https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 7:18

3:19

A propósito, también continúa la renovación y venta de palcos y plateas. Se pueden adquirir lugares para la Copa que se está jugando, para la Libertadores y también para el torneo de la Liga que se jugará desde mitad de año.

En el partido con Unión se dará el regreso al estadio... El clásico va en el Brigadier y desde el 12 de marzo se venden las entradas A propósito, también continúa la renovación y venta de palcos y plateas. Se pueden adquirir lugares para la Copa que se está jugando, para la Libertadores y también para el torneo de la Liga que se jugará desde mitad de año. A propósito, también continúa la renovación y venta de palcos y plateas. Se pueden adquirir lugares para la Copa que se está jugando, para la Libertadores y también para el torneo de la Liga que se jugará desde mitad de año.

Colón no sólo confirmó oficialmente lo que era un secreto a voces -que el clásico se jugará en el Brigadier López- sino que recordó lo referido a la renovación y venta de palcos y plateas para esta temporada.

A partir del 12 de marzo, comenzará la venta de plateas y palcos para no socios para ese partido clásico que, en principio, podría disputarse el sábado 19 (todavía no ha sido confirmada oficialmente la fecha). Se hace expresa aclaración que no se venderán generales para no socios en ninguna competencia.

Todos los trámites pueden realizarse mediante la web http://boleteriavip.com.ar sin cargo extra y que los socios de Colón ingresarán sin cargo con la cuota al día.

Los valores de las entradas para no socios son los siguientes:

* Platea este (entrada incluida), $ 5.000.



* Platea oeste (entrada incluida), $ 6.000.



* ¨Palco balcón (entrada incluida), $ 8.000.



* Palco VIP (entrada incluida), $ 9.000.



* Palco SUPERVIP (entrada incluida), $ 10.000.



* Palco corporativo sur: 500 dólares (palco para 16 socios).

Volviendo a la venta de palcos y plateas para la Copa de la Liga, el torneo de la Liga y la Copa Libertadores de América, es importante destacar que las ubicaciones de la Copa Libertadores no incluyen la entrada, que será vendida oportunamente.

Los valores son los siguientes:

Platea este



*COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada), $ 11.000.



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 22.000.

Platea oeste



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) $ 16.500.



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 33.000.

Palcos Balcón - Sum norte pisos 1 y 2



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) $ 25.000.



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 50.000.

Palcos Vip



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) $ 30.000.



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 60.000.

Palcos Super Vip



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) $ 38.000.



* COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 76.000.

En este sentido, la institución mantendrá las reservas sobre butacas hasta el día 11 de marzo de 2022, inclusive.

Cristian Vega

"El jugador Cristian Vega sufrió una lesión de bajo grado en aductor izquierdo en el partido disputado por Copa Argentina. Esta realizando los trabajos de FKT correspondiente. El tiempo de recuperación dependerá en cuanto a la clínica y evolución", reza el parte médico emitido por el club en cuanto a la lesión sufrida por Cristian Vega ante Sportivo Peñarol de San Juan. El rendimiento del volante que llegó de Central Córdoba fue bueno en ese partido, pero Falcioni no lo tendrá a disposición por un par de semanas por lo menos.

Chicco

El arquero de Colón, Ignacio Chicco, cuyo contrato vence el 30 de junio señaló que "estamos encaminados" para la renovación del mismo. Se habló también de un supuesto interés de Sarmiento de Junín por incorporarlo, luego de la lesión sufrida el domingo pasado por Lucas Acosta ante Unión.