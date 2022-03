https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo que dejó la apertura de sesiones ordinarias

Unos con Malvinas, otros con Ucrania y Saúl "guardado" en una oficina: perlas del Concejo

El bloque del PJ mostró carteles en conmemoración a los 40 años de la guerra de Malvinas. Y el de Juntos por el Cambio, de solidaridad con el pueblo ucraniano. Algunos suspicaces creyeron que aquello era una puja semiótico-ideológica. Perman fue al Concejo en su bici, pero no pudo participar de la sesión pues no está vacunado: se quedó en una sala.

El bloque de la UCR-Juntos por el Cambio expuso una bandera con los colores de Ucrania, el bloque del PJ mostró una pancarta con las Islas Malvinas. Mientras tanto, fuera del recinto se encontraba la bici de Saúl Perman. Crédito: Flavio Raina.

Por Luciano Andreychuk SEGUIR “‘¿Cómo que vino Saúl (por Perman, el concejal de Mejor)?’. Pero si no está vacunado, no puede asistir presencialmente al recinto”, observó atinadamente un cronista radial afuera de edificio del Concejo, mientras señalaba con su índice la bicicleta con la banderola blanca de “La Causa”. El rodado estaba, pero nadie había visto al edil.

En rigor, fue así: de acuerdo a lo que estableció el Legislativo el año pasado, ningún concejal ni empleado puede ingresar al recinto si no cuenta con esquema de inoculación anti Covid o al menos acreditando un PCR negativo. “Perman estuvo presente de forma virtual en una oficina contigua al Concejo”, le dijo a El Litoral el jefe de prensa del edil. Primera perlita que dejó el inicio de las sesiones ordinarias. Y lo segundo, quizás más llamativo aún: cuando ya todos estaban ubicados en sus lugares y el intendente Emilio Jatón se preparaba para ingresar al recinto a dar su tradicional discurso, ediles y edilas de UCR-Juntos por el Cambio expusieron en sus bancas carteles con la leyenda “Estamos con Ucrania”, con los colores de la bandera de ese país, que está siendo atacado e invadido por Rusia. Tenés que leer Jatón anunció que enviará los pliegos para licitar el sistema de colectivos

Por otro lado, en el extremo izquierdo, los concejales del PJ expusieron otros carteles: un dibujo en celeste y blanco de las Islas Malvinas y la frase: “¡Son y serán siempre argentinas!”. Incluso el concejal Juan J. Piedrabuena se sumó a este homenaje. Los ediles oficialistas del FPCyS evitaron cualquier tipo de proclama, y se dedicaron a escuchar y aplaudir tramos del discurso de Jatón.

Aquí las suspicacias comenzaron a deslizarse por los pasillos, incluso arriba, en las gradas, donde estaba la militancia jatonista y los trabajadores de prensa. ¿Era aquello una grieta “semiótico-ideológica” entre peronistas y radicales aliados a Cambiemos? ¿Los primeros no adherían a la causa Malvinas, y los segundos no se solidarizaban con el pueblo ucraniano? La cuestión fue aclarada rápido por sus propios protagonistas.

“Ambos mensajes quedaron como divididos, pero no fue intencional”, le dijo al El Litoral Juan J. Saleme, del PJ. “Por los 40 años y porque la gesta Malvinas nos une creímos pertinente poner los carteles desde hoy y hasta abril. De hecho, Hugo (por Marcucci, de Juntos por el Cambio) quería (un cartel de Malvinas) y después, en el desorden, no lo pudo poner”, declaró. El propio Marcucci dio su explicación. “Pusimos los carteles porque estamos viendo un ataque y una invasión feroz de parte de Rusia hacia un país libre y soberano como Ucrania. A esto lo condenamos y nos solidarizamos con el pueblo ucraniano. Creemos que corresponde tener este gesto. Yo hice impresiones de carteles suficientes para todos concejales, las puse a disposición; algunos lo colocaron, otros no”.

Y con respecto a los carteles que mostraron sus pares del PJ, dijo: “Les he pedido a quienes impulsaron los carteles de Malvinas que me den uno, pero finalmente no me lo facilitaron para poder ponerlo también en mi banca. Claro que nosotros estamos con la causa Malvinas. Si me hubieran facilitado el cartel de Malvinas lo hubiese puesto; a lo mejor hubo un impedimiento operativo, no lo sé…”, dijo.

“Se cumplen los 40 años de la gesta de Malvinas, y será un cartel que seguiremos poniendo en nuestros atriles. Nos pareció oportuno que todo sea en recordación de lo que implicó la invasión inglesa en las Islas y en reconocimiento a quienes dejaron su vida en un enfrentamiento bélico que marcó la historia argentina”, apuntó Jorgelina Mudallel, también justicialista.

"Yo no sabía que iba a haber un cartel del otro lado que diga ‘Estamos con Ucrania’ -se excusó la edila-. Lo nuestro fue exclusivamente pensando en conmemorar los 40 años del acontecimiento de Malvinas”. Lo episódico del hecho no resta como apostilla de una mañana intensa en el edificio de calle Salta.

