Misterio y rescate: hallaron un lobo marino "instalado" en la aguada de un campo bonaerense

“Patrón, venga para donde está la bebida nueva que puso para las vacas que hay un bicharraco grande y no es un carpincho porque tiene una cola muy larga. No me quiero bajar del caballo, no va a ser cosa de que me corra”.

Conocedor de la zona, pues su familia tiene campo muy cerca, para Sáenz Valiente es un hecho insólito lo que sucedió el viernes pasado. “Cuando fui hasta el lugar y lo vi cerca de la bebida, no podía creer. Hemos visto ballenas y delfines muertos, que llegaban por efecto de la marea. Pero la aguada está a unos 2000 metros de la costa, la única forma que pudo haber llegado hasta allí es por el canal aliviador”, dijo.

Enseguida, el productor llamó a los guardaparques de la provincia para que le digan qué hacer con el animal. En un principio, los zootecnistas le dijeron que “no lo toquen, no le griten, no lo asusten, ni lo alimenten y que solo agarren dos maderas y que las golpeen entre sí, con golpes secos, para que de a poco encare en dirección al río”.

Finalmente, los guardaparques bonaerenses atraparon el animal y lo devolvieron en las playas de San Clemente del Tuyú. “Según me dijeron, era un pichón de ocho meses que aun se amamanta, que puede mantenerse varios días sin alimentarse, por las reservas de grasa que tiene su cuerpo y que se habría perdido de la manada”, concluyó el consignatario.