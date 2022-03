Jatón anunció que enviará los pliegos para licitar el sistema de colectivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde hace tres décadas el servicio no se moderniza. También adelantó que se licitará finalmente el Terminal de Ómnibus. Se remodelará el Teatro Municipal. Y que se construirán 30 Km. de bicisendas. Un plan de seguridad y un discurso orientado a las obras y la integración en los barrios.

Era casi un secreto a voces, hasta que llegó la palabra ahora empeñada como promesa: durante su tradicional discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, anunció que presentará los pliegos para que el Legislativo analice la futura licitación del transporte público de pasajeros por colectivos. "Es una decisión tomada. Nadie puede oponerse a la actualización de un servicio que no se moderniza desde la década de los '90", dijo.

Y trascartón, se metió en la coyuntura por el reparto de subsidios: "Tiene que haber una necesaria equiparación de la tarifa del transporte público de pasajeros a nivel nacional. No podemos seguir permitiendo que en el interior del país el boleto triplique al de ciudad y provincia de Buenos Aires. Cada vez somos más ciudades las que estamos dispuestas a dar esa batalla. Es necesario tener una mayor conciencia federal al respecto".

Hubo otros anuncios importantes. Jatón adelantó que "en los próximos días" se va a licitar la Terminal de Ómnibus. "Es la puerta de entrada de la ciudad para muchos turistas, y para muchos santafesinos y santafesinas. En pocos días se pondrá en marcha. Y vamos a remodelar el Teatro Municipal, que fue declarado monumento nacional en el 2011".

Uno de los tópicos de su discurso, en línea con el anuncio de la licitación de sistema de transporte público de pasajeros por colectivos, fue el plan integral de movilidad urbana. "Tenemos comprometido financiamiento nacional para ejecutar 30 km nuevos de bicisendas, además de aquellas que ya estamos llevando adelante en algunos barrios como Varadero Sarsotti, Camino Viejo a Esperanza, entre otros".

El Plan de trabajo para este 2022, según el intendente, estará centrado en 3 ejes: La gestión de políticas ambientales con foco en los residuos sólidos urbanos; la movilidad metropolitana sustentable y las obras necesarias para la conectividad, la logística y la infraestructura que favorezcan la integración territorial.

En el recinto lo escuchaban atentamente -además de los concejales- los funcionarios de su gabinete, y como invitados estuvieron presentes diputados provinciales y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, además de los rectores de las universidades públicas y privadas con asiento en la ciudad. En las gradas, la militancia no escatimaba aplausos.

Seguridad

El tema caliente en la agenda pública actual es al inseguridad en los barrios. El primer mandatario local no ahorró palabras en este punto, a diferencia de lo que pasó en en sus dos discursos de apertura anteriores en el recinto de Salta 2943. "Vamos a volver a reunir el Consejo de Seguridad Urbana, del que participamos junto a la provincia, al Ministerio de Seguridad, el Concejo y al MPA. Plantearemos la necesidad de seguir incorporando más patrullaje y mayor presencia policial", adelantó.

Y se permitió una licencia de interpretación y posición política: "(En materia de inseguridad) No puede haber lugar para la especulación política en un tema tan sensible a la comunidad. Por eso, pedimos una vez más que no haya miradas para el costado".

Pidió más cercanía de la policía con los vecinos. "Que sea más próxima (en elíptica alusión al retorno de la Policía Comunitaria, los efectivos "caminantes", un fuerte reclamo de las asociaciones vecinales). Necesitamos más fuerzas. Más y mejor justicia", reclamó.

Recordó que se sumaron nuevos Centros Territoriales de Denuncia en espacios municipales. Y aseguró que "se está fortaleciendo la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). Con más recursos y más capacidades. Buscamos que tenga una presencia disuasiva y cercana al ciudadano. Estamos próximos a comprar nuevas unidades para el patrullaje de plazas y parques, y seguiremos sumando cámaras y puntos de monitoreo".

En otro tramo, puntualizó: "Monitoreamos 210 alarmas comunitarias, sumando nuevos barrios como Varadero Sarsotti, Constituyentes, Guadalupe y Mariano Comas. Se seguirá trabajando fuertemente en el control de vehículos sin patentes o con chapas adulteradas: "Sabemos que esos controles son claves. La seguridad es un problema. Quizás, el principal problema", puso en contexto.

Obras de infraestructura

Todo el primer tramo de su discurso se lo dedicó a un detallado balance de las obras de infraestructura, particularmente realizadas en los barrios. En este punto, mencionó con énfasis que desde su gestión "se puso la mirada en el noroeste de la ciudad", puesto que era "una acto de justicia social con quiénes han sido históricamente postergados".

"Se empiezan a transformar completamente los barrios que atraviesa calle Menchaca: 20 de Junio, Santo Domingo, Juana Azurduy, Juventud del Norte y Loyola Sur. Después de muchos años, van a tener desagües pluviales y cloacales; asfalto e iluminación. 15 mil vecinos y vecinas van a ver mejorado su entorno, transformado el lugar que habitan. Con mejores calles, más espacios públicos y más equipamiento urbano. Ahora vamos por la segunda etapa de Camino Viejo", declaró el primer mandatario local.

Colastiné Sur fue fundado en 1662. "Son 360 años de historia y sin agua potable", recordó. "Hoy, la planta potabilizadora de agua de Colastiné Sur marca el inicio de una nueva etapa. La obra está a punto de ser finalizada. Cumplimos. Eso es lo importante", dijo con tono envalentonado.

Aludió al Desagüe Espora, "una obra que heredamos inconclusa y con muchos problemas ya está conectado. Ahora estamos encarando obras complementarias para conectar los barrios a partir de la provisión de asfalto: barrio San José, Espora entre Blas Parera y Peñaloza. Y pronto comenzaremos con la ampliación del desagüe para llegar hasta Camino Viejo".

En materia de espacios públicos remodelados, citó a las plazas de Nueva Pompeya, la de Scarafía y la de Los Troncos "cambiaron el barrio, con iluminación, arbolado y equipamientos totalmente nuevos".

Jatón adelantó que se ya está gestionada una inversión de 1.400 millones de pesos en Yapeyú; en Atilio Rosso y Estrada; en Los Hornos; y en Transporte y Villa Elsa. "A barrio Yapeyú estamos llevando pavimento, cordón cuneta, cloacas, desagües pluviales y alumbrado público. Ya empezaron las obras para recomponer integralmente el Bv. 12 de Octubre con luces, veredas y señalizaciones. Estamos poniendo en valor el corazón del barrio".

Barrio Las Ranitas tendrá acceso al agua gracias a la expansión del acueducto Santa Marta. También, Loyola Norte. "Además, estamos llevando adelante obras de saneamiento para su regularización y el acceso a los servicios básicos. San Agustín tendrá pavimento y cordón cuneta para que, finalmente, pueda ingresar el colectivo. Muy pronto lo haremos en 29 de Abril y Varadero Sarsotti", añadió.

Respecto a la matriz industrial de la ciudad, aseveró que se gestionaron los fondos ante Nación por 60 millones de pesos a través de un Aporte No Reintegrable para comenzar esa obra tan anhelada por todo el entramado industrial", agregó. Esos dineros irán al Parque Industrial Los Polígonos 1, donde "se priorizarán obras intra y extra muros para gestionarlas de manera conjunta. "La pavimentación de la última calle que quedaba sin asfaltar fue identificada como una prioridad".