondrán de uno de los módulos expositivos y el espacio del stand es gratuito.

Para participar deberán presentar un proyecto a partir del eje Nuevas amistades que responda al eje curatorial de la 6MFAR como espacio anfitrión de una galería/espacio invitado. Es decir, para aplicar, la galería anfitriona deberá invitar a otra, la huésped, que formará parte de la propuesta curatorial. No se aceptará la presentación de la misma dupla de galerías que hayan compartido stand en 5MFAR2021.

El objetivo es que las galerías participantes estén abiertas a su entorno, lo que hace que su visibilidad sea óptima desde casi cualquier punto del espacio, para seguir ampliando las redes que ha postulado este programa –y al que han nutrido– desde su inicio. El CEC tendrá a su cargo la producción y el montaje específico quedará a cargo de las galerías/espacios participantes con asistencia técnica del CEC.

La selección de proyectos estará a cargo de un jurado que seleccionará hasta 15 galerías/espacios para formar parte del evento y se incluirá un mínimo de 4 galerías de la ciudad de Rosario que representen a artistas locales. El resultado de la selección se comunicará a partir del lunes 11 de abril en www.rosario.gob.ar/cultura.

Para más información, las personas interesadas pueden contactarse por correo electrónico a [email protected]